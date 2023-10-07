Первая лига. «Шинник» против «Енисея», «Химки» сыграют с «Аланией» в понедельник

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«Шинник» примет в субботу «Енисей» в 13-м туре Мелбет Первой лиги.

В воскресенье «Динамо» Махачкала сыграет дома с «Акроном».

В понедельник «Торпедо» встретится в гостях с «Тюменью», «Химки» будут противостоять «Алании».

Первая лига

13-й тур

Шинник – Енисей
Дата проведения
7 октября, 16.00, «Шинник»
Онлайн матча

 

Динамо Махачкала – Акрон
Дата проведения
8 октября, 16.00, «Анжи-Арена»
Онлайн матча

 

Нефтехимик – СКА Хабаровск
Дата проведения
8 октября, 17.00, «Нефтехимик»
Онлайн матча

 

Волгарь – КАМАЗ
Дата проведения
8 октября, 17.00, «Центральный»
Онлайн матча

 

Арсенал Тула – Сокол
Дата проведения
8 октября, 17.00, «Арсенал»
Онлайн матча

 

Кубань – Родина
Дата проведения
8 октября, 17.30, «стадион Кубань»
Онлайн матча

 

Ленинградец – Черноморец
Дата проведения
8 октября, 18.00, «Петровский»
Онлайн матча

 

Тюмень – Торпедо
Дата проведения
9 октября, 16.30, «Геолог»
Онлайн матча

 

Химки – Алания
Дата проведения
9 октября, 19.00, «Арена Химки»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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