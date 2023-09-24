Галактионов о стычках в матче с «Зенитом»: «Это характеризует единство «Локо» – один за всех и все за одного. Эмоции захлестнули, ничего критичного»

Михаил Галактионов высказался о стычке в конце матча с «Зенитом».

9-го тура Мир завершился победой «Локомотива» со счетом 2:1. В добавленное ко второму тайму время между игроками команд произошла стычка, после которой с поля был удален , получивший вторую желтую карточку.

По окончании игры между футболистами возникла вторая стычка у входа в подтрибунное помещение. Активное участие в ней принял форвард «Локомотива» Артем Дзюба, раньше выступавший за «Зенит».

– Будете оспаривать красную карточку Тикнизяна?

– Надо посмотреть, что там случилось. Понятно, было столкновение, эмоции захлестнули. Думаю, ничего критичного в этом нет.

Мы видели, что и в конце была небольшая потасовка возле скамеек, которая характеризует единство команды, где один за всех и все за одного, никого в обиду не дадут, – сказал главный тренер « ».

Тикнизян о 2-й желтой с «Зенитом»: «Вендел коленом ударил Ненахова, я не смог остаться равнодушным. Будет еще 10 таких ситуаций – поступлю так же»

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