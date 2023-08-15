Перес о «крестах» Куртуа и Милитао: «В «Реале» никто никогда не сдается. Уверены, они снова станут опорой команды»

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Флорентино Перес Тибо Куртуа Эдер Милитао Арда Гюлер Футбол

Флорентино Перес обратился к травмированным игрокам «Реала».

Вратарь Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао порвали «кресты» на прошлой неделе – они пропустят большую часть сезона. Новичок «Реала» Арда Гюлер травмировал мениск и перенес операцию, на восстановление после которой потребуется полтора месяца.

«Легенда нашего клуба возникла на основе ценностей, которыми он обладает. Они помогают преодолевать невзгоды. Быть мадридистом – это образ жизни, правильное отношение к проблемам, с которыми мы сталкиваемся по жизни. Наши игроки взращивали эти ценности из поколения в поколение. Они связаны с уважением, целеустремленностью... Те, кто носят эту эмблему и эту футболку, никогда не сдаются. Благодаря им мы боремся со всеми невзгодами.

Мы уверены, что Милитао и Куртуа снова станут опорой этой команды благодаря своей работе и усилиям. Дорогой Тибо, дорогой Эдер... Мы хотим передать вам всю нашу любовь. Будем ждать вашего возвращения. Здесь никто никогда не сдается.

Также хочу обратиться к Арде Гюлеру, который перенес операцию и скоро присоединится к команде. Обнимаю всех троих от болельщиков «Реала», – сказал президент мадридского клуба на презентации Кепы Аррисабалаги.

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11 комментариев

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Kushaevtm
Вообще три травмы колена за неполный месяц - это прям злой рок какой-то
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Jhon
Пересу вместо того чтобы кидаться лозунгами, лучше бы найти замену Милитао, на правый фланг защиты кого-нибудь и в нападении Осимхена купил бы.
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ten Hag
Достойные теплые слова от старины Флорентино
+2
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Granero-24
Здоровья ребятам! И еще долгих лет Фло Пересу!
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rigobersong
Из серии "Мы не зовем дважды":) Верить старому деду могут только наивные школьники, т.е. болельщики риала:))
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rigobersong
Карма конечно быстро настигла перца и его болельщиков, за всю их гнилую сущность и за то, что хотели подписать Мбаппе за спиной:) Конечно Милитао жаль, здоровья ему:)
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Penguin87
Ответ Ложный Латераль
Рауль закончил играть пусть не в своем клубе, но на поле, а не на скамейке. А сейчас прошел весь путь тренерства в системе Реал Мадрид, работает главным в Кастилье и являеттся одним из главных претендентов на пост главного в основной команде.
Это не отменяет того, как клуб обошелся с Легендой в 2010.
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Ophiomorph
Ответ Jhon
Пересу вместо того чтобы кидаться лозунгами, лучше бы найти замену Милитао, на правый фланг защиты кого-нибудь и в нападении Осимхена купил бы.
Осимхен обойдётся в 100+ млн.
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