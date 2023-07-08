Де Хеа об уходе из «МЮ»: «Испытывал невероятную гордость, представляя крупнейший клуб мира. Это был успешный период»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия болельщики Давид Де Хеа Футбол

Давид Де Хеа попрощался с болельщиками «Манчестер Юнайтед».

Ранее клуб объявил об уходе вратаря после 12 лет, проведенных в составе команды.

«Я просто хочу попрощаться со всеми болельщиками «Манчестер Юнайтед».

Я хотел бы выразить свою непоколебимую благодарность и признательность за вашу любовь в последние 12 лет. Мы многого достигли с тех пор, как дорогой сэр Алекс Фергюсон привел меня в этот клуб.

Я испытывал невероятную гордость каждый раз, когда надевал эту футболку, чтобы вести команду, чтобы представлять крупнейший клуб мира. Это честь, которой удостаиваются лишь несколько удачливых футболистов.

Это был незабываемый и успешный период. Покинув Мадрид маленьким мальчиком, я не думал, что мы добьемся того, что мы сделали вместе.

Сейчас самое подходящее время, чтобы принять новый вызов, снова попробовать себя в новой атмосфере.

Манчестер всегда будет в моем сердце. Манчестер сформировал меня и никогда не покинет. Мы видели все 🤘🏼❤️», – написал экс-вратарь «МЮ».

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Кстати, запомнила один забавный случай с ним, когда он только перешёл в МЮ и своровал пончики в магазине) Забавная была ситуация)
Практически, ушла эпоха старого Юнайтед)
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эмиль Хабибулин
Был самым светлым пятном в худших для МЮ сезонах!
Удачи, легенда
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angliiskiilion
Легенда МЮ и АПЛ
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MURA
Ответ Elm
Успешней некуда. 12 лет, одно чемпионство, 0 ЛЧ и пару кубков.
12 сезонов
545 матчей
190 сухих матчей
🏆 АПЛ
🏆 Кубок Англии
🏆 Лига Европы
🏆 Кубок лиги (x2)
🏆 Суперкубок Англии (x3)
🧤 Золотая перчатка (x2)
🥇 Лучший игрок сезона по версии болельщиков (x4)
🥇 Лучший игрок сезона по версии игроков

Ну успшней чем ты в любом случае.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Meerov
Ответ Elm
Успешней некуда. 12 лет, одно чемпионство, 0 ЛЧ и пару кубков.
у Франческо Тотти и стольких трофеев нет.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Ответ Marina_Greta
Кстати о нём, ведь начинал неплохо и подавал хорошие надежды, но увы и ах) Как и братья Рафаэлы , да много было при Ферги и после молодых талантов, не все дошли только)
Что интересно, Фабио считался талантливей Рафаэла, но ему, будучи профильным левым крайним защитником, не повезло, что у МЮ тогда играл Эвра, а Рафаэлу, игравшему справа, удача улыбнулась, когда он сначала подменял старика Невилла, а потом ненадолго даже стал основным.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Ответ Black Phoenix
Ну, Де Хеа без трофеев в МЮ не остался: успел зацепить чемпионство АПЛ, несколько кубков и Лигу Европы. Это больше чем у Тотти, например, за всю карьеру в Роме.
Ну сравнение, если честно, Вы выбрали так себе. Один играл за Рому, а второй за Юнайтед - разница просто колоссальная.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ angliiskiilion
помнится ещё у 18 летнего Янузая был неудачный опыт свидания
Кстати о нём, ведь начинал неплохо и подавал хорошие надежды, но увы и ах) Как и братья Рафаэлы , да много было при Ферги и после молодых талантов, не все дошли только)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Сэр Алекс Фергюсон за всю карьеру пропустил только два матча в «МЮ». Первый – из-за свадьбы сына, а второй – когда просматривал Де Хеа.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nurlan-zenit
Странно, что такая легенда клуба после стольких лет в команде прощается с болельщиками в Твиттере у себя, а не на переполненном Олд Траффорд ну или хотя бы на сайте клуба бы опубликовали его письмо…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
Ответ munchen_fest
Никто его ни в чем не обвинял, не нужно на пустом месте драму придумывать
Посмотри комментарии после финала ФА кап. Все налетели на Де Хею, или матчи премьер лиги ранее в сезоне, например с Вест Хэмом.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
munchen_fest
Ответ CriminalJoint62
Легенда. Обидно что неблагодарные болельщики МЮ обвинили его во всех смертных грехах. Удачи в новом, менее токсичном клубе
Никто его ни в чем не обвинял, не нужно на пустом месте драму придумывать
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angliiskiilion
Ответ Marina_Greta
Кстати, запомнила один забавный случай с ним, когда он только перешёл в МЮ и своровал пончики в магазине) Забавная была ситуация) Практически, ушла эпоха старого Юнайтед)
помнится ещё у 18 летнего Янузая был неудачный опыт свидания
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Ответ Black Phoenix
Ну, Де Хеа без трофеев в МЮ не остался: успел зацепить чемпионство АПЛ, несколько кубков и Лигу Европы. Это больше чем у Тотти, например, за всю карьеру в Роме.
Причем здесь вообще Тотти. Хотя даже у Тотти карьера по трофеям ничем не хуже Де Хеа. Тотти выиграл с Ромой все внутренние трофеи в Серии А и стал чемпионом мира в сборной, на индивидуальном уровне даже Золотую бутсу выиграл не будучи чистым форвардом. Тотти это легенда и глыба мирового футбола.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Yavriantz
Ответ nurlan-zenit
Странно, что такая легенда клуба после стольких лет в команде прощается с болельщиками в Твиттере у себя, а не на переполненном Олд Траффорд ну или хотя бы на сайте клуба бы опубликовали его письмо…
На сайте МЮ опубликовали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Isa Babaev
Ответ Эмиль Хабибулин
Был самым светлым пятном в худших для МЮ сезонах! Удачи, легенда
факт, несколько сезонов назад была статистка, что сейвы Де Хеа принесли 18-20 очков за сезон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Almatinets
Ответ CriminalJoint62
Посмотри комментарии после финала ФА кап. Все налетели на Де Хею, или матчи премьер лиги ранее в сезоне, например с Вест Хэмом.
ну если были ошибки, что, гладить по голове? Ругать в любом случае будут. Де Хеа не подходит нынешнему МЮ. Нельзя взять и уверено распассовывать с вратарём. Пожары и привозы, выносы в никуда, слабые отражения пенальти. и ещё много чего. Легенда, спасибо за все, время пришло прощаться!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ Lionel Andres Messi 10
Что интересно, Фабио считался талантливей Рафаэла, но ему, будучи профильным левым крайним защитником, не повезло, что у МЮ тогда играл Эвра, а Рафаэлу, игравшему справа, удача улыбнулась, когда он сначала подменял старика Невилла, а потом ненадолго даже стал основным.
Кстати да, тут вы абсолютно правы) Ноту меня перед глазами запомнилась одна картина, когда Рафаэль, если не изменяет память, жесточайший подкат сделал в игре с Челси и получил удаление, я тогда сидела и думала "Вот это псих"!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манковский
Удачи Давиду. Засиделся в МЮ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Otabek Usmonov
Клуб сним падла поступила.
Он достоин уважения.
Спасибо большое за то что после Фергюсона терпел и был с нами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Прощай Де Хеа. Ты был хорошим вратарём в МЮ. Иногда привозил. Но спасал во много раз больше.
Удачи тебе в дальнейшей карьере.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kazbek Ilyassovskiy
В 2011 году считался одним из самых талантливых вратарей мира. Увы, де Хеа играл красиво и эффектно, но не эффективно. Думаю, многие были заложниками его прыжков, тот сэйв после удара Маты... Или как он плечом отбил удар в игре против Сити. Или перфоманс против Реала.
Но де Хеа слишком хороший.
Его в то время часто сравнивали с Куртуа, примерно ровесники, оба играли в Атлетико, оба уехали в Англию, обоих звал Реал. И де Хеа не смог настоять на переходе в Реал, оказался заложником в МЮ, испугался пойти против философа и подписал контракт.
А Куртуа плюнул на всё и на Должуна в том числе, устроил забастовку, взял и уехал в Реал, выиграл ЛЧ. Куртуа наплевал на всё и добился своей цели, а де Хеа нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jexOn
Помню его первый не очень удачный матч против Сити в суперкубке, когда он не выручил в моменте с голом Джеко. Так получилось, что и последний матч за МЮ он провел тоже против Сити. История закончена. Спасибо Давиду за незабываемые сейвы, кошачью реакцию. Для меня он останется в памяти, как один из лучших голкиперов в истории МЮ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Yavriantz
К сожалению для Де Хеа период как раз был так себе и выиграл не очень много трофеев, но хоть АПЛ успел зацепить) Спасибо за всё и удачи Давиду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Remedy
На его месте вполне мог быть Акинфеев, но если я не ошибаюсь, то САФ сделал выбор в пользу Давида. Удачи Давиду в дальнейшей карьере! Он еще поиграет много лет на высоком уровне.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий