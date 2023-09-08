Роман Пилипчук: «В чемпионском «Спартаке» игроки были качественнее, чем сейчас: Ташчи, Боккетти, Глушаков, Самедов»

Теги Спартак Сердар Ташчи Александр Самедов Сальваторе Боккетти Луис Адриано премьер-лига Россия Денис Глушаков Роман Пилипчук Футбол

Роман Пилипчук считает, что в 2017 году «Спартак» был лучше укомплектован, чем сейчас.

«Тяжело судить, не видя тренировочного процесса нынешнего «Спартака» и не зная индивидуальных качеств игроков. Тех футболистов я видел каждый день и понимал, что они могут. Вся страна это видела.

Мне кажется, в чемпионском «Спартаке» все-таки игроки были качественнее. Там было много футболистов с хорошими качествами: Фернандо, Луис Адриано, Ташчи, Боккетти.

Можно добавить россиян: Глушаков, Самедов. У меня остались очень хорошие воспоминания о двух спартаковских сезонах. До сих пор слежу за командой», – сказал бывший тренер «Спартака».

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23 комментария

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Очки Дани Алвеса
Фернандо мог за двоих нынешних болванчиков Игнатова и Умярова играть, и никто бы не заметил численного меньшинства
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Влад Музалевский
Ответ Очки Дани Алвеса
Фернандо мог за двоих нынешних болванчиков Игнатова и Умярова играть, и никто бы не заметил численного меньшинства
Фернандо, конечно, обладатель шикарного паса, чтения игры и удара, но ужасно ленив и в защите часто недобегал.
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Artem Piatkov
В Чемпионском Спартаке был Массимо Каррера
Увы, затравили и убрали, потому что потакали всяким однодневкам типа Клушакова и Комарова

Был у них тренер, проспали...
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Peter Parker
Да, чего сравнивать. Там один Таски, если кто забыл и со сборной медали брали и в Баварию ездил. Защитника такого уровня сейчас не то что в Спартаке, во всей лиге нет.

