Погребняк о Кузяеве в «Гавре»: «Это шаг вперед. Я всегда за то, чтобы российские игроки уезжали»

Теги Павел Погребняк лига 1 Франция Гавр Далер Кузяев Футбол

Павел Погребняк поддержал переход экс-хавбека «Зенита» Далера Кузяева в «Гавр».

— Переход Кузяева в «Гавр» довольно удивителен. Меня это приятно удивило. Я всегда выступал за то, чтобы российские игроки уезжали, тем более когда речь касается чемпионата из топ‑5 лиг.

Да, команда не самого сильного уровня, но он все равно красавчик. Это шаг вперед, неважно, что ему 30 лет. Полностью поддерживаю, красавец.

— Этот трансфер может стать примером для российских футболистов?

— Каждая личность индивидуальна. У кого‑то финансовая потребность на первом плане, у кого‑то спортивная. Кузяев выбрал второй вариант, здесь все зависит от человека, — сказал экс-форвард «Зенита».

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Колосов
Напомните, пожалуйста, рост, национальность и трансферную стоимость этого футболиста, а то новость неполная.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим flanec
Одно дело когда уезжают молодые игроки, как то Тюкавин, Захарян, Мостовой, Литвинов, Головин, тот же Пиняев которым есть куда расти, или уж совсем сложившиеся игроки к примеру Кержаков, Аршавин, Билялетдинов, Павлюченко, в отличии от Кузяева, которому от силы пару сезонов, за глаза хватит в Европе поиграть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Петров
Ответ румпель
рост 187, национальность Раша, трансферная стоимость 8 лямов евро))
по мойму таджик он
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий