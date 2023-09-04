Невилл о Глейзерах: «МЮ» ведет себя как середняк на рынке, а «Челси» и «Арсенал» могут подписывать топ-игроков. Владельцы одного из величайших клубов валяют дурака»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Челси премьер-лига Англия Арсенал Глейзеры финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Гари Невилл недоволен владельцами «Манчестер Юнайтед» Глейзерами.

Ранее появилась информация, что Глейзеры передумали продавать клуб сейчас.

«Для них это просто игра, они думают, что это игрушка! Конечно, им нужно продавать. Они отчаянно нуждаются в деньгах.

Они больше не способны даже конкурировать в рамках финансового фэйр-плей. «Манчестер Юнайтед» ведет себя на трансферном рынке как середняк. «МЮ» заработал более 500 миллионов фунтов, став одним из клубов с самым высоким доходом в мире.

«Челси» и «Арсенал» могут подписывать топ-игроков, «Манчестер Юнайтед» пытается вписаться в ФФП. Я знаю, что они понесли убытки из-за пандемии, и это могло бы послужить оправданием.

Игра [с «Арсеналом»] сегодня была фантастической, но это не изменит того факта, что владельцы одного из величайших клубов в мире валяют дурака – и я не собираюсь прекращать говорить об этом, потому что это серьезная проблема», – сказал бывший игрок «МЮ».

Гари Невилл: «Не верю, что Глейзеры не продают «МЮ». У них закончились деньги, им нужны инвестиции»

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58 комментариев

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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Зачем он сюдя Челси приплёл? Каких Челси топ игроков подписывает? Мадудукеке, Чуквумемек и Мудриков? Челси подписывает середняков, и играет как середняк.
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Русский в Шоке
Боули уже наверное думает Поча сменить на Де Дзерби в Челси. Будет не удивительно...
+16
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Someone from Internet
Странно, что Пирс Морган ещё не высказался по поводу матча. Может Роналду остановил финансирование?
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Любезный Коссутий
а каких Челси подписал топ-игроков? стратегия Боели - брать количеством. купишь десяток, оттуда потом наковыряешь 2-3 игроков для основы.
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Дмитрий Васин
У Арсенала сальдо -167, а у МЮ -151, может все таки не надо вешать всех собак на Глейзеров говоря что денег не дают? Все игроки были куплены с одобрения 7Хага. Разве Онана сильнее Де Хеа? а Маунт является 100 процентным усилением? А это 120 миллионов на игроков которые не сделают команду сильнее... За эти деньги Арсенал Райса купил.
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Кашшай Чакырович
Ответ llolishe
Комментарий скрыт
Зачем ты врешь можно зайти на трансфермаркет и посмотреть , при Клоппе уже потратили миллиард
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KeriLLo
Ответ Grime Font
Комментарий удален модератором
После мая 21 года особенно больно)))
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Любезный Коссутий
Ответ Lifar Skladchikov
Арсенал впервые за долгое время в ЛЧ, Челси вообще мимо всего. Да, руководство МЮ неидеальное, но сравнивать с Челси и Арсеналом вообще бред!
руководство МЮ тупое, а не неидеальное. я больше ждал летом новостей о продаже клуба, чем о трансферах. но, паразиты никак не хотят продавать клуб. а пока эти паразиты не уйдут, кого ни покупай, или ког ни назначай - ничего глобально не изменится.
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Кринженян
Нет, мю для глейзеров не игрушка, а актив. Если клуб остаётся одним из самых прибыльных в мире, то какая им разница, насколько все плохо на поле? Да и грех обвинять их в отсутствии покупок - за 10 лет закупались шлаком на гигантские суммы, ставили рекорды (по крайней мере свои)
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Darth_Malice
Ответ Lifar Skladchikov
Арсенал впервые за долгое время в ЛЧ, Челси вообще мимо всего. Да, руководство МЮ неидеальное, но сравнивать с Челси и Арсеналом вообще бред!
только в МЮ сейчас нет никого из молодых игроков, за которыми бегала вся Европа последние пару лет, целое поколение проходит мимо Юнайтед. англичане, европейцы, никого не смогли купить, даже особо не пытались. Рэшфорд и тот свой воспитанник. и это называется "неидеальное". у клуба просто нет будущего, только пару лет, как раз чтобы Глейзерам продать подороже, их только это волнует
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Жоржиньо Не Вейналдум
Ответ Дмитрий Васин
У Арсенала сальдо -167, а у МЮ -151, может все таки не надо вешать всех собак на Глейзеров говоря что денег не дают? Все игроки были куплены с одобрения 7Хага. Разве Онана сильнее Де Хеа? а Маунт является 100 процентным усилением? А это 120 миллионов на игроков которые не сделают команду сильнее... За эти деньги Арсенал Райса купил.
Ну, Онана в числе лучших в мире по игре ногами, это дает плюс 50 вариантов различных атак. Де Хеа в современном футболе - вратарь для аутсайдеров, который тащит на линии и бьет вперед
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John Doe
Ответ Тео Эрнандес
450 миллионов за 2 окна это мало ?, всем бы таких владельцев щедрых, другое дело что просто бездарно выкинули эти 450 миллионов в трубу накупив шлак типа Антони за 100, Хейлунда за 75, Маунта за 65 🤦‍♂️ ...
У Маунта был 1 (один) плохой сезон в стагнирующем клубе.
Хейлунд - лучший из доступных форвардов в это межсезонье.

