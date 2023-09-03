Экс-игрок «Реала» Мариано перешел в «Севилью»

Мариано Диас перешел в «Севилью».

30-летний форвард подписал контракт до 2024 года.

перешел в «Севилью» в качестве свободного агента: этим летом он покинул «Реал».

Доминиканец был в составе главной команды «Реала» шесть сезонов и выиграл 13 турниров: две Лиги чемпионов, три клубных чемпионата мира, два Суперкубка Европы, три , один Кубок Испании, два Суперкубка Испании.

Со статистикой выступлений нападающего можно ознакомиться здесь.

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