Эракович о матче со «Спартаком»: «Не сомневался, что победим. Болельщикам «Зенита» особенно важны победы над ними»
Страхиня Эракович поделился впечатлениями от матча между «Зенитом» и «Спартаком».
– Ты полностью отыграл матч со «Спартаком». Как впечатления?
– Я поймал эйфорию и испытал схожие эмоции с Вечным дерби между «Партизаном» и «Црвеной Звездой». Я и так понимал, что накал страстей в матчах «Спартака» и «Зенита» высок, и мне было очень приятно стать частью этого противостояния. Прекрасно знаю, что болельщикам «Зенита» особенно важны победы над «Спартаком», и я рад, что мы выиграли и подарили им положительные эмоции.
– В какой момент матча ты понял, что это одно из самых принципиальных противостояний российского футбола?
– Задолго до стартового свистка. Одноклубники перед началом встречи говорили, что это один из главных матчей в сезоне. А в день нашего вылета в Москву на нашу базу приехали болельщики – они создали великолепную атмосферу и зарядили нас мощной энергией, которая помогла нам набрать три очка. Это тоже один из факторов, который показал, насколько эта игра важна городу и клубу.
– Когда «Спартак» забил, «Зениту» было тяжело – в следующей атаке Промес чуть не сравнял счет. У тебя возникли сомнения в результате?
– Нет, я не сомневался, что мы победим.
– В конце прошлого года матч «Зенита» и «Спартака» завершился дракой, и сейчас градус борьбы был высок. Какой была атмосфера на поле? Не было ощущения, что все снова может перерасти в потасовку?
– Честно говоря, я не ожидал никакой драки – мы же не бойцы MMA, а футболисты. Было жесткое, но цивилизованное дерби.
– Учитывая историю с твоим возможным переходом в «Спартак», была ли эта игра для тебя вдвойне принципиальной?
– На самом деле нет. Для меня любая игра важна, и я не ранжирую соперников. То, о чем говорят вокруг, меня совершенно не интересует, я был полностью погружен в игру и не думал ни о чем, кроме нее.
– Год назад была информация, что «Зенит» на тебя вышел с предложением. Ты действительно мог перейти тогда?
– По этому поводу я тоже не могу ничего сказать. Возможно, кто-то другой знает об этом больше, но меня никто не уведомлял, так что и комментировать тут нечего, – сказал защитник «Зенита».
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