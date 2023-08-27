27 августа, в Ньюкасле состоится матч 3 тура Чемпионата Англии по футболу, в котором на стадионе «Сент-Джеймс Парк», встретятся «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Начало поединка запланировано на 18:30 по московскому времени.

Третий тур завершится великолепным матчем двух сильных команд, заслуживающих уважения. Две команды из ТОП-4 прошлого сезона сразятся в предстоящем туре. Нас ждет нешуточная борьба и красивый комбинационный футбол. Команда из Ньюкасла уже долгое время не может отнять очки у соперников из Ливерпуля в очных матчах, это продолжается уже 8 лет. С текущим составом и игровой формой это им будет сделать в предстоящей игре по зубам, а смогут ли — мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: X2, Ф2 (+1), ОЗ (да).

«Ньюкасл»

«Сороки» уже давненько не были в ТОП-4 лучших команд АПЛ, а вот в прошлом сезоне этом им удалось, они заняли 4 место в таблице и обеспечили себе право играть в текущем году в Лиге Чемпионов, где точно не сыграют: «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм», оказавшиеся ниже в таблице. В активе команды за 38 сыгранных матчей было набрано 71 балл, у пятого «Ливерпуля» получилось положить в свою копилку на 4 очка меньше. 4 очка отставания было и от «Манчестер Юнайтед», который завоевал бронзу в чемпионате. «Ньюкасл» в прошлом сезоне меньше всех пропустил голов (33 мяча), это и стало во многом залогом их успеха.

«Ньюкасла» к началу нового сезона немного произвел трансферов. Приобретены были следующие футболисты: из итальянского «Милана» Тонали, из английского «Лестера» Барнс, из «Саутгемптона» Ливраменто и из датского «Оденсе» Минте.

А покинули команду следующие игроки: Сент-Максимин, Вуд, Дарлоу, Лонгстафф и Кларк.

«Ньюкасл» неплохо провел предсезонку и сыграл в это время 7 товарищеских поединков, в которых 5 раз побеждали и 2 раза расходились с оппонентами в мировую. В последней из контрольных игр был обыгран крепкий испанский середняк «Вильярреал» (4:0), а атакующий игрок команды Барнс отметился дублем.

Новый сезон Чемпионата Англии для команды из Ньюкасла стартовал отлично, с крупной победы над командой «Астон Вилла» (5:1), где голевым дублем отметился Исак, а сама команда просто потрясающе смотрелась в атаке и смогла создать очень много голевых моментов и преуспела в их реализации.

Во втором туре случилось поражение в гостях (0:1) от «Манчестер Сити», где соперник практически ничего не дал создать у своих ворот и еще в центре поля приглушал их атаки.

После двух туров команда из Ньюкасла занимает 8 место в таблице АПЛ и лишь 3 трех команд в чемпионате в активе 6 очков после двух первых матчей первенства.

Результаты «Ньюкасла» в 5 последних сыгранных матчах:

19.08.23 «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» 1 :0.

— «Ньюкасл» :0. 12.08.23 «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» 5 :1;

— «Астон Вилла» :1; 06.08.23 «Ньюкасл Юнайтед» — «Вильярреал» 4 :0;

— «Вильярреал» :0; 05.08.23 «Ньюкасл Юнайтед» — «Фиорентина» 2 :0;

— «Фиорентина» :0; 29.07.23 «Брайтон» — «Ньюкасл Юнайтед» 1:2;

Интересные статические факты «Ньюкасла»:

В 11 из 12 последних матчей команда не проигрывает оппонентам;

«Сороки» отличаются голом в 9 из 10 последних матчах;

В среднем, в 5 последних матчах, команда забивает сопернику 2,5 гола за игру;

В 3 последних матчах в качестве хозяев были в активе победы

В 7 из 10 последних матчах команды оба соперника отличились в игре;

В 2 из 3 последних встречах было за игру забито 4 и более мяча.

Прогноз на матч Вильярреал – Барселона

«Ливерпуль»

Команда Юргена Клоппа в прошлом сезоне не смогла добиться желаемого для себя результата и остановилась за бортом ТОП-4 и не смогла попасть в Лигу Чемпионов, при этом сыграет во втором по силе турнире: Лиге Европы. Ливерпульцы заняли 5 место в таблице, набрав

«Мерсисайдцы» в текущем сезоне пополнили свои ряды следующими игроками: Собослай, перешедший из «Лейпцига», Мак Аллистер из «Брайтона», Эндо из «Штутгарта».

Довольно существенные потери случились в составе ливерпульской команды, ее покинули следующие футболисты: Фабиньо, Хендерсон, Фирмино, Кейта, Окслейд Чемберлен и Милнер.

