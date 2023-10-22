Мостовой о контракте с «Зенитом»: «Подписывал, думая о будущем – хочу в Европу. Пункт такой – смогу поехать, если покажу хороший футбол»

Теги Зенит премьер-лига Россия Андрей Мостовой Матч ТВ Футбол

Андрей Мостовой заявил о желании перейти в зарубежный чемпионат.

В октябре полузащитник подписал новое соглашение с «Зенитом» на 3 года с опцией продления еще на один сезон.

– Вы продлили контракт, уже не мечтаете уехать в Европу?

– Нет, почему, мечтаю. В контракте есть опция, по которой я могу уехать.

Подписывал контракт не для того, чтобы остаться на всю жизнь, раздумывал о будущем. Хочу уехать в Европу. Пункт такой, что если покажу хороший футбол, то смогу поехать, – сказал Мостовой.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
Ща, Андрюха, местные эксперды тебе пояснят за Европу.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dreamstep
Ты выходишь в Зените только на замену, о какой Европе речь? Хотя Беларусь и Армения тоже Европа.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Савченко
Ответ dreamstep
Ты выходишь в Зените только на замену, о какой Европе речь? Хотя Беларусь и Армения тоже Европа.
Почему амбициозность в карьере это хорошо у всех, кроме футболистов? :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валдис Пельш
Ответ dreamstep
Ты выходишь в Зените только на замену, о какой Европе речь? Хотя Беларусь и Армения тоже Европа.
лжемост
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валдис Пельш
Ответ Доктор Верховцев
Ща, Андрюха, местные эксперды тебе пояснят за Европу.
он точно ответит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий