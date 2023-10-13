«В «Зенит» не уходи». Фанат «Локо» – Миранчуку после матча сборной России
Болельщик «Локомотива» попросил Алексея Миранчука не переходить в «Зенит».
Полузащитник «Аталанты» вышел на замену во втором тайме товарищеского матча сборных России и Камеруна (1:0).
После игры Алексей общался с болельщиками своего бывшего клуба «Локомотива» и оставил автограф на футболке одного из них.
В этом сезоне Миранчук почти не играет за «Аталанту» – он провел на поле 56 минут, трижды выйдя на замену за 10 матчей клуба из Бергамо.
– Скажите что-нибудь болельщикам «Локомотива».
– Всем большой привет. Посмотрим, может, еще увидимся.
– Все переживают, что ты не играешь в Италии.
– Это же футбол. Сегодня не играю, завтра – играю. Главное – быть готовым.
– Главное – в «Зенит» не уходи.
– Я вас тоже помню и никогда не забуду, – сказал Миранчук.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
-Я вас тоже помню и никогда не забуду
- Лех, только не в Зенит, хорошо?
-Люблю вас!
-Пожалуйста, не в Зенит!
-Пшпшпшп, тут связь плохая вас не слышно
-Ты тут стоишь!
-Всё, пока
- ты тут стоишь!
😅😅