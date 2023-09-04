Невилл о Глейзерах: «МЮ» ведет себя как середняк на рынке, а «Челси» и «Арсенал» могут подписывать топ-игроков. Владельцы одного из величайших клубов валяют дурака»
Гари Невилл недоволен владельцами «Манчестер Юнайтед» Глейзерами.
Ранее появилась информация, что Глейзеры передумали продавать клуб сейчас.
«Для них это просто игра, они думают, что это игрушка! Конечно, им нужно продавать. Они отчаянно нуждаются в деньгах.
Они больше не способны даже конкурировать в рамках финансового фэйр-плей. «Манчестер Юнайтед» ведет себя на трансферном рынке как середняк. «МЮ» заработал более 500 миллионов фунтов, став одним из клубов с самым высоким доходом в мире.
«Челси» и «Арсенал» могут подписывать топ-игроков, «Манчестер Юнайтед» пытается вписаться в ФФП. Я знаю, что они понесли убытки из-за пандемии, и это могло бы послужить оправданием.
Игра [с «Арсеналом»] сегодня была фантастической, но это не изменит того факта, что владельцы одного из величайших клубов в мире валяют дурака – и я не собираюсь прекращать говорить об этом, потому что это серьезная проблема», – сказал бывший игрок «МЮ».
Гари Невилл: «Не верю, что Глейзеры не продают «МЮ». У них закончились деньги, им нужны инвестиции»
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Хейлунд - лучший из доступных форвардов в это межсезонье.
У нас не та репутация и уровень, чтобы перебирать харчи, к сожалению. Плюс Мерто и полная деградация скаутской системы. Об этом Невилл и говорит.
Если с ТХ не выйдет, надо распродавать состав к чертям и уходить в перестройку на несколько лет, набрав перспективной молодежи по 20-30 миллионов. И Каррика привести, чтобы парень без давления поработал несколько лет.
МЮ в этом сезоне закупился на 200+, в прошлом на 250. Арсенал за 2 года потратил не больше. Просто там покупки адекватнее, да и тренер выше уровнем. При всем отношении к Глейзерам, не они должны заниматься подбором игроков.
А ведь есть еще клубы общепринятой шестерки АПЛ. Ливерпуль потратил меньше, Тоттенхэм потратил чуть меньше, Сити потратил меньше. Только Челси превзошел МЮ.
Может дело не только в руководстве, но и в тренер с непомерным эго без соответствующих навыков?
но чтобы зарабатывать, клуб должен быть топовым всё время