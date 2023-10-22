Мостовой о контракте с «Зенитом»: «Подписывал, думая о будущем – хочу в Европу. Пункт такой – смогу поехать, если покажу хороший футбол»
Андрей Мостовой заявил о желании перейти в зарубежный чемпионат.
В октябре полузащитник подписал новое соглашение с «Зенитом» на 3 года с опцией продления еще на один сезон.
– Вы продлили контракт, уже не мечтаете уехать в Европу?
– Нет, почему, мечтаю. В контракте есть опция, по которой я могу уехать.
Подписывал контракт не для того, чтобы остаться на всю жизнь, раздумывал о будущем. Хочу уехать в Европу. Пункт такой, что если покажу хороший футбол, то смогу поехать, – сказал Мостовой.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
8 комментариев