Роман Пилипчук: «В чемпионском «Спартаке» игроки были качественнее, чем сейчас: Ташчи, Боккетти, Глушаков, Самедов»
Роман Пилипчук считает, что в 2017 году «Спартак» был лучше укомплектован, чем сейчас.
«Тяжело судить, не видя тренировочного процесса нынешнего «Спартака» и не зная индивидуальных качеств игроков. Тех футболистов я видел каждый день и понимал, что они могут. Вся страна это видела.
Мне кажется, в чемпионском «Спартаке» все-таки игроки были качественнее. Там было много футболистов с хорошими качествами: Фернандо, Луис Адриано, Ташчи, Боккетти.
Можно добавить россиян: Глушаков, Самедов. У меня остались очень хорошие воспоминания о двух спартаковских сезонах. До сих пор слежу за командой», – сказал бывший тренер «Спартака».
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