Ну и хотелось бы узнать, кто автор новости? Что даже тэг неправильный прикрепил у Таски
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Spaten
Адриано недооценен. Бальде и все другие в подмётки ему не годятся. Он любой мяч принимал как клеем намазанный
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Круто наверное было приложить руку к развалу такой команды, а потом ещё и следить за ней!
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Celsius
Фернандо был хорош, Луис Адриано тоже, Глушаков и Комбаров феерили, куда потом все делось?
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Spartakus1984
Ну тут и так все очевидно,Тасчи и в Бундес лиге котировался, сравните его с Дуарте,Фернандо на голову сильнее Игнатова и Медины и Умярова + он штрафные иногда забивал и вытаскивал этим матчи,чего сейчас нет.Луис Адриано это мастер тут вообще говорить не очем,то был лучший сезон Зе луиша,Да тот же Комбаров как нестранно выделялся бы по сравнению с теми кто сейчас,никто с фланга подачу хорошую сделать не может. Глушаков был в огне,было всё чего нет сейчас, и не было до того периода.Если бы не скандалы и нормальные покупки вместо Педро Роши,то команда бы еще выиграла что нибудь.
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Jenqa123
Ответ Влад Музалевский
Фернандо, конечно, обладатель шикарного паса, чтения игры и удара, но ужасно ленив и в защите часто недобегал.
У Спартака вся опорная зона не добегает постоянно, но Фернандо по крайней мере делал разницу в плане развития атаки
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Celsius
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Круто наверное было приложить руку к развалу такой команды, а потом ещё и следить за ней!
А за развал надо благодарить лично Наиля Измайлова, это он организовал войну против Карреры и подбил выступить против Массимо Родионова, Глушакова и Пилипчука. Наиль почему-то именно себя вообразил главным творцом спартаковского чемпионства, а Карреру третировал как малозначимый технический персонал, непонятно с чего вдруг претендующий на славу, принадлежащую исключительно лично ему, Наилю. И начал издевательства над Каррерой с того, что не сообщил Массимо о том, что ему присуждена премия РФС "лучшему тренеру сезона" и послал получать предназначенную Каррере премию Родионова. После такого публичного плевка в лицо многие сразу подали бы на увольнение, но Каррера держался. Вот и пришлось Наилю развалить всю команду, чтобы не дать Массимо возможности добиться новых успехов и таки выжить его из клуба.
А Федун, вместо того, чтобы срочно вызвать Наилю санитаров со смирительной рубашкой и галоперидолом, смотрел на это со стороны и не вмешивался, словно он клубу посторонний человек.
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Евгений Семенченко
Ответ Александр Никитин
Проблема в том что тогда у Спартака была сильная полузащита и тот же Зобнин, по сути, был тока 3 по уровню полузащитником после Глушакова и Фернандо, а теперь он пожалуй лучший. Спартаку не хватает полузащитников, которые бы превосходили уровень Зобнина, докупят двух таких и можно бороться. По защите тоже самое, только там мерилом служит Джикия, нужно также 2 центра сильнее.
пардон,но Зобнин тогда своей работоспособностью перекрывал весь центр поля.Фернандо без него в центре проваливался бы постоянно
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Direct free kick
Ответ Artem Piatkov
В Чемпионском Спартаке был Массимо Каррера Увы, затравили и убрали, потому что потакали всяким однодневкам типа Клушакова и Комарова Был у них тренер, проспали...
Предательство Карреры - чёрное пятно в летописи главного клуба страны. Очень жаль, что некоторые лже болельщики до сих пор на стороне тромбона и кочерги. Жалкие люди
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Artem Piatkov
Ответ Direct free kick
Предательство Карреры - чёрное пятно в летописи главного клуба страны. Очень жаль, что некоторые лже болельщики до сих пор на стороне тромбона и кочерги. Жалкие люди
Лайк
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А я ясные дни оставляю себе
Ответ wadwill13
бедного камеру затравили.... нет это не он такой тренер ниже среднего уровня что больше нигде кроме как в клубах третьей итальянской лиги не нужен был и тогда и сейчас... нет это не карера виноват что он не разговаривал с большинством игроков в личных беседах весь сезон ещё до ругани со стороны рос.игроков к нему. нет не карера виноват что ое за год провел теоретических заданий за год по пальцам одной или полторы руки, не он виноват что помле сентябре НЕ БЫЛ ЗАМЕЧЕН ни разу самими игроками на тренировках чтобы он рассказывал задания а не его помощники. если вы не знали то тренерский штаб должен помогать и разгружать основного тренера а не полностью его заменять... кареру облили все мелиа которые принадлежали Спартаку или где работали журналисты любящие именно Спартак... и это и стало после всего происходящего итогом. вместо того чтобы изучить вопрос претензий не одного глушака и прочих. да футболист должен заснуть язык в прессе и не поливать главном тренера из профессиональных соображений. но вы даже не слушали пояснения игроков против тренера которые описал выше.. и пофиг что заминусуют. мне не нравился глушак но он был крут для своего времени пару лет. и говорить какой он плохой а карера который в тот сезон просто выступал на публике и не участвовал в тренерский дебатах и тренировках- это позор и быть слепым к фактам!!!! помле Спартака карьера кареры доказала годами- в самой Италии он помле Спартака и др него не был нужен никому не то что в серии А даже в серии Б только пара клубов интересовались. интересно весь футбольный мир слепой или только фанаты Спартака? учитесь новости фильтровать даже то гамно которое вам сливает ваш же клуб и тем более учитесь фильтровать информацию сквозь время! в не вставать слепо на одну сторону. но повторяю это не является поводом профессиональных игроков вроде глушака и прочих выносить сор из избы на публику. была бы этика сейчас в футболе на самом днле- глушак закончил бы играть в том году сразу ( этика в СССР как бы не хейтерили но она была в футболе справедливой как и в мире до нулевых) и нп было бы погба сейчас и закончил бы роналду и лукаку после своих псевдоинтервью будучи игроками своих клубов.
Дядь, пятница пятницей, но не в обед же напиваться
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Direct free kick
Ответ wadwill13
бедного камеру затравили.... нет это не он такой тренер ниже среднего уровня что больше нигде кроме как в клубах третьей итальянской лиги не нужен был и тогда и сейчас... нет это не карера виноват что он не разговаривал с большинством игроков в личных беседах весь сезон ещё до ругани со стороны рос.игроков к нему. нет не карера виноват что ое за год провел теоретических заданий за год по пальцам одной или полторы руки, не он виноват что помле сентябре НЕ БЫЛ ЗАМЕЧЕН ни разу самими игроками на тренировках чтобы он рассказывал задания а не его помощники. если вы не знали то тренерский штаб должен помогать и разгружать основного тренера а не полностью его заменять... кареру облили все мелиа которые принадлежали Спартаку или где работали журналисты любящие именно Спартак... и это и стало после всего происходящего итогом. вместо того чтобы изучить вопрос претензий не одного глушака и прочих. да футболист должен заснуть язык в прессе и не поливать главном тренера из профессиональных соображений. но вы даже не слушали пояснения игроков против тренера которые описал выше.. и пофиг что заминусуют. мне не нравился глушак но он был крут для своего времени пару лет. и говорить какой он плохой а карера который в тот сезон просто выступал на публике и не участвовал в тренерский дебатах и тренировках- это позор и быть слепым к фактам!!!! помле Спартака карьера кареры доказала годами- в самой Италии он помле Спартака и др него не был нужен никому не то что в серии А даже в серии Б только пара клубов интересовались. интересно весь футбольный мир слепой или только фанаты Спартака? учитесь новости фильтровать даже то гамно которое вам сливает ваш же клуб и тем более учитесь фильтровать информацию сквозь время! в не вставать слепо на одну сторону. но повторяю это не является поводом профессиональных игроков вроде глушака и прочих выносить сор из избы на публику. была бы этика сейчас в футболе на самом днле- глушак закончил бы играть в том году сразу ( этика в СССР как бы не хейтерили но она была в футболе справедливой как и в мире до нулевых) и нп было бы погба сейчас и закончил бы роналду и лукаку после своих псевдоинтервью будучи игроками своих клубов.
Ты будешь визжать как ****, когда Каррера возглавит Ювентус
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Okaka
Ответ Peter Parker
Да, чего сравнивать. Там один Таски, если кто забыл и со сборной медали брали и в Баварию ездил. Защитника такого уровня сейчас не то что в Спартаке, во всей лиге нет. Ну и хотелось бы узнать, кто автор новости? Что даже тэг неправильный прикрепил у Таски
да не Таски он, а Ташчи - то есть, каменщик, специалист по камню
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