Где смотреть Нью-Йорк Ред Буллс – Интер Майами, во сколько прямая трансляция матча, МЛС (MLS) 27 августа
В воскресенье, 27 августа, сыграют Нью-Йорк Ред Буллс и Интер Майами в рамках МЛС (MLS).
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена Харрисон».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Нью-Йорк Ред Буллс – Интер Майами
- Начало матча запланировано на 02:30 по московскому времени.
Нью-Йорк Ред Буллс: все новости
Комментарии