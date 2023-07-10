Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу о Кейне: «Один из лучших в мире, хочу видеть его здесь и сделать клуб успешным. Уверен, он тоже»

Теги премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Эндж Постекоглу Футбол

Новый тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу высказался о будущем Харри Кейна.

«Не думаю, что должен сидеть здесь и как-то по-особому относиться к людям из-за их обстоятельств. Я отношусь ко всем одинаково.

Харри – уже важная фигура в истории этого клуба. Это один из лучших игроков мира. Я хочу, чтобы он играл здесь, я хочу сделать этот клуб успешным. Уверен, он тоже этого хочет.

В ходе этого разговора мы не придем к какому-то взаимопониманию. Я просто хочу познакомиться. А еще хочу знать, чего он хочет, чтобы сделать этот клуб успешным. После этого мы выйдем на тренировочное поле и воплотим это в жизнь», – сказал Постекоглу.

Подписать Кейна хочет «Бавария», которая сделала уже два предложения о его трансфере – на 70+ млн евро и 80 млн с бонусами. «Тоттенхэм» не намерен продавать форварда этим летом, хотя, как сообщалось, он уже договорился с мюнхенским клубом.

Статистику нападающего, которому в конце июля исполнится 30 лет, можно найти здесь.

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5 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Тоттэнхэм идёт постеклоглу, так как вовремя не продает лидеров
+7
-2
+5
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Кан и Баллак сидят в баре
" А еще хочу знать, чего он хочет, чтобы сделать этот клуб успешным. После этого мы выйдем на тренировочное поле и воплотим это в жизнь".

Представляю диалог:
-Харри,чего ты хочешь?
-Хочу выйграть Лигу чемпионов.
-Ок,работаем,всё будет.
-Но мы ведь даже не играем там в этом сезоне.
-Через год будем,продлевай контракт!
+4
0
+4
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Николай Корягин
Ему эту фразу каждый новый тренер говорит
+1
0
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