Три подростка из Гамбии, работавшие охранниками на ЧМ-2022, не могут покинуть Катар – у них отобрали документы, из «похожего на тюрьму» приюта их не выпускали 2 месяца, полную зарплату не выплатили

Три подростка, работавшие на ЧМ-2022, не могут уехать из Катара.

19-летний Папасекка, 18-летний Эбрима и 16-летний Сайку, которые работали охранниками на чемпионате мира, утверждают, что они не могут вернуться домой спустя шесть месяцев после окончания турнира. Изначально они подделали свой возраст в официальных документах, чтобы попасть в Катар по рабочей визе – это могут сделать только лица, достигшие 18-летия.

С января они проживают в правительственном приюте, где, как они утверждают, их передвижения были ограничены и у них «отобрали все документы». Они описали приют как «похожий на тюрьму».

Они утверждают, что в течение первых двух месяцев им не разрешалось покидать приют в поисках работы. К тому времени, когда им разрешили выйти в конце марта, срок действия удостоверений личности двоих из них истек, что делало невозможным поиск легальной работы.

По словам подростков, они продали землю своей семьи, чтобы оплатить услуги местного агента по подбору персонала, перелет и документы, необходимые для работы в Катаре. Эбрима утверждает, что это обошлось ему в сумму, эквивалентную 2480 фунтам. Молодые люди говорят, что отправились в путь, чтобы «проложить себе путь к лучшим шансам в жизни и, по крайней мере, дать надежду и утешение нашим родителям, младшим братьям и сестренкам, которые равняются на нас».

Африканцы сказали, что по прибытии в Доху поняли, что их обманули. Работы, которую им обещали, не существовало, и им пришлось искать ее самостоятельно. Они утверждают, что пережили месяцы эксплуатации со стороны работодателей: невыплату зарплаты, угрозы депортации, конфискацию паспортов и 12-часовые смены на строительных площадках в «безжалостную погоду».

Накануне ЧМ-2022 подростки нашли работу в частной охранной компании, заключившей контракт на предоставление охранников для турнира. Они подписали контракты на полгода с ежемесячной зарплатой в размере 2700 риалов (580 фунтов стерлингов). График работы мог составлять до 7 дней в неделю.

«Нам всем повезло, что мы нашли работу на таком престижном турнире. Если бы только мы знали, как мы ошибались», – говорят подростки. По их словам, контракты были расторгнуты за 3 месяца до истечения, и они до сих пор не получили в полном объеме свою заработную плату за отработанные дни.

Сотни других охранников этой компании также были уволены без предупреждения. После нескольких недель протестов около 200 человек наняли автобусы, чтобы приехать в штаб-квартиру компании для переговоров о зарплате. Когда они прибыли на место, их задержала полиция. Большинство охранников позже были депортированы, а трое были арестованы и позже приговорены к шести месяцам тюремного заключения.

Подростки не присоединились к коллегам, потому что не могли позволить себе внести взнос в размере 10 риалов (около 2 фунтов) на оплату аренды автобусов. Они говорят, что хотели бы этого, потому что, скорее всего, были бы депортированы и сейчас вернулись бы домой.

Представитель правительства Катара заявил, что оно «в настоящее время ускоряет процедуры, чтобы облегчить отъезд работников в соответствии с их пожеланиями, а также гарантирует, что все причитающиеся им непогашенные долги будут выплачены».

Международное пресс-бюро Катара также подтвердило, что трое работников въехали в Катар по рабочим визам, предоставленным рекрутером под надуманным предлогом, и сообщило, что дело расследуется.

«Мы устали от всего и хотим вернуться домой, но они говорят нам покупать билеты самим, зная, что мы не можем себе этого позволить», – сказал Эбрима.