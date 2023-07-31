Уилкшир не пошел бы в «Зенит» или «Спартак»: «Отношения с «Динамо» очень важны. В России для меня есть только один клуб»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Люк Уилкшир Футбол

Люк Уилкшир заявил, что не принял бы предложение о работе от «Зенита» или «Спартака».

«Не представляю себя работающим в «Спартаке» или «Зените». Если бы от кого-то из них поступило предложение, я бы отказался.

Для меня очень важны мои личные отношения с «Динамо». Для меня в России существует только один клуб», – сказал бывший защитник «Динамо».

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11 комментариев

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Красная стрела
Ну хоть этот слово сдержит, ибо карьеру закончил 😁
+21
-1
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Давид Agabekyan
Удобно говорит когда карьеру завершил
+7
-1
+6
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Давид Agabekyan
Ответ Красная стрела
Ну хоть этот слово сдержит, ибо карьеру закончил 😁
Тренером позовут
+4
0
+4
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sergspa
Ответ Давид Agabekyan
Тренером позовут
Ага, сразу полсе Мостового
+4
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Жорег Борщофф
Ты, моя лапа! =)
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Архитектор Мендисабаль
Люк, я твой отец...
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Marat82
-А за много денег?
- Нууу...
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mahurat
Всплакнули.
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ДМ-1чемпион
Люк, Люк, Люк......
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BaltikaSPb
А я бы пошел, но только меня как и Уилкшира не зовут
Видимо кроме моего желания неплохо бы и мячик пинать научиться
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