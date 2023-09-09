«Гимн Италии стоит 100 гимнов Лиги чемпионов». Спаллетти о работе в сборной
Лучано Спаллетти поделился мнением о значимости национального гимна для тренера.
64-летний специалист проводит первый матч во главе сборной Италии – против Северной Македонии в квалификации Евро-2024 (1:1, второй тайм).
«В прошлом я тоже провел несколько важных матчей в Лиге чемпионов, так что я знаю, какое это давление. Однако гимн Италии стоит 100 гимнов Лиги чемпионов.
Так что давай просто скажем, что я спал на несколько минут меньше сегодня», – сказал Спаллетти перед игрой.
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