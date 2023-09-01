«Севилья» отдала Оскара Родригеса в аренду «Хетафе» и расторгла контракт с Идрисси

«Севилья» снова рассталась с Оскаром Родригесом.

25-летнего полузащитника до лета 2024 года арендовал « ». За эту команду испанец уже играл во второй половине сезона-2021/22.

Последний год воспитанник «Реала» провел в «Сельте» и за 33 игры забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/GetafeCF

Также « » объявила о том, что хавбек покидает команду в связи с расторжением контракта, рассчитанного до лета 2025 года. Марокканец принадлежал клубу с 2020-го и за это время провел 17 матчей в его составе.

Детально показатели Идрисси можно изучить тут.

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