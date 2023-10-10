«Севилью» возглавил Диего Алонсо. Контракт с экс-тренером Уругвая без опыта работы в Европе – до конца сезона

«Севилья» назначила Диего Алонсо новым тренером.

Контракт с 48-летним специалистом рассчитан до конца сезона. проведет сегодняшнюю вечернюю тренировку «Севильи».

Предыдущим местом работы Алонсо была сборная Уругвая, которую он покинул после невыхода из группы на ЧМ-2022. До этого он тренировал «Интер Майами», мексиканские «Монтеррей» и «Пачуку», парагвайские «Олимпию» и «Гуарани», а также уругвайский «Пеньяроль».

8 октября « » объявила об уходе Хосе Луиса Мендилибара, под руководством которого команда выиграла Лигу Европы в сезоне-2022/23. В текущем сезоне «Севилья» под руководством Мендилибара одержала лишь 2 победы в 11 матчах во всех турнирах.

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