Тренер сборной Люксембурга ушел в раздевалку при счете 0:8 в матче с Португалией. Он вернулся через несколько минут и увидел 9-й гол
Тренер сборной Люксембурга ушел в раздевалку, не дожидаясь конца игры с Португалией.
Сборная Люксембурга потерпела разгромное поражение от команды Португалии в матче квалификации Евро-2024 – 0:9.
После восьмого гола португальцев главный тренер команды Люксембурга Люк Хольц ушел в раздевалку. Через несколько минут он вернулся и увидел, как Жоау Феликс забивает девятый мяч.
Сборная Люксембурга занимает 3-е место в группе J, набрав 10 очков после 6 туров. Португалия лидирует с 18 баллами, второй идет Словакия (13 очков).
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Его ⏱️ позади спасибо за всё,но оставь в покое Бруну и ko !
Будут трубить во все трубы Мира,о Боже это дубль от велика/самоката и т.д