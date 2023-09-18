Анчелотти о 2:1 с «Сосьедадом»: «Хорошо, что «Реал» отыгрался, но подобного надо избегать. Мы способны играть с такой интенсивностью, с которой другим сложно справиться»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти недоволен тем, что «Реал» первым пропустил в игре с «Сосьедадом».

«Хорошо, что мы сумели отыграться, но нужно избегать подобного. Нужно прикладывать больше усилий в таких матчах, как сегодня, и против соперников, которые играют так хорошо.

Мы добились своего благодаря энергичности и целеустремленности команды. Мы способны играть с такой интенсивностью, с которой соперникам сложно справиться», – отметил главный тренер «Реала» после победы со счетом 2:1.

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15 комментариев

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corazón blanco
Это после каждой игры мы слышим, а в итоге чуть ли не каждый матч начинается с 0:1. Мадрид не будет Мадридом, если не создаст себе трудности, а потом будет героически их исправлять. Но что не отнять к Мадрида, так это характер и волю к победе.
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sundance
Вальверде с таким остервенением вколотил мяч, что после этого я понял, что они победят
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Михаил Сафонов
Классика в ЛаЛиге, сколько не смотрю, только в 11-12 сезоне Реал без проблем громил всех в каждом матче, в остальных сезонах валидол, даже после долгих лет без трофеев в чемпионских 06-07 и 07-08😁😁😁
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Homelender_666
Ответ VuNePonimaete
Куда важнее, что мальчонка подготовку к школе игнорирует, час ночи уже, а он все на спортсе свои комментарии строчит
Он на спортсе с 2011 строчит комменты. За это время так школу и не закончил. Позорник)
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Homelender_666
Ответ corazón blanco
Это после каждой игры мы слышим, а в итоге чуть ли не каждый матч начинается с 0:1. Мадрид не будет Мадридом, если не создаст себе трудности, а потом будет героически их исправлять. Но что не отнять к Мадрида, так это характер и волю к победе.
Вы, наверное, уже к этому привыкли, так дольше болеете за клуб. А у меня нервы не выдерживают из-за необязательных пропущенных мячей.
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VuNePonimaete
Ответ Homelender_666
ригоберка, ты отвечаешь на каждый комментарий corazon blanco?) Если хочешь признаться человеку в чувствах, то скажи прямо:)) Как ребёнок, ей богу, хотя подождите...
Куда важнее, что мальчонка подготовку к школе игнорирует, час ночи уже, а он все на спортсе свои комментарии строчит
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VuNePonimaete
Ответ Homelender_666
Он на спортсе с 2011 строчит комменты. За это время так школу и не закончил. Позорник)
какой кошмар, столько лет терроризирует спортс...
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Нефанатик
Игры нет, рисунка и стиля тоже нет. Команда делает результат за счет индивидуальных действий и везения. Ждем второго круга и нового тренера. Этот все проиграет уже к концу года.
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nurikkkk
Анчи лукавит)
По факту, ежу было понятно, что бы матч сыграть на минималках....т.к впереди ЛЧ и матрасы. 15 мин в матч вложили, нужный результат сделали....вот и все. Ранняя замена Хоселу прекрасно это подтверждает.
Зидан так часто играл, оттого и собрал рекордное кол-во кубков ЛЧ. Так как команда с таким темпом в первой половине сезона, команда к весне выходит на свой пик.
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Владимир Галанцев
Ответ VuNePonimaete
Куда важнее, что мальчонка подготовку к школе игнорирует, час ночи уже, а он все на спортсе свои комментарии строчит
Ребята пусть он строчит, разве это плохо что он спортом увлекается. По мне лучше так чем по подъездам всякой дурью маяться. Спорт сила!!!!!
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