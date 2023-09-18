Анчелотти о 2:1 с «Сосьедадом»: «Хорошо, что «Реал» отыгрался, но подобного надо избегать. Мы способны играть с такой интенсивностью, с которой другим сложно справиться»

Карло Анчелотти недоволен тем, что «Реал» первым пропустил в игре с «Сосьедадом».

«Хорошо, что мы сумели отыграться, но нужно избегать подобного. Нужно прикладывать больше усилий в таких матчах, как сегодня, и против соперников, которые играют так хорошо.

Мы добились своего благодаря энергичности и целеустремленности команды. Мы способны играть с такой интенсивностью, с которой соперникам сложно справиться», – отметил главный тренер «Реала» после победы со счетом 2:1.

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