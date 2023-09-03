Экс-игрок «Реала» Мариано перешел в «Севилью»
Мариано Диас перешел в «Севилью».
30-летний форвард подписал контракт до 2024 года.
Диас перешел в «Севилью» в качестве свободного агента: этим летом он покинул «Реал».
Доминиканец был в составе главной команды «Реала» шесть сезонов и выиграл 13 турниров: две Лиги чемпионов, три клубных чемпионата мира, два Суперкубка Европы, три Ла Лиги, один Кубок Испании, два Суперкубка Испании.
Со статистикой выступлений нападающего можно ознакомиться здесь.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Величие!
выиграл все