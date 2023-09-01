«Севилья» отдала Оскара Родригеса в аренду «Хетафе» и расторгла контракт с Идрисси

Теги Севилья Хетафе Ла Лига трансферы Оскар Родригес Уссама Идрисси Футбол

«Севилья» снова рассталась с Оскаром Родригесом.

25-летнего полузащитника до лета 2024 года арендовал «Хетафе». За эту команду испанец уже играл во второй половине сезона-2021/22.

Последний год воспитанник «Реала» провел в «Сельте» и за 33 игры забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/GetafeCF

Также «Севилья» объявила о том, что хавбек Уссама Идрисси покидает команду в связи с расторжением контракта, рассчитанного до лета 2025 года. Марокканец принадлежал клубу с 2020-го и за это время провел 17 матчей в его составе.

Детально показатели Идрисси можно изучить тут.

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4 комментария

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arajanarm
В Севилии кто то остался ?
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Zemanuha
Пишут могут уйти Рафа Мир и Окампос.
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niksub
большая ошибка, ничем не хуже Соу
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Михаил Лубянский
Ответ arajanarm
В Севилии кто то остался ?
В атаке много кто, Оскар просто не уровень Севильи, да и Идрисси чем Нидерландов максимум
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