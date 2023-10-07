Первая лига. «Шинник» против «Енисея», «Химки» сыграют с «Аланией» в понедельник

«Шинник» примет в субботу «Енисей» в 13-м туре Мелбет Первой лиги.

В воскресенье « » Махачкала сыграет дома с « ».

В понедельник « » встретится в гостях с «Тюменью», «Химки» будут противостоять « ».

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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