Роман Пилипчук: «В чемпионском «Спартаке» игроки были качественнее, чем сейчас: Ташчи, Боккетти, Глушаков, Самедов»

Роман Пилипчук считает, что в 2017 году «Спартак» был лучше укомплектован, чем сейчас.

«Тяжело судить, не видя тренировочного процесса нынешнего «Спартака» и не зная индивидуальных качеств игроков. Тех футболистов я видел каждый день и понимал, что они могут. Вся страна это видела.

Мне кажется, в чемпионском « » все-таки игроки были качественнее. Там было много футболистов с хорошими качествами: Фернандо, , , Боккетти.

Можно добавить россиян: , . У меня остались очень хорошие воспоминания о двух спартаковских сезонах. До сих пор слежу за командой», – сказал бывший тренер «Спартака».

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