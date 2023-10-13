«В «Зенит» не уходи». Фанат «Локо» – Миранчуку после матча сборной России

Болельщик «Локомотива» попросил Алексея Миранчука не переходить в «Зенит».

Полузащитник «Аталанты» вышел на замену во втором тайме товарищеского матча сборных России и Камеруна (1:0).

После игры общался с болельщиками своего бывшего клуба «Локомотива» и оставил автограф на футболке одного из них.

В этом сезоне Миранчук почти не играет за «Аталанту» – он провел на поле 56 минут, трижды выйдя на замену за 10 матчей клуба из Бергамо.

– Скажите что-нибудь болельщикам « ».

– Всем большой привет. Посмотрим, может, еще увидимся.

– Все переживают, что ты не играешь в Италии.

– Это же футбол. Сегодня не играю, завтра – играю. Главное – быть готовым.

– Главное – в « » не уходи.

– Я вас тоже помню и никогда не забуду, – сказал Миранчук.

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