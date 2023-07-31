Уилкшир не пошел бы в «Зенит» или «Спартак»: «Отношения с «Динамо» очень важны. В России для меня есть только один клуб»
Люк Уилкшир заявил, что не принял бы предложение о работе от «Зенита» или «Спартака».
«Не представляю себя работающим в «Спартаке» или «Зените». Если бы от кого-то из них поступило предложение, я бы отказался.
Для меня очень важны мои личные отношения с «Динамо». Для меня в России существует только один клуб», – сказал бывший защитник «Динамо».
- Нууу...
Видимо кроме моего желания неплохо бы и мячик пинать научиться