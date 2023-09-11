В автобус «Спортинга» бросили камень по дороге на дерби с «Овьедо». Одно из окон разбилось, инцидент расследуется

В автобус хихонского «Спортинга» бросили камень перед матчем с «Овьедо».

Инцидент произошел в субботу, 9 сентября, накануне астурийского дерби « » и « » в (0:0).

В результате попадания камня одно из окон автобуса хихонского клуба было разбито.

Как сообщает COPE, в настоящий момент инцидент расследуется. При этом в «Спортинге» никак не комментировали произошедшее.

Отмечается, что в дальнейшем дерби прошло без каких-либо инцидентов со стороны болельщиков и без вмешательства полиции.

Изображение: cope.es

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