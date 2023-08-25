«У нас люди привыкли к халяве, еще пенсии всего 150 евро – покупать футболку любимому внуку не по карману». Белоус об атрибутике в России

Теги Юрий Белоус Криштиану Роналду премьер-лига Россия бизнес болельщики игровая форма деньги Футбол

Юрий Белоус привычкой к халяве объяснил, почему в России не покупают атрибутику.

– В Испании или в Англии нет лучшего подарка для ребенка, чем футболка или форма любимого футбольного клуба. В той же Англии, смотришь, у одной команды четыре комплекта формы, а они еще и пятую делают. Ее тут же купят и будут кому-то дарить.

 – Почему у нас культура покупки атрибутики отсутствует?

 – С одной стороны, у нас дедушки и бабушки получают пенсию всего 150 евро. Покупать футболку любимому внуку не по карману. Это одна из главных причин.

Второе, у нас люди привыкли получать все на халяву. Футбол, хоккей и другие события. Не любят у нас платить деньги за все эти дела.

Шиком считается прийти на халяву, даже богатые люди привыкли так ходить в VIP-ложу. Если скажут: плати деньги, то сочтут это, как личное оскорбление.

У нас футбол почему-то называют социальным явлением. На самом деле – это шоу, и за него надо платить.

В кинотеатр же бесплатно не пускают? Так и с футболками. Когда Роналду переходил из «Манчестер Юнайтед» в «Реал Мадрид», многие не могли понять, зачем за такие большие деньги? Для клуба продажа атрибутики – большая прибыль. Они трансфер этот отбили за три месяца на одних только футболках, – сказал бывший генеральный директор «Москвы» и «Ростова».

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48 комментариев

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Ванька-Манька
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ща придёт ригоберка и пояснит, что пенсий у нас достаточно, чтобы по всему миру путешествовать, останавливаясь в 5-звёздочных отелях)
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Overkiller
Ответ Усатый КозлоБык ©
Естессно! Платить 100€ за аутентику капец жесть даже для Европы
Страна Средний размер пенсии USD в месяц
Великобритания 3631,34
Венгрия 1263,76
Германия 4403,95
Греция 1911,49

Вааще жесть 100 евро за оригинальную форму раз в год. 3-10% от месячной пенсии.
У нас 50%. И ещё 50% коммуналка.
Всё правильно он сказал, но глубинный народ, подбивая копейки за гречу и туалетную бумагу, убьётся вусмерть доказывая про сверхдержаву и как все вокруг загибаются, замерзают и голодают.
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JENNINGS
Ответ Ванька-Манька
ща придёт ригоберка и пояснит, что пенсий у нас достаточно, чтобы по всему миру путешествовать, останавливаясь в 5-звёздочных отелях)
Жаль только, что 1 пенсии не хватит даже на билет на самолёт в 1 сторону)
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S.A.N.
В общем, опять народ неправильный попался.
К халяве вообще-то сами клубы привыкли ибо живут за гос. счёт или на подачки олигархов. Поэтому и с болельщиками работают по остаточному принципу.
А атрибутику люди не покупают потому что она нафиг не сдалась, футбол можно и без неё любить.
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Mark Safa
Ответ Ванька-Манька
ща придёт ригоберка и пояснит, что пенсий у нас достаточно, чтобы по всему миру путешествовать, останавливаясь в 5-звёздочных отелях)
Риго путешествует по всему спортсу, какой ему мир 😆
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Валентин Волков
Он, конечно, оговорился про пенсии, но все равно дико циничное заявление. В каких странах с низкими доходами и маленькой долей среднего класса люди охотно что-то покупают из необязательного? Понятно, что все экономят, спасибо нашему руководству. А про отбитие трансфера Роналду на футболках - саморазоблачение дилетанта) Довольно широко известно, что прибыль от футболок, т.к. лишь на небольшой процент идёт клубу, а получают они в основном фикс, да и общий оборот едва ли может 100млн за трансфер отбить за три месяца
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QWertY
А причем тут эта халява? Разве из за этой халявы у футболеров меньше зарплата? Вроде нет, такая же высокая. Я бы понял, если бы они получали за счет продаж билетов, трансляций, атрибутики, но они на гос обеспечении. Вот кто и любит халяву, так это наши футболеры, а не фанаты
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QWertY
Ответ DaimonD
Может нужно работать лучше. Сам лично покупал себе, жене и племяннику поло, формы и прочее. Про пенсии конечно речи не идет, у нас если сам себе на пенсию не заработаешь, никто тебе не подаст!
Здравствуйте, мамкин бизнесмен. Объясните мне, пожалуйста, как, например, учителю в школе работать лучше, чтобы зарплата была хотя бы 50к? Спасибо заранее
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nicksam
Человек очень скудно разбирается в футбольных финансах. Во-первых, никакой трансфер Роналду за пару месяцев на футболках не отбивали, есть даже исследование спортс ру на эту тему. Во-вторых, посмотрите финансовые отчеты спортивных клубов и посмотрите доходы с билетов, никто там за бесплатно не ходит. Бесплатно могут выделить ложу спонсорам, например, сотрудникам букмекерской компании или сотрудникам титульного спонсора, как они дальше распределяют билеты это уже другой вопрос. Но в Москве в ложи практически никто бесплатно не ходит, а если и ходит, то эти деньги в спонсорство уже заложены
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Evgeny Trifonov
Опять народ не тот
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misha___97
Глупости. Футболки наших клубов стоят дорого. Игровая футболка ЦСКА например, без нанесения спонсоров стоит 6к. Со спонсорами 8, а если добавить еще и нанесение, то все 10к. Думаю, что у других клубов примерно тоже самое. Много кто захочет выложить 10к на одну лишь футболку? Даже человек с хорошим достатком несколько раз подумает, стоит ли тратить такие деньги. Ну и уровень жизни очевидно не позволяет большинству тратить такие деньги на футболки.
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FilinMD
Ответ Overkiller
Страна Средний размер пенсии USD в месяц Великобритания 3631,34 Венгрия 1263,76 Германия 4403,95 Греция 1911,49 Вааще жесть 100 евро за оригинальную форму раз в год. 3-10% от месячной пенсии. У нас 50%. И ещё 50% коммуналка. Всё правильно он сказал, но глубинный народ, подбивая копейки за гречу и туалетную бумагу, убьётся вусмерть доказывая про сверхдержаву и как все вокруг загибаются, замерзают и голодают.
Вы откуда эти цифры-то взяли? Что это за фантазии? 😀

Сразу увидел Грецию, там отродясь таких пенсий не было)

411 евро в месяц пенсия в Греции, разница в 5 раз почти с тем, что вы пишете

https://www.ekathimerini.com/economy/1196423/maximum-pension-to-be-increased-as-of-january-1/

Остальное даже смотреть не вижу смысла
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Даниил К
За три месяца никто трансфер такой на футболках не отобьёт, если даже всех игроков Р. М.покупали бы, за лет 5 может быть и то под вопросом, во чешет. там полностью прибыль от всех футболок игроков в месяц 250-300 тыс. евро. Главное чё нить сказать не зная.
+3
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Stewee
Ответ Overkiller
Страна Средний размер пенсии USD в месяц Великобритания 3631,34 Венгрия 1263,76 Германия 4403,95 Греция 1911,49 Вааще жесть 100 евро за оригинальную форму раз в год. 3-10% от месячной пенсии. У нас 50%. И ещё 50% коммуналка. Всё правильно он сказал, но глубинный народ, подбивая копейки за гречу и туалетную бумагу, убьётся вусмерть доказывая про сверхдержаву и как все вокруг загибаются, замерзают и голодают.
Так мрут же от холода и источники не Соловьев Лайв)

https://www.statista.com/statistics/283006/excess-winter-deaths-in-england-and-wales/

https://www.gov.uk/government/publications/mortality-insights-from-gad-april-2023/mortality-insights-from-gad-april-2023#:~:text=ONS%20research%20on%20mortality%20in,over%2013%2C000%20excess%20winter%20deaths.
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Доктор Верховцев
А ещё, Юрий, могу тебе доложить, что наш народ не приучен покупать миллион ненужных вещей. Не проникло ещё потреблядство в нашего человека так глубоко. Не нужно простому болельщику пять комплектов формы клуба в год. Он их коллекционировать должен что ли?
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Паровоз19
не знал что пенсии в евро платят
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Доктор Верховцев
Ответ Ненавидящий2.0
А мне тут на другой ветке доказывали, что всё хорошо. Что некоторые с жиру бесятся, а главное это империя, держава и история, великая история. А если ты не дай бог критикуешь тех кого нельзя, то всё, ты 5-я колонна, иногент, либерал
Некоторые и бесятся. С жиру. И оттого, что люди маечки не покупают.
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Mark Safa
Ответ Паровоз19
не знал что пенсии в евро платят
Ну доллар то рухнул 🤣
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Aleksandr Baskakov
Сказано травмированный человек
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Доктор Верховцев
Гадкий народец привык к халяве! Картошку сажает и кур растит, чтоб яйца жрать бесплатно! Не дай бог, корову заведёт, дармоед проклятый!

На стадионах — всё для людей! Унылый футбол, фанайди, отсутствие пива, а они всё равно туда не идут всего за тыщу рублей. И маечку не покупают! Совсем уже халяву подавай! А между прочим, на средства от маечек знаете, что можно купить?! Всё!!! Хошь — пирожное, хошь — мороженное, а хошь — целую Роналду с Мессей и Мбаппой впридачу! Вот!
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Moscwow
Ответ Ванька-Манька
ща придёт ригоберка и пояснит, что пенсий у нас достаточно, чтобы по всему миру путешествовать, останавливаясь в 5-звёздочных отелях)
Что может пояснить за мир и путешествия человек, живущий с родителями в селе?
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Ярик01
Белоус не расскажет за счёт каких денег сами клубы финансируются, и не привык ли он сам к халяве за счёт бюджетов региона
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Pigmalion
Ответ QWertY
Можно. Далее, государственному служащему, который с 9 до 6 на работе?
Ну вот после работы, или в выходные. В чем сложность-то?
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Nick Crosier
Передам бабушке,что она в евро получает пенсию.
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Fender117
У нас футболисты привыкли к халяве, еще подъемные всего 1.500.000 долларов - бегать за клуб уже в лом.
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