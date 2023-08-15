Перес о «крестах» Куртуа и Милитао: «В «Реале» никто никогда не сдается. Уверены, они снова станут опорой команды»
Флорентино Перес обратился к травмированным игрокам «Реала».
Вратарь Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао порвали «кресты» на прошлой неделе – они пропустят большую часть сезона. Новичок «Реала» Арда Гюлер травмировал мениск и перенес операцию, на восстановление после которой потребуется полтора месяца.
«Легенда нашего клуба возникла на основе ценностей, которыми он обладает. Они помогают преодолевать невзгоды. Быть мадридистом – это образ жизни, правильное отношение к проблемам, с которыми мы сталкиваемся по жизни. Наши игроки взращивали эти ценности из поколения в поколение. Они связаны с уважением, целеустремленностью... Те, кто носят эту эмблему и эту футболку, никогда не сдаются. Благодаря им мы боремся со всеми невзгодами.
Мы уверены, что Милитао и Куртуа снова станут опорой этой команды благодаря своей работе и усилиям. Дорогой Тибо, дорогой Эдер... Мы хотим передать вам всю нашу любовь. Будем ждать вашего возвращения. Здесь никто никогда не сдается.
Также хочу обратиться к Арде Гюлеру, который перенес операцию и скоро присоединится к команде. Обнимаю всех троих от болельщиков «Реала», – сказал президент мадридского клуба на презентации Кепы Аррисабалаги.
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