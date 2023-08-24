Матч «Сочи» и ЦСКА в Кубке России может пройти в Краснодаре. Игра с «Локо» также под вопросом из-за состояния поля на «Фиште»

Матч «Сочи» против ЦСКА в Кубке России могут перенести в Краснодар.

Сообщалось, что состояние поля на стадионе «Фишт» резко ухудшилось. Решение о проведении на стадионе ближайших домашних матчей «Сочи» будет принято после оценки поля комиссией РПЛ. Домашние матчи «Сочи» против ЦСКА и «Спартака» могут быть перенесены.

По информации «Матч ТВ», в качестве резервного стадиона «Сочи» заявлена арена « ». В случае, если поле на стадионе «Фишт» будет признано непригодным для проведения матчей, игра Пути РПЛ Фонбет Кубка России против , запланированная на 30 августа, пройдет в Краснодаре.

Кроме того, сообщается, что проведение матча 6-го тура Мир РПЛ против « » в Сочи также находится под вопросом.

«Сочи» о состоянии газона «Фишта»: «В городе высокая температура без единого облака больше трех недель – отсюда проблемы»

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку