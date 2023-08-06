Линекер об АПЛ: «Ставлю на победу «Арсенала». Упущенный титул пойдет команде Артеты на пользу – это опыт, которого у них не было»
Гари Линекер считает, что «Арсенал» завоюет чемпионство в АПЛ в предстоящем сезоне.
«Ставлю на чемпионство «Арсенала» в этом сезоне – возможно, просто чтобы не быть предсказуемым, но я действительно думаю, что они проделали впечатляющую работу на трансферном рынке летом.
Упущенная победа в прошлом сезоне, к которой они были так близки, не деморализует, а пойдет на пользу команде Микеля Артеты. Участие в гонке за чемпионство дало им опыт, которого у них раньше не было», – сказал бывший игрок сборной Англии.
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