Отец Кузяева о «Гавре»: «Каждый день Далер будет заниматься французским по часу. Это обязательно»

Отец Далера Кузяева высказался о его переходе в «Гавр».

«Сейчас главная задача – адаптироваться. «Гавр» прислал нам нарезки из Лиги 2, и мы очень впечатлились: мощные ребята, быстрый, сильный, интенсивный футбол. И это второй дивизион! А Далер будет играть в первом. Поэтому важно завоевать место в составе, стать одним из лидеров.

Далер уже дал пресс-конференцию – на английском. Он понимает и может общаться на испанском. А вчера мы с ним возвращались из Парижа, и он уже кидал фразы на французском. Когда мы общались с нашими звездами, которые поиграли за рубежом, все говорили: «Язык – в первую очередь». Каждый день Далер будет заниматься по часу французским, это обязательно. Он уже начал», – сказал в интервью .ru.

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