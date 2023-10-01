Где смотреть Ред Булл Зальцбург – Реал Сосьедад, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 3 октября
Во вторник, 3 октября, сыграют Ред Булл Зальцбург и Реал Сосьедад в 2 туре Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена Зальцбург».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ред Булл Зальцбург – Реал Сосьедад
- Начало матча запланировано на 19:45 по московскому времени.
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