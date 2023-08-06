Линекер об АПЛ: «Ставлю на победу «Арсенала». Упущенный титул пойдет команде Артеты на пользу – это опыт, которого у них не было»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Гари Линекер Арсенал Футбол

Гари Линекер считает, что «Арсенал» завоюет чемпионство в АПЛ в предстоящем сезоне.

«Ставлю на чемпионство «Арсенала» в этом сезоне – возможно, просто чтобы не быть предсказуемым, но я действительно думаю, что они проделали впечатляющую работу на трансферном рынке летом.

Упущенная победа в прошлом сезоне, к которой они были так близки, не деморализует, а пойдет на пользу команде Микеля Артеты. Участие в гонке за чемпионство дало им опыт, которого у них раньше не было», – сказал бывший игрок сборной Англии.

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8 комментариев

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ставлю на Ньюкасл - тёмная лошадка этого сезона.
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У Арсенала богатейший опыт упущенного титула.
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у Арсенала слабый состав как для чашки АПЛ
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Ответ ▒▒▒▒▒
ставлю на Ньюкасл - тёмная лошадка этого сезона.
Если попадут в четвёрку уже будет хорошо . Всетаки лига чемпионов у них отнимит много сил .
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Ответ Pushkin_CR7
У Арсенала богатейший опыт упущенного титула.
С Боруссией не сравнится уж точно
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Шансы есть , но фаворит всеравно Сити !
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