«В «Зенит» не уходи». Фанат «Локо» – Миранчуку после матча сборной России

Теги Локомотив Зенит Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия Сборная России по футболу болельщики Алексей Миранчук Футбол

Болельщик «Локомотива» попросил Алексея Миранчука не переходить в «Зенит».

Полузащитник «Аталанты» вышел на замену во втором тайме товарищеского матча сборных России и Камеруна (1:0).

После игры Алексей общался с болельщиками своего бывшего клуба «Локомотива» и оставил автограф на футболке одного из них.

В этом сезоне Миранчук почти не играет за «Аталанту» – он провел на поле 56 минут, трижды выйдя на замену за 10 матчей клуба из Бергамо.

– Скажите что-нибудь болельщикам «Локомотива».

– Всем большой привет. Посмотрим, может, еще увидимся.

– Все переживают, что ты не играешь в Италии.

– Это же футбол. Сегодня не играю, завтра – играю. Главное – быть готовым.

– Главное – в «Зенит» не уходи.

– Я вас тоже помню и никогда не забуду, – сказал Миранчук.

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16 комментариев

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Сергей Кондратьев
-Главное – в «Зенит» не уходи.
-Я вас тоже помню и никогда не забуду
- Лех, только не в Зенит, хорошо?
-Люблю вас!
-Пожалуйста, не в Зенит!
-Пшпшпшп, тут связь плохая вас не слышно
-Ты тут стоишь!
-Всё, пока
+28
-1
+27
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teddy10
Ответ Russ Ivan
Грустно за Миранчука, три сезона коту под хвост и уже четвёртый пошёл, лучшие годы уходят. Надо что-то менять...
Чем плох прошлый сезон в Торино? Был одним из лидеров по системе гол+пас. Плохо, что не смогли договориться в межсезонье и ему пришлось оставаться в Аталанте. Придется, как минимум, до зимы сидеть в Бергамо
+24
-1
+23
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Ильдар М
ответил так, будто уже собрался туда)
+6
0
+6
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Aleksey Yashin
Эй, Алексея! Ты в Зенит не ходи, ты в Локо ходи. А то сельдерей в башка попадет, совсем мертвый будешь!
+14
-11
+3
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Мужанов Дмитрий Александрович
Зенит пока что явно не его уровень, даже сейчас, когда у него спад.
+9
-7
+2
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Никита Аксанов
Жизнь пользователя Ivan Petrov – сплошной зашквар.
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Beriya
Не потянет он в Зените
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0
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Виталий Карагичев
Ответ Aleksey Yashin
Эй, Алексея! Ты в Зенит не ходи, ты в Локо ходи. А то сельдерей в башка попадет, совсем мертвый будешь!
Смешной же коммент! Зачем минусуете?! Реально смешной - без клубных пристрастий
+6
-5
+1
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Max Zhomkov
Ответ Сергей Кондратьев
-Главное – в «Зенит» не уходи. -Я вас тоже помню и никогда не забуду - Лех, только не в Зенит, хорошо? -Люблю вас! -Пожалуйста, не в Зенит! -Пшпшпшп, тут связь плохая вас не слышно -Ты тут стоишь! -Всё, пока
-пшпш, связь плохая , вас не слышно
- ты тут стоишь!
😅😅
+1
0
+1
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УльтраПравый
Ну не хуже Изидора, к тому же наш, на ротацию Клаудиньо можно взять в принципе
0
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San9
Судя по бэйджику это был журналист/фотограф, а не болельщик. Миранчук молодец, даже не обратил внимания "просьбу" на закомплексованного.
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Валерий Охотин
Ответ УльтраПравый
Ну не хуже Изидора, к тому же наш, на ротацию Клаудиньо можно взять в принципе
Не надо брать тормоза не в принципе , или с принципом , два брата тормоза .Тебя ждут в Локомотиве .
0
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