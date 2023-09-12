Тренер сборной Люксембурга ушел в раздевалку при счете 0:8 в матче с Португалией. Он вернулся через несколько минут и увидел 9-й гол

Теги Сборная Португалии по футболу сборная Люксембурга по футболу квалификация Евро-2024 Люк Хольц Футбол

Тренер сборной Люксембурга ушел в раздевалку, не дожидаясь конца игры с Португалией.

Сборная Люксембурга потерпела разгромное поражение от команды Португалии в матче квалификации Евро-2024 – 0:9. 

После восьмого гола португальцев главный тренер команды Люксембурга Люк Хольц ушел в раздевалку. Через несколько минут он вернулся и увидел, как Жоау Феликс забивает девятый мяч. 

Сборная Люксембурга занимает 3-е место в группе J, набрав 10 очков после 6 туров. Португалия лидирует с 18 баллами, второй идет Словакия (13 очков). 

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55 комментариев

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majestic1980
Тренер вышел набрать номер Роналду со словами "Смотришь?"
+119
-5
+114
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Катя.Х.
Ярцев похожее проходил с Португалией. Надо было не возвращаться
+46
-1
+45
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VERBLYUD
Вчера перед матчем один местный персофан Кришти писал, что Люксембург чуть ли не входит в топ-10 лучших сборных Европы. Интересно, где он сейчас?
+29
-13
+16
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Фарид Харисов
Португальцы специально не забивали, пока тренер соперника отошёл проплакаться. Уважение превыше всего!
+16
-2
+14
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denimo21
Ответ majestic1980
Тренер вышел набрать номер Роналду со словами "Смотришь?"
Ахах)) не люблю срач в комментариях, но это действительно годно
+11
-2
+9
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Zed_patriot
Ответ VERBLYUD
Вчера перед матчем один местный персофан Кришти писал, что Люксембург чуть ли не входит в топ-10 лучших сборных Европы. Интересно, где он сейчас?
в школе
+11
-3
+8
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Aleksey Yashin
По конспектам Ярцева
+7
-1
+6
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
Кринж все логти искусал, нужно срочно договариваться на 3 товарняка подряд с Литвой)
Зачем?:) У него там скоро матч с Лихтенштейном, 200й сборной мира из 213ти!:))
+10
-4
+6
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Rule1
Это матч был показательным ! Всем фанатам Роналду и самому Криштиану это сигнал. Не нужен более ваш 🐫 этой Сборной 🇵🇹
Его ⏱️ позади спасибо за всё,но оставь в покое Бруну и ko !
+17
-12
+5
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TheFrosty
Тренер сборной Люксембурга ушел в раздевалку успокоить рыдающего Кринжа при счете 0:8 в матче с Португалией.
+13
-8
+5
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Максим Кутузов
Ответ VERBLYUD
Вчера перед матчем один местный персофан Кришти писал, что Люксембург чуть ли не входит в топ-10 лучших сборных Европы. Интересно, где он сейчас?
Стринги пошёл новые покупать
+5
-1
+4
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Barry
Вспоминается побег Ярцева в матче с той же Португалией в 2004
+4
0
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majestic1980
Ответ GuruFutbola
Кринж все логти искусал, нужно срочно договариваться на 3 товарняка подряд с Литвой)
Гибралтар понадежнее
+5
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Cyle Rayner
Жалко этого добряка...
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Тимур Галимзянов
Он поставил Тотал меньше 8,5 и не смог смотреть дальше)
+3
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Дима Зезуль
Роналду теперь вице-король Люксембургов
+2
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Zed_patriot
он просто поставил на то, что Кринж забьёт с пенальти
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Тимур Галимзянов
Расстроился, что не сможет взять автограф у Криша)
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Men77
При Роналду такой фигни не было, тренеры не истерили 🤣
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OldRedWhite
Вместо хоть какой-то эмпатии в адрес заметно прогрессирующей не первый год Сборной Люксембурга , одни только множественные оргазмы от хейтеров Роналду )))
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xoms
Прямо как наш Ярцев, поражения нужно с достоинством принимать, а уж Люксембургу это должно быть в норме
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Rule1
Ответ Генадий Филимонов
Определитесь уже, логики у хейтерков 0. То "это просто люксембург", то "видали как они этот люксембург?"
Геннадий,в этом то и вся суть дела. Забили Бруну и ko 9 мячей Люксам,ну ничего особенного да ?! Но если Люксам два мяча отгрузит 🐫 стоя в пару сантиметрах от ворот,то это будет СЕНСЕЙШН‼️
Будут трубить во все трубы Мира,о Боже это дубль от велика/самоката и т.д
+4
-3
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леонардий
Меня удивило в этой новости что Люксембург набрал 10 очков в группе)
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BAGRAM-1989
Это мировой спорт. Тем более, футбол. Матчи, когда забивают много голов. Россия-Португалия 1-7, Бразилия - Германия 1-7, Бавария - Барселона 8-3. Кстати сегодняшняя Португалия имеет сильнейший состав как сборная Бельгии времен Мартинеса...
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samog
Лучшеб не возвращался(во всём виноват тренер)))
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