Кафанов о вратарях «Ростова»: «Мечтаем забивать так же, как Проведель»

Виталий Кафанов хочет, чтобы вратари «Ростова» забивали, как Иван Проведель.

Голкипер « » забил головой на 95-й минуте матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1).

— Как оцените умение Проведеля забивать?

— Сразу показал этот момент своим вратарям в « », чтобы они посмотрели, с какой агрессией Проведель шел к мячу забивать. До этого у нас был матч с «Динамо», где Сергей [ ] пытался сделать почти так же, но не получилось.

А так, мы этот навык тренируем, мечтаем забивать так же, как Ваня Проведель. Он пошел и забил, а я белой завистью завидую — хочу, чтобы мои ребята делали так же», — сказал тренер вратарей «Ростова» и сборной России.

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