«У нас люди привыкли к халяве, еще пенсии всего 150 евро – покупать футболку любимому внуку не по карману». Белоус об атрибутике в России

Юрий Белоус привычкой к халяве объяснил, почему в России не покупают атрибутику.

– В Испании или в Англии нет лучшего подарка для ребенка, чем футболка или форма любимого футбольного клуба. В той же Англии, смотришь, у одной команды четыре комплекта формы, а они еще и пятую делают. Ее тут же купят и будут кому-то дарить.

– Почему у нас культура покупки атрибутики отсутствует?

– С одной стороны, у нас дедушки и бабушки получают пенсию всего 150 евро. Покупать футболку любимому внуку не по карману. Это одна из главных причин.

Второе, у нас люди привыкли получать все на халяву. Футбол, хоккей и другие события. Не любят у нас платить деньги за все эти дела.

Шиком считается прийти на халяву, даже богатые люди привыкли так ходить в VIP-ложу. Если скажут: плати деньги, то сочтут это, как личное оскорбление.

У нас футбол почему-то называют социальным явлением. На самом деле – это шоу, и за него надо платить.

В кинотеатр же бесплатно не пускают? Так и с футболками. Когда Роналду переходил из «Манчестер Юнайтед» в «Реал Мадрид», многие не могли понять, зачем за такие большие деньги? Для клуба продажа атрибутики – большая прибыль. Они трансфер этот отбили за три месяца на одних только футболках, – сказал бывший генеральный директор «Москвы» и «Ростова».

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