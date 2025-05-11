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«Барса» сделала «Реал» трижды за сезон. Грянет реванш или новое поражение «Мадрида»?

Класико может стать кульминацией 2-го круга Ла Лиги.

«Барселона» примет «Реал Мадрид» в рамках 35-го тура.

Каталонская команда лидирует с четырехочковым отрывом от конкурента. В случае победы «Барсы» борьба за чемпионский титул фактически будет окончена… А «блауграна» уже трижды обыгрывала «Мадрид» в текущем сезоне!

«БЕТСИТИ» считает хозяев фаворитом сегодняшнего матча. Коэффициент на их победу – 1,97.

«Реал Мадрид» пока еще не познал радости в 2025 году. Суперкубок Испании обернулся поражением в финале. В Кубке Испании – то же самое. Добавьте к этому вылет из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Арсеналом». Класико на Монжуике – последний шанс выжать что-нибудь из этого сезона?

«БЕТСИТИ» дает коэффициент 3,60 на победу гостей из Мадрида.

Можно воспользоваться фрибетом! 2000 рублей за первую ставку!

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