Невилл о Глейзерах: «МЮ» ведет себя как середняк на рынке, а «Челси» и «Арсенал» могут подписывать топ-игроков. Владельцы одного из величайших клубов валяют дурака»

Гари Невилл недоволен владельцами «Манчестер Юнайтед» Глейзерами.

Ранее появилась информация, что Глейзеры передумали продавать клуб сейчас.

«Для них это просто игра, они думают, что это игрушка! Конечно, им нужно продавать. Они отчаянно нуждаются в деньгах.

Они больше не способны даже конкурировать в рамках финансового фэйр-плей. « » ведет себя на трансферном рынке как середняк. «МЮ» заработал более 500 миллионов фунтов, став одним из клубов с самым высоким доходом в мире.

« » и « » могут подписывать топ-игроков, «Манчестер Юнайтед» пытается вписаться в ФФП. Я знаю, что они понесли убытки из-за пандемии, и это могло бы послужить оправданием.

Игра [с «Арсеналом»] сегодня была фантастической, но это не изменит того факта, что владельцы одного из величайших клубов в мире валяют дурака – и я не собираюсь прекращать говорить об этом, потому что это серьезная проблема», – сказал бывший игрок «МЮ».

Гари Невилл: «Не верю, что Глейзеры не продают «МЮ». У них закончились деньги, им нужны инвестиции»

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