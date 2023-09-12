Тренер сборной Люксембурга ушел в раздевалку при счете 0:8 в матче с Португалией. Он вернулся через несколько минут и увидел 9-й гол

Тренер сборной Люксембурга ушел в раздевалку, не дожидаясь конца игры с Португалией.

Сборная Люксембурга потерпела разгромное поражение от команды в матче квалификации Евро-2024 – 0:9.

После восьмого гола португальцев главный тренер команды Люксембурга Люк Хольц ушел в раздевалку. Через несколько минут он вернулся и увидел, как Жоау Феликс забивает девятый мяч.

Сборная Люксембурга занимает 3-е место в группе J, набрав 10 очков после 6 туров. Португалия лидирует с 18 баллами, второй идет Словакия (13 очков).

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS