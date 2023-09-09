«Гимн Италии стоит 100 гимнов Лиги чемпионов». Спаллетти о работе в сборной

Теги Лучано Спаллетти сборная Италии по футболу серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Лучано Спаллетти поделился мнением о значимости национального гимна для тренера.

64-летний специалист проводит первый матч во главе сборной Италии – против Северной Македонии в квалификации Евро-2024 (1:1, второй тайм). 

«В прошлом я тоже провел несколько важных матчей в Лиге чемпионов, так что я знаю, какое это давление. Однако гимн Италии стоит 100 гимнов Лиги чемпионов.

Так что давай просто скажем, что я спал на несколько минут меньше сегодня», – сказал Спаллетти перед игрой. 

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jan Paskel
Ответ skxgpkt7xn
он заслужил работу в сборной 💪🏽
угу, по дебюту видно
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
skxgpkt7xn
он заслужил работу в сборной 💪🏽
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эрниис
где Спинацола,Иньсинье, Бернардески,Белотти,
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
С такими результатами,скоро дома на диване будет петь гимн Италии..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DimaBayern
Вот уже и высокомерие итальяшек начинает проявляться.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Slavnov
Ответ Эрниис
Спалетти позор ни одного игрока Ювентуса. Италия мимо лиги Европы. Что за состав не понятный Македония молодцы надо было 5-6 голов забить. Иммобиле вообще бревно вместе с Бираги.
Мимо лиги европы,это скорее плюс,кому она нужна?ни денег,не интереса,стадионы пустые,вплоть до полуфиналов
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Under
Ответ Эрниис
Спалетти позор ни одного игрока Ювентуса. Италия мимо лиги Европы. Что за состав не понятный Македония молодцы надо было 5-6 голов забить. Иммобиле вообще бревно вместе с Бираги.
Италия мимо Лиги Европы, что?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Under
Ответ Эрниис
Если ты смотрел матч, то ты меня поймёшь почему они мимо лиги Европы.
вы не поверите, но у Италии изначально не было никаких шансов попасть в Лигу Европы, как бы они ни старались
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эрниис
Ответ Under
вы не поверите, но у Италии изначально не было никаких шансов попасть в Лигу Европы, как бы они ни старались
Такое чувство что Спалетти просто экспериментирует.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эрниис
Ответ Мукунку хороший
С такими результатами,скоро дома на диване будет петь гимн Италии..
точно это 100 % если состав не изменится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий