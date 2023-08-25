«У нас люди привыкли к халяве, еще пенсии всего 150 евро – покупать футболку любимому внуку не по карману». Белоус об атрибутике в России
Юрий Белоус привычкой к халяве объяснил, почему в России не покупают атрибутику.
– В Испании или в Англии нет лучшего подарка для ребенка, чем футболка или форма любимого футбольного клуба. В той же Англии, смотришь, у одной команды четыре комплекта формы, а они еще и пятую делают. Ее тут же купят и будут кому-то дарить.
– Почему у нас культура покупки атрибутики отсутствует?
– С одной стороны, у нас дедушки и бабушки получают пенсию всего 150 евро. Покупать футболку любимому внуку не по карману. Это одна из главных причин.
Второе, у нас люди привыкли получать все на халяву. Футбол, хоккей и другие события. Не любят у нас платить деньги за все эти дела.
Шиком считается прийти на халяву, даже богатые люди привыкли так ходить в VIP-ложу. Если скажут: плати деньги, то сочтут это, как личное оскорбление.
У нас футбол почему-то называют социальным явлением. На самом деле – это шоу, и за него надо платить.
В кинотеатр же бесплатно не пускают? Так и с футболками. Когда Роналду переходил из «Манчестер Юнайтед» в «Реал Мадрид», многие не могли понять, зачем за такие большие деньги? Для клуба продажа атрибутики – большая прибыль. Они трансфер этот отбили за три месяца на одних только футболках, – сказал бывший генеральный директор «Москвы» и «Ростова».
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Великобритания 3631,34
Венгрия 1263,76
Германия 4403,95
Греция 1911,49
Вааще жесть 100 евро за оригинальную форму раз в год. 3-10% от месячной пенсии.
У нас 50%. И ещё 50% коммуналка.
Всё правильно он сказал, но глубинный народ, подбивая копейки за гречу и туалетную бумагу, убьётся вусмерть доказывая про сверхдержаву и как все вокруг загибаются, замерзают и голодают.
К халяве вообще-то сами клубы привыкли ибо живут за гос. счёт или на подачки олигархов. Поэтому и с болельщиками работают по остаточному принципу.
А атрибутику люди не покупают потому что она нафиг не сдалась, футбол можно и без неё любить.
Сразу увидел Грецию, там отродясь таких пенсий не было)
411 евро в месяц пенсия в Греции, разница в 5 раз почти с тем, что вы пишете
https://www.ekathimerini.com/economy/1196423/maximum-pension-to-be-increased-as-of-january-1/
Остальное даже смотреть не вижу смысла
https://www.statista.com/statistics/283006/excess-winter-deaths-in-england-and-wales/
https://www.gov.uk/government/publications/mortality-insights-from-gad-april-2023/mortality-insights-from-gad-april-2023#:~:text=ONS%20research%20on%20mortality%20in,over%2013%2C000%20excess%20winter%20deaths.
На стадионах — всё для людей! Унылый футбол, фанайди, отсутствие пива, а они всё равно туда не идут всего за тыщу рублей. И маечку не покупают! Совсем уже халяву подавай! А между прочим, на средства от маечек знаете, что можно купить?! Всё!!! Хошь — пирожное, хошь — мороженное, а хошь — целую Роналду с Мессей и Мбаппой впридачу! Вот!