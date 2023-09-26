Петржела о словах Соболева про победу в ЛЕ: «Сумасшедший, несет полную чушь. Уровень «Спартака» – Лига конференций максимум»
Властимил Петржела считает российские команды неконкурентоспособными в Европе.
Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что «Спартак» выиграл бы Лигу Европы в 2022 году, если бы российские команды не были отстранены от еврокубков.
«Я не верю ни в победу российского клуба в еврокубках, ни в триумф сборной России на чемпионате мира – даже близко! Ваша национальная команда вряд ли вообще отбор пройдет на ЧМ.
У «Спартака» точно нет того, что нужно для игры в Лиге Европы, их уровень – Лига конференций, это максимум! Там они могут какие-то команды обыгрывать. Соболев – сумасшедший человек, потому что несет полную чушь», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
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А из последних прогнозов - "Локо без шансов" тоже сыграло:)
Недавний пример. Айнтрахт. Да это Германии, но это не постоянный успешный участник ЕК. Кто-то ожидал их с поднятым трофеем, учитывая кто попадался?
да какая Лига Конференций?
туда ещё попасть надо через стыки, а это на 90% невыполнимая задача для кб!
И победитель 3го тура ЧР этого года.
И обладатель Кубка России группового этапа.
А ФКСМ вообще победитель Лиги Европы в своей группе. Это не хухры- мухры!