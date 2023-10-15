Кутателадзе – автор лучшего гола сентября в РПЛ. Форввард «Пари НН» пяткой забил «Динамо»

Теги премьер-лига Россия рейтинги Пари НН Федор Чалов Алексей Миронов Николоз Кутателадзе Футбол

Николоз Кутателадзе стал автором лучшего гола сентября в Мир РПЛ.

Форвард «Пари НН» пяткой забил «Динамо» (1:1), выйдя на поле на 82-й минуте.  В той игре нападающий дебютировал за нижегородский клуб.

Для голосования отбирались голы, забитые в четырех турах сентября – с 7-го по 10-й. В список претендентов вместе с Кутателадзе попали его одноклубник по «Пари НН» Эдгар Севикян, Владислав Шитов («Крылья Советов»), Матео Кассьерра («Зенит»), Тео Бонгонда («Спартак»), Алексей Миронов («Ростов»), Федор Чалов и Виктор Давила (оба – ЦСКА).

Кутателадзе стал лучшим в двух голосованиях: он разделил лидерство с Чаловым у комментаторов «Матч Премьер» (по два голоса у каждого) и занял первое место в голосовании болельщиков. У экспертов РПЛ лидером стал Алексей Миронов.

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2 комментария

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Очки Дани Алвеса
Чушь какая, абсолютно не зрелищный гол. То ли нижегородцы за своего поднажали, то ли я хз что у людей со вкусом.
+5
-1
+4
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Severfan
Кутателадзе конечно молодец, но что есть такого в этом голе, что он лучшим в туре стал? странный выбор
+3
0
+3
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