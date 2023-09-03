Экс-игрок «Реала» Мариано перешел в «Севилью»

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига трансферы Мариано Диас Футбол

Мариано Диас перешел в «Севилью».

30-летний форвард подписал контракт до 2024 года.

Диас перешел в «Севилью» в качестве свободного агента: этим летом он покинул «Реал».

Доминиканец был в составе главной команды «Реала» шесть сезонов и выиграл 13 турниров: две Лиги чемпионов, три клубных чемпионата мира, два Суперкубка Европы, три Ла Лиги, один Кубок Испании, два Суперкубка Испании.

Со статистикой выступлений нападающего можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев

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Сикарио
Гол Тер Штегену с нулевого угла в первой же своей атаке после выхода на замену на 90-й минуте))
+26
-1
+25
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JENNINGS
Ответ Сикарио
Гол Тер Штегену с нулевого угла в первой же своей атаке после выхода на замену на 90-й минуте))
1 минута, 4 касания - гол в Эль Класико!
Величие!
+9
-1
+8
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ZA.RMA
Хм, зачем это Севильи?)
Непредсказуемость в атаке впервую очередь. А если серьезно, то удачи ему
+5
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+5
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Дядя ТУРА
практически не играл.
выиграл все
+2
0
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ZA.RMA
Ответ Сикарио
Гол Тер Штегену с нулевого угла в первой же своей атаке после выхода на замену на 90-й минуте))
https://youtu.be/TBjo7bCDn80?si=ZGP7w8thDIoX_de9 - лучший гол в подборке у легенды)
+2
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ARIGAMI ARIGAMI
Удачи, легенда.
+1
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ZA.RMA
Хм, зачем это Севильи?)
+1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Сикарио
Гол Тер Штегену с нулевого угла в первой же своей атаке после выхода на замену на 90-й минуте))
До сих пор помню этот классный момент
+1
0
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Dexter Morgan
Легенда среди тех, кто просто числился в команде. Удачи в Севилье.
+1
-1
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ernar11
удачи ему! Надеюсь поможет Севилье
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Bego Yusupov
Ответ Дядя ТУРА
практически не играл. выиграл все
как не играл, играл ещё как пару раз потрогал мяч и зачем то ударил газон вот все его действия
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ZA.RMA
https://youtu.be/TBjo7bCDn80?si=ZGP7w8thDIoX_de9 - лучший гол в подборке у легенды)
Перед включением видео, подумал, гол Роме в 18-году. Не ошибся
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Zemanuha
Ответ ernar11
удачи ему! Надеюсь поможет Севилье
Надеюсь вылетят в сегундку.
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