В текущем сезоне Чемпионата Англии ливерпульцы после двух туров идут на 5 строчке в таблице и имеют в активе 4 балла, при этом от тройки лидеров отставая на 2 очка.

В стартовом туре они разошлись миром с «Челси» (1:1), где на гол Диаса лондонцы ответили своей удачной атакой, а матч получился примерно равным и по сути результат этот получился закономерный.

А во втором туре удалось отцепить новичка текущего сезона АПЛ «Борнмут», обыграв их (3:1). Матч при этом получился непростым, уже на 3 минуте встречи ливерпульцы проигрывали в счете, а уже на 36 минуте матча удалось выйти вперед и затем во втором тайме закрепить преимущество точным ударом Диогу Жоты.

Результаты «Ливерпуля» в 5 последних сыгранных матчах:

19.08.23 «Ливерпуль» — «Борнмут» 3 :1;

— «Борнмут» :1; 13.08.23 «Челси» — «Ливерпуль» 1:1;

07.08.23 «Ливерпуль» — «Дармштадт 98» 3 :1;

— «Дармштадт 98» :1; 02.08.23 «Ливерпуль» — «Бавария» 3: 4 ;

3: ; 30.07.23 «Ливерпуль» — «Лестер» 4:0.

Интересные статические факты «Ливерпуля»:

В 18 последних сыгранных матчах у команды лишь 1 поражение, при этом в активе 11 побед;

В 4 последних играх ливерпульской команды забивают оба оппонента;

Из 8 последних матчей в 7 было забито более 3 голов в основное время игры;

В 6 последних матчах команда забивает в среднем 3 мяча за игру;

В 2 последних матчах в качестве гостей были ничейные результаты;

Ливерпульский клуб забивает в 17 матчах кряду.

«Ньюкасл» – «Ливерпуль»: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний провели между собой 183 поединка Приличное превосходство в них на стороне «Ливерпуля» – 90 побед, при 49 викториях «Ньюкасла», а 44 матча закончились ничьей. Ливерпульская команда в среднем забивала в этих матчах 1.76 голов (322 забитых мяча), а команда из Ньюкасла 1,19 (217 мячей).

Самая крупная победа в истории противостояний команд была на стороне «Ньюкасла» (9:2).

В последних 5 очных поединках команды показали следующий результат:

18.02.23 «Ньюкасл» – «Ливерпуль» (0: 2 ).

(0: ). 31.08.22 «Ливерпуль» – «Ньюкасл» ( 2 :1).

– «Ньюкасл» ( :1). 30.04.22 «Ньюкасл» – «Ливерпуль» (0: 1 ).

(0: ). 17.12.21 «Ливерпуль» – «Ньюкасл» ( 3 :1);

– «Ньюкасл» ( :1); 24.04.21 «Ливерпуль» – «Ньюкасл» (1:1).

«Ньюкасл» в 5 последних встречах ни разу не побеждал «Ливерпуль» и был лишь 1 ничейный результат в них.

Последний раз «Ливерпуль» проиграл команде из Ньюкасла в 2015 году (0:2), это было в рамках АПЛ.

В 3 из 5 последних сыгранных матчей обе команды забивали друг другу.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Ньюкасл» – «Ливерпуль»

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния ??? команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Ньюкасла» — 2.19;

Ничья — 3.97;

Победа «Ливерпуля»— 3.03;

1X — 1.38;

X2 — 1.71;

Ф2 (+1) — 1.37;

Ф2 (0) — 2.28;

Ф1 (0) — 1.67;

ТБ (2,5) — 1.51;

ТМ (2,5) — 2.64;

ОЗ (да) — 1.43;

ОЗ (нет) — 2.85.

Предстоящий поединок важный для обеих команд, которые уже на старте чемпионата хотят закрепиться в верхней части таблицы. Ливерпульцы немного удачливее стартовали в этом сезоне, да и в последних очных встречах с командой из Ньюкасла у них впечатляющий перевес и уже с 2015 года гости не проигрывал своему оппоненту. ПОэтому хорошей ставкой здесь выглядит X2, то что ливерпульцы не проиграют, за это дают хороший кэф — 1.71. Можно заключить пари и на Ф2 (+1) с подстраховкой на поражение в 1 мяч ливерпульцев, за это дают тоже хороший коэффициент — 1.37.

Обе команды в своих последних матчах достаточно результативны и демонстрируют атакующий футбол с достаточным обилием голевых моментов, забивая в них стабильно. Поэтому можно заключить пари на событие «ОЗ (да)» за хороший коэффициент 1.43.

Где смотреть матч Ньюкасл – Ливерпуль

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