У нас не та репутация и уровень, чтобы перебирать харчи, к сожалению. Плюс Мерто и полная деградация скаутской системы. Об этом Невилл и говорит.

Если с ТХ не выйдет, надо распродавать состав к чертям и уходить в перестройку на несколько лет, набрав перспективной молодежи по 20-30 миллионов. И Каррика привести, чтобы парень без давления поработал несколько лет.
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danilevich
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Зачем он сюдя Челси приплёл? Каких Челси топ игроков подписывает? Мадудукеке, Чуквумемек и Мудриков? Челси подписывает середняков, и играет как середняк.
Затем что Челси подписывают игроков за 100+. Неважно середняк или нет, могут себе позволить. К слову того же кайседо которым интересовался мю.
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Тео Эрнандес
МЮ мог купить Кейна, Лаутаро или Дэвида, но вместо этого купили шлак в виде Хейлунда и Маунта за 140 миллионов ...
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arspurs9
Мда уж, Гари умом никогда не отличался.
МЮ в этом сезоне закупился на 200+, в прошлом на 250. Арсенал за 2 года потратил не больше. Просто там покупки адекватнее, да и тренер выше уровнем. При всем отношении к Глейзерам, не они должны заниматься подбором игроков.
А ведь есть еще клубы общепринятой шестерки АПЛ. Ливерпуль потратил меньше, Тоттенхэм потратил чуть меньше, Сити потратил меньше. Только Челси превзошел МЮ.
Может дело не только в руководстве, но и в тренер с непомерным эго без соответствующих навыков?
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Алан Кайтуков
Ответ llolishe
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Ну и зачем такое писать? когда Клопп пришёл в ливер и стал скупать игроков и ценники другие были.
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Dm Kznts
гарри скорее не понравилось что 2 последние сделки клуб в аренду взял так как не мог закрыть ффп
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Собиратель хаоса
Уже по-моему даже табуретке очевидно, что Глейзеры купили МЮ не для спортивных достижений. Для них это такой же актив как нефтяная вышка или торговый центр.
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Жоржиньо Не Вейналдум
Ответ Wekil Halylow
зачем контратакуюшую команду такой вратар?
Ну. они контратакующие пока. В целом, вероятно, план на доминирование есть. Просто пока нет нормального нападающего, плюс второй фланг вызывает вопросы. По мне Рэшфорд, Фернандеш, Каземиро и Варан - четыре игрока топ-уровня. То что Марсьяль до сих пор выходит - это смех
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Lifar Skladchikov
Арсенал впервые за долгое время в ЛЧ, Челси вообще мимо всего. Да, руководство МЮ неидеальное, но сравнивать с Челси и Арсеналом вообще бред!
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Dm Kznts
Ответ llolishe
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ты его с артетой спутал
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Диер Ташкент
Ответ <~Inter~>
не должен. Пока растёт лига и коммерческие контракты в футболе МЮ будет дорожать
С лигой понятно. А вот коммерческие доходы будут падать. Они уже падают, из за того, что топовые спонсоры уже не идут к МЮ. Пока МЮ удаётся держаться в топе благодаря огромной фан базе, но фан база все будет уменьшаться если клуб долгое время не будет в топе, в следствие этого клуб будет терять в привлекательности для спонсоров
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Dm Kznts
Ответ Собиратель хаоса
Уже по-моему даже табуретке очевидно, что Глейзеры купили МЮ не для спортивных достижений. Для них это такой же актив как нефтяная вышка или торговый центр.
это понятно.
но чтобы зарабатывать, клуб должен быть топовым всё время
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<~Inter~>
Ответ Dm Kznts
это понятно. но чтобы зарабатывать, клуб должен быть топовым всё время
не должен. Пока растёт лига и коммерческие контракты в футболе МЮ будет дорожать
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Lavinka
Объявляется неделя хейта Хага . Плюсцы удвоены !
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