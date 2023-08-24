Матч «Сочи» и ЦСКА в Кубке России может пройти в Краснодаре. Игра с «Локо» также под вопросом из-за состояния поля на «Фиште»
Матч «Сочи» против ЦСКА в Кубке России могут перенести в Краснодар.
Сообщалось, что состояние поля на стадионе «Фишт» резко ухудшилось. Решение о проведении на стадионе ближайших домашних матчей «Сочи» будет принято после оценки поля комиссией РПЛ. Домашние матчи «Сочи» против ЦСКА и «Спартака» могут быть перенесены.
По информации «Матч ТВ», в качестве резервного стадиона «Сочи» заявлена арена «Краснодара». В случае, если поле на стадионе «Фишт» будет признано непригодным для проведения матчей, игра Пути РПЛ Фонбет Кубка России против ЦСКА, запланированная на 30 августа, пройдет в Краснодаре.
Кроме того, сообщается, что проведение матча 6-го тура Мир РПЛ против «Локомотива» в Сочи также находится под вопросом.
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А во 2 круге дома. Только вот насчет кубка уже вопросы
С билетами сейчас проблема, правда. Но я брал на днях без проблем, правда не на побережье, а наоборот, через мск в Нижний. Но и не св )