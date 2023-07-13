Погребняк о Кузяеве в «Гавре»: «Это шаг вперед. Я всегда за то, чтобы российские игроки уезжали»

Павел Погребняк поддержал переход экс-хавбека «Зенита» Далера Кузяева в «Гавр».

— Переход Кузяева в « » довольно удивителен. Меня это приятно удивило. Я всегда выступал за то, чтобы российские игроки уезжали, тем более когда речь касается чемпионата из топ‑5 лиг.

Да, команда не самого сильного уровня, но он все равно красавчик. Это шаг вперед, неважно, что ему 30 лет. Полностью поддерживаю, красавец.

— Этот трансфер может стать примером для российских футболистов?

— Каждая личность индивидуальна. У кого‑то финансовая потребность на первом плане, у кого‑то спортивная. Кузяев выбрал второй вариант, здесь все зависит от человека, — сказал экс-форвард «Зенита».