Уилкшир не пошел бы в «Зенит» или «Спартак»: «Отношения с «Динамо» очень важны. В России для меня есть только один клуб»

Люк Уилкшир заявил, что не принял бы предложение о работе от «Зенита» или «Спартака».

«Не представляю себя работающим в « » или « ». Если бы от кого-то из них поступило предложение, я бы отказался.

Для меня очень важны мои личные отношения с «Динамо». Для меня в России существует только один клуб», – сказал бывший защитник « ».