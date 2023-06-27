Кофрие покинул «Спартак» – «Клермон» выкупил защитника
«Спартак» объявил об уходе Максимилиано Кофрие.
Московский клуб и «Клермон» согласовали полноценный трансфер защитника. Ранее он выступал за французскую команду на правах аренды.
Бельгиец дебютировал за красно-белых в сентябре 2021 года и провел в их составе 26 матчей. В 2022 году стал обладателем Кубка России.
Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.
и Спартак, и Клермон, и самого Кофрие)
Один из лучших ( если не лучший