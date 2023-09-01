«Севилья» отдала Оскара Родригеса в аренду «Хетафе» и расторгла контракт с Идрисси
«Севилья» снова рассталась с Оскаром Родригесом.
25-летнего полузащитника до лета 2024 года арендовал «Хетафе». За эту команду испанец уже играл во второй половине сезона-2021/22.
Последний год воспитанник «Реала» провел в «Сельте» и за 33 игры забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: twitter.com/GetafeCF
Также «Севилья» объявила о том, что хавбек Уссама Идрисси покидает команду в связи с расторжением контракта, рассчитанного до лета 2025 года. Марокканец принадлежал клубу с 2020-го и за это время провел 17 матчей в его составе.
Детально показатели Идрисси можно изучить тут.
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