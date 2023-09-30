Аль-Ахли – Аль-Иттифак: прогноз на матч 30.09.2023, чемпионат Саудовской Аравии

Вечером 30 сентября состоится очередной матч чемпионата Саудовской Аравии в сезоне 2023/2024. Аль-Ахли будет принимать на своем поле Аль-Иттифак. Встреча стартует в 21:00 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка: тотал больше 3 голов (1,91).

Аль-Ахли

В предыдущем туре аравийской Премьер-Лиги подопечные Маттиаса Яйссле устроили веселую «перестрелку» с Аль-Насром Криштиану Роналду, но уступили со счетом 3:4. Данный результат несколько ухудшил позиции команды из Джидды – Аль-Ахли опустился на 6 строчку в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, имея в активе 15 очков после 7 матчей. Теперь подопечные Яйссле полны решимости реабилитироваться в противостоянии с командой Стивена Джеррарда.

Перед встречей с Аль-Иттифаком Бобби Фирмино и компания успели провести поединок с Аль-Айном в рамках 1/16 финала саудовского кубка чемпионов. Победу отпраздновал клуб из Джидды – 3:2.

Прогноз на матч Аль-Таи – Аль-Наср

Аль-Иттифак

Подопечные Стивена Джеррарда постепенно подбираются к лидеру саудовской Премьер-Лиги и располагаются на четвертом месте в таблице. Отставание от Аль-Иттихада составляет всего лишь два балла (16 очков после 7 туров).

Как и их следующий соперник, на неделе Аль-Иттифак сыграл в саудовском кубке чемпионов. Команда Джеррарда легко одолела Аль-Рабию – 4:0.

Минувшим летом Аль-Иттифак не стал отставать от трендов и очень неплохо потрудился на трансферном рынке. Джеррарду подписали экс-капитана Ливерпуля Джордана Хендерсона, из Эвертона подъехал вингер Демарай Грей. Также ряды Аль-Иттифака пополнили столь известные широкой футбольной публике персонажи как Мусса Дембеле и Джорджиньо Вейналдум.

Аль-Ахли – Аль-Иттифак: история личных встреч

Суммарно соперники наиграли 30 матчей в чемпионате Саудовской Аравии. Превосходство на стороне Аль-Ахли – команда из Джидды одержала 14 побед при 8 поражениях. Еще 8 поединков завершились мировым исходом.

Последний матч на поле Аль-Ахли в рамках саудовской ПЛ состоялся еще в октябре 2021 года. Тогда клуб из Джидды просто не заметил Аль-Иттифак, разбив оппонента со счетом 4:0.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Аль-Ахли – Аль-Иттифак

Аналитики букмекерских контор хором отдают предпочтение хозяевам поля. БК BetBoom предлагает поставить на победу Аль-Ахли с коэффициентом 1,49. Успех подопечных Стиви Джи оценивается куда более внушительными цифрами – 5,26. Ничья идет за 4,6.

В последнее время обе команды радуют крайне результативным футболом. Если Яйссле изначально был настроен на игру в атаку (появление Фирмино, Вейги и Мареза обязывает), то Джеррард со временем тоже смекнул, что в Саудовской Аравии нет смысла «парковать автобусы». Это дает свои плоды – в матчах с участием Аль-Иттифака регулярно пробивается «тотал больше 3 голов». Считаем, что и в этот раз будет весело. Букмекерская контора BetBoom дает на такой исход коэффициент 1,91.

Если же говорить об исходе встречи, то предполагаем, что у Аль-Ахли больше шансов набрать три очка. Перед тренером Маттиасом Яйссле стоит задача бороться за чемпионство, следовательно Аль-Ахли не стоит отпускать лидеров в свободное плавание и в обязательном порядке необходимо обыгрывать соседей по турнирной таблице.

Где смотреть матч Аль-Ахли – Аль-Иттифак

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