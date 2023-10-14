Кафанов о вратарях «Ростова»: «Мечтаем забивать так же, как Проведель»

Теги Ростов Лацио премьер-лига Россия серия А Италия Сборная России по футболу Сергей Песьяков Виталий Кафанов Иван Проведель Футбол

Виталий Кафанов хочет, чтобы вратари «Ростова» забивали, как Иван Проведель.

Голкипер «Лацио» забил головой на 95-й минуте матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1).

— Как оцените умение Проведеля забивать?

— Сразу показал этот момент своим вратарям в «Ростове», чтобы они посмотрели, с какой агрессией Проведель шел к мячу забивать. До этого у нас был матч с «Динамо», где Сергей [Песьяков] пытался сделать почти так же, но не получилось.

А так, мы этот навык тренируем, мечтаем забивать так же, как Ваня Проведель. Он пошел и забил, а я белой завистью завидую — хочу, чтобы мои ребята делали так же», — сказал тренер вратарей «Ростова» и сборной России.

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7 комментариев

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Roon95
Песьякова просто уберите из ворот и не нужен вам будет скил Проведеля в концовке матча забивать и спасать. вратарь должен в своих воротах спасать. А Песьяков - дыра
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donatodonatore
Всё правильно. Зачем в воротах стоять - лучше идти забивать. Новый тип футболиста- вратарь-нападающий.
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Артем Гладских
Медведева нужно попробовать выпустить в рпл.
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Милдронат Бромантанов
т.е. Кафанов мечтает, чтобы его команда каждый матч проигрывала до последних секунд, нападение и полузащита вообще не работали в атаку и его вратарю приходилось бы каждый раз спасать команду?
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Артем Гладских
Ответ Roon95
Песьякова просто уберите из ворот и не нужен вам будет скил Проведеля в концовке матча забивать и спасать. вратарь должен в своих воротах спасать. А Песьяков - дыра
в последнее время он тупит. согласен с вами.
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