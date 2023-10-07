Первая лига. «Шинник» против «Енисея», «Химки» сыграют с «Аланией» в понедельник
«Шинник» примет в субботу «Енисей» в 13-м туре Мелбет Первой лиги.
В воскресенье «Динамо» Махачкала сыграет дома с «Акроном».
В понедельник «Торпедо» встретится в гостях с «Тюменью», «Химки» будут противостоять «Алании».
13-й тур
- Дата проведения
- 7 октября, 16.00, «Шинник»
- Дата проведения
- 8 октября, 16.00, «Анжи-Арена»
- Дата проведения
- 8 октября, 17.00, «Нефтехимик»
- Дата проведения
- 8 октября, 17.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 8 октября, 17.00, «Арсенал»
- Дата проведения
- 8 октября, 17.30, «стадион Кубань»
- Дата проведения
- 8 октября, 18.00, «Петровский»
- Дата проведения
- 9 октября, 16.30, «Геолог»
- Дата проведения
- 9 октября, 19.00, «Арена Химки»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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