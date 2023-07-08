Давид Де Хеа попрощался с болельщиками «Манчестер Юнайтед».

Ранее клуб объявил об уходе вратаря после 12 лет, проведенных в составе команды.

«Я просто хочу попрощаться со всеми болельщиками « ».

Я хотел бы выразить свою непоколебимую благодарность и признательность за вашу любовь в последние 12 лет. Мы многого достигли с тех пор, как дорогой сэр Алекс Фергюсон привел меня в этот клуб.

Я испытывал невероятную гордость каждый раз, когда надевал эту футболку, чтобы вести команду, чтобы представлять крупнейший клуб мира. Это честь, которой удостаиваются лишь несколько удачливых футболистов.

Это был незабываемый и успешный период. Покинув Мадрид маленьким мальчиком, я не думал, что мы добьемся того, что мы сделали вместе.

Сейчас самое подходящее время, чтобы принять новый вызов, снова попробовать себя в новой атмосфере.

Манчестер всегда будет в моем сердце. Манчестер сформировал меня и никогда не покинет. Мы видели все 🤘🏼❤️», – написал экс-вратарь «МЮ».