Гари Невилл: «Не верю, что Глейзеры не продают «МЮ». У них закончились деньги, им нужны инвестиции»

Гари Невилл не верит, что Гейзеры отказались от продажи «Манчестер Юнайтед».

«Я не верю в историю о том, что Глейзеры ничего не продают или ничего не делают. Они должны что-то делать. У них закончились деньги, а финансовая ситуация весьма отчаянная. Им нужны инвестиции. Кроме того, они оказывают токсическое воздействие на клуб изнутри.

Халатность продолжается и сейчас, но я не думаю, что так может продолжаться без каких-то действий по привлечению денег. Кроме того, кто захочет войти в клуб в качестве миноритарного акционера, учитывая ущерб, который это нанесет их репутации», – написал экс-игрок «МЮ» в твиттере.

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