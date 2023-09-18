Анчелотти о 2:1 с «Сосьедадом»: «Хорошо, что «Реал» отыгрался, но подобного надо избегать. Мы способны играть с такой интенсивностью, с которой другим сложно справиться»
Карло Анчелотти недоволен тем, что «Реал» первым пропустил в игре с «Сосьедадом».
«Хорошо, что мы сумели отыграться, но нужно избегать подобного. Нужно прикладывать больше усилий в таких матчах, как сегодня, и против соперников, которые играют так хорошо.
Мы добились своего благодаря энергичности и целеустремленности команды. Мы способны играть с такой интенсивностью, с которой соперникам сложно справиться», – отметил главный тренер «Реала» после победы со счетом 2:1.
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По факту, ежу было понятно, что бы матч сыграть на минималках....т.к впереди ЛЧ и матрасы. 15 мин в матч вложили, нужный результат сделали....вот и все. Ранняя замена Хоселу прекрасно это подтверждает.
Зидан так часто играл, оттого и собрал рекордное кол-во кубков ЛЧ. Так как команда с таким темпом в первой половине сезона, команда к весне выходит на свой пик.