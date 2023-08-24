Матч «Сочи» и ЦСКА в Кубке России может пройти в Краснодаре. Игра с «Локо» также под вопросом из-за состояния поля на «Фиште»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Cтадион Краснодар Олимпийский стадион Сочи стадионы Матч ТВ Сочи Футбол

Матч «Сочи» против ЦСКА в Кубке России могут перенести в Краснодар.

Сообщалось, что состояние поля на стадионе «Фишт» резко ухудшилось. Решение о проведении на стадионе ближайших домашних матчей «Сочи» будет принято после оценки поля комиссией РПЛ. Домашние матчи «Сочи» против ЦСКА и «Спартака» могут быть перенесены.

По информации «Матч ТВ», в качестве резервного стадиона «Сочи» заявлена арена «Краснодара». В случае, если поле на стадионе «Фишт» будет признано непригодным для проведения матчей, игра Пути РПЛ Фонбет Кубка России против ЦСКА, запланированная на 30 августа, пройдет в Краснодаре.

Кроме того, сообщается, что проведение матча 6-го тура Мир РПЛ против «Локомотива» в Сочи также находится под вопросом.

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15 комментариев

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Caniball
Подстава для Цска, Локо и Спартака. До Сочи можно долететь, а в Краснодар только ехать.
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Ответ Caniball
Подстава для Цска, Локо и Спартака. До Сочи можно долететь, а в Краснодар только ехать.
Из Сочи и доедут. Мне лично неприятно, что мало того, что у Сочи из-за климата каждый сентябрь поле в убогом состоянии, так ещё и наше перепашут
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Константин Титов
да надо встречи с ЦСКА, Спартаком и Локо просто перенести в Москву
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Region123
москвичи лучше бы крыши на своих стадионах сделали, чтоб в 20 градусный мороз не играть на катке. а не до Сочи и Алании докапывались.
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Caniball
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Из Сочи и доедут. Мне лично неприятно, что мало того, что у Сочи из-за климата каждый сентябрь поле в убогом состоянии, так ещё и наше перепашут
Из Сочи не ездят. Ездят из Мин. Вод или Ставрополя. Никто не укатывает команды по черноморскому серпантину.
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PsichoEscape
Ох уж этот ростовский агроном…
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Константин Эсперов
может лучше стадион Кубань ?
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Filipp Gorski
Да пускай на выезде сыграют
А во 2 круге дома. Только вот насчет кубка уже вопросы
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Ответ Caniball
Из Сочи не ездят. Ездят из Мин. Вод или Ставрополя. Никто не укатывает команды по черноморскому серпантину.
ЖД не закрыта, бро.
С билетами сейчас проблема, правда. Но я брал на днях без проблем, правда не на побережье, а наоборот, через мск в Нижний. Но и не св )
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Shuller18
Ответ Caniball
Подстава для Цска, Локо и Спартака. До Сочи можно долететь, а в Краснодар только ехать.
И для тех, кто билет уже взял... ща смотрю варианты доехать до Краснодара из Сочи
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Ростов-на-Дону
Ответ Caniball
Подстава для Цска, Локо и Спартака. До Сочи можно долететь, а в Краснодар только ехать.
пусть "соча" дома, в Питере, сыграют - поездом из Москвы быстрей, чем самолётом!
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Adjusted
Ответ Константин Эсперов
может лучше стадион Кубань ?
Zed is dead, baby, Zed is dead.
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Ростов-на-Дону
Ответ Константин Титов
да надо встречи с ЦСКА, Спартаком и Локо просто перенести в Москву
На "батут" лучше, в родной город вернуться!
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Ростов-на-Дону
Ответ Region123
москвичи лучше бы крыши на своих стадионах сделали, чтоб в 20 градусный мороз не играть на катке. а не до Сочи и Алании докапывались.
на это потребуется лет 20, как в Санкт-П.
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Region123
Ответ Ростов-на-Дону
на это потребуется лет 20, как в Санкт-П.
там строили 9 лет и то из-за того, что несколько раз переделывали смету и проект. тем более его строили с нуля. на московских стадионах нужно просто провести реконструкцию. хотя бы на одном стадионе на всю москву или пусть снимут запрет и играют зимой в манежах
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