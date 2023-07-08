Де Хеа об уходе из «МЮ»: «Испытывал невероятную гордость, представляя крупнейший клуб мира. Это был успешный период»
Давид Де Хеа попрощался с болельщиками «Манчестер Юнайтед».
Ранее клуб объявил об уходе вратаря после 12 лет, проведенных в составе команды.
«Я просто хочу попрощаться со всеми болельщиками «Манчестер Юнайтед».
Я хотел бы выразить свою непоколебимую благодарность и признательность за вашу любовь в последние 12 лет. Мы многого достигли с тех пор, как дорогой сэр Алекс Фергюсон привел меня в этот клуб.
Я испытывал невероятную гордость каждый раз, когда надевал эту футболку, чтобы вести команду, чтобы представлять крупнейший клуб мира. Это честь, которой удостаиваются лишь несколько удачливых футболистов.
Это был незабываемый и успешный период. Покинув Мадрид маленьким мальчиком, я не думал, что мы добьемся того, что мы сделали вместе.
Сейчас самое подходящее время, чтобы принять новый вызов, снова попробовать себя в новой атмосфере.
Манчестер всегда будет в моем сердце. Манчестер сформировал меня и никогда не покинет. Мы видели все 🤘🏼❤️», – написал экс-вратарь «МЮ».
Практически, ушла эпоха старого Юнайтед)
Удачи, легенда
545 матчей
190 сухих матчей
🏆 АПЛ
🏆 Кубок Англии
🏆 Лига Европы
🏆 Кубок лиги (x2)
🏆 Суперкубок Англии (x3)
🧤 Золотая перчатка (x2)
🥇 Лучший игрок сезона по версии болельщиков (x4)
🥇 Лучший игрок сезона по версии игроков
Ну успшней чем ты в любом случае.
Он достоин уважения.
Спасибо большое за то что после Фергюсона терпел и был с нами.
Удачи тебе в дальнейшей карьере.
Но де Хеа слишком хороший.
Его в то время часто сравнивали с Куртуа, примерно ровесники, оба играли в Атлетико, оба уехали в Англию, обоих звал Реал. И де Хеа не смог настоять на переходе в Реал, оказался заложником в МЮ, испугался пойти против философа и подписал контракт.
А Куртуа плюнул на всё и на Должуна в том числе, устроил забастовку, взял и уехал в Реал, выиграл ЛЧ. Куртуа наплевал на всё и добился своей цели, а де Хеа нет.