Салах зарабатывает не меньше 1 млн евро в неделю благодаря контракту с «Ливерпулем» и коммерческим сделкам. Так сказал его советник

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия бизнес Мохамед Салах деньги Футбол

Мохамед Салах зарабатывает не менее 54 млн евро в год.

Об этом рассказал советник и юрист форварда «Ливерпуля» Рами Аббас.

Аббас поделился этой информацией в рамках исследования Гарвардской школы бизнеса. Советник Салаха в целях исследования согласился, чтобы его цитаты приводились так, будто слова сказаны во время переговоров по контракту.

«Если мы найдем способ убедить «Ливерпуль» согласиться на зарплату, о которой мы думаем, и если Мохамед будет выступать на уровне, которого он достиг в прошлых сезонах, то мы ожидаем, что общая сумма, полученная Мохамедом как от его спортивного контракта, так и от его контрактов на имиджевые права будет где-то между 54 миллионами евро и 62 миллионами евро в год», – приводится цитату Аббаса.

Как отмечает The Guardian, большую часть этой суммы египтянин получает от коммерческих сделок с adidas, Bank of Alexandria, PepsiCo, Gucci и Mountain View.

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6 комментариев

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13ыйРычагЛапорты
Очень жаль его. Ведь он так и не сможет попробовать доширак и жаренные пельмени.
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Bring Me The Horizon
Набивает цену для Саудитов?
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nurlan-zenit
Интересно, а у него выплаты 5 и 20 числа или 10 и 25 числа каждого месяца?
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Хызыр
50 лямов в год. Верим
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nugoboss
Наверное Мостовой сразу сказал, блин чем он лучше меня, не могу понять за что такие деньги ему платят. 😁
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