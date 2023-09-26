Петржела о словах Соболева про победу в ЛЕ: «Сумасшедший, несет полную чушь. Уровень «Спартака» – Лига конференций максимум»

Теги Спартак премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА Сборная России по футболу Властимил Петржела чемпионат мира Александр Соболев Лига Конференций УЕФА Футбол

Властимил Петржела считает российские команды неконкурентоспособными в Европе.

Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что «Спартак» выиграл бы Лигу Европы в 2022 году, если бы российские команды не были отстранены от еврокубков.

«Я не верю ни в победу российского клуба в еврокубках, ни в триумф сборной России на чемпионате мира – даже близко! Ваша национальная команда вряд ли вообще отбор пройдет на ЧМ.

У «Спартака» точно нет того, что нужно для игры в Лиге Европы, их уровень – Лига конференций, это максимум! Там они могут какие-то команды обыгрывать. Соболев – сумасшедший человек, потому что несет полную чушь», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

54 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Только сегодня за один день в интервью наш клуб и наша сборная стали победителям ЛЕ и ЧМ )))
+38
-3
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wiley Fox
Ответ Mbest77
Реальный уровень Спартака - это Путь Регионов Кубка России.
В реале там зенит оказался
+41
-11
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mbest77
Реальный уровень Спартака - это Путь Регионов Кубка России.
+47
-21
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЛыСъ
Вселяет оптимизм, Зенит никогда не будет чемпионом, говорил он.
А из последних прогнозов - "Локо без шансов" тоже сыграло:)
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
При всем уважении к Петржеле, но и эту лигу не взять 🔥
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justburn
Ответ Wiley Fox
В реале там зенит оказался
При этом Зенит вылетел от команды РПЛ, а Спартак от команды ФНЛ.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Щас
Лига конференций Московской области
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
i.ivanov...russia.dca......
Про сборную он напрасно. А вот про Спартак в точку
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Северный болельщик
Журналист позвонил Мостовому, у того занято было и набрал второго клиента - Петржелу
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
And-Rover
Ответ Ярик01
У ВестХэма состав на 450 млн евро, у Спартака под сотку. Но ничем не хуже)
А у ЦСКА в Кубке УЕФА стоимость состава была выше чем у всех команд, которые ему встречались на пути к финалу?

Недавний пример. Айнтрахт. Да это Германии, но это не постоянный успешный участник ЕК. Кто-то ожидал их с поднятым трофеем, учитывая кто попадался?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Васильев
Спартак вчера что-то праздновал?
да какая Лига Конференций?
туда ещё попасть надо через стыки, а это на 90% невыполнимая задача для кб!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
veloriksha
и ведь с Петержелой трудно спорить...прав
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ And-Rover
Вест Хэм же взял трофей ЛК. Спартак ничем не хуже. А про ЛЕ, помимо фарта, нужна и игра. Поэтому даже пройти раунд 1/16 было бы проблематично.
У ВестХэма состав на 450 млн евро, у Спартака под сотку. Но ничем не хуже)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Циник Петербургский
Ответ JENNINGS
Только сегодня за один день в интервью наш клуб и наша сборная стали победителям ЛЕ и ЧМ )))
Ждем победы в Лиге Чемпионов, Суперкубке Европы и Межконтинентальном Кубке 🤘🤓
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Русанов
Сумасшедший дельфин 😅
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Faust Doc
Петержеллио просто не знает от космическом турнире матч премьер
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
Ответ Болат Козыбаев
Здорово Саня одно место лазурным подзадорил
Сдаётся мне, полыхает-то у борщевиковых от Петржелы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Naseer Amir
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Спартак не фаворит был в лиги Европы, но Витория мог бы использовать свои силы и знания, всё таки с Лестером и Наполи выиграть группу это сильно! они бы могли выиграть у Айнтрахта точно,
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Честный контроль
У Соболева уже столько титулов, что Петржеле только завидовать. Дельфин и прошлогодний победитель после 5 тура чемпионата России.
И победитель 3го тура ЧР этого года.
И обладатель Кубка России группового этапа.
А ФКСМ вообще победитель Лиги Европы в своей группе. Это не хухры- мухры!
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pantriashvili
Ну это как Зенит который никогда не будет чемпионом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Ширинов
Опять за воротник закинул
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Магомед Саид Амирханов
Петржаль!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спасибо Деду за Победу!
Ответ Александр Васильев
расскажите своим дуракам, что если не отбитый пенальти на последних минутах, то вы мимо ЛЕ бы прокатились!
в том то и дело, что пенальти отбит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tvoyaocheredbomji
Ответ JENNINGS
Только сегодня за один день в интервью наш клуб и наша сборная стали победителям ЛЕ и ЧМ )))
Шах и мат всем скептикам и иноагеантам!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Болат Козыбаев
Ответ Айхалец
Старый маразматик набросил , а болельщики между собой сруться. Что то мне это напоминает.
Так сначала Саня набросил,а потом уже старый маразматик,сам того не ведая поддержал,ну а потом уже началось….
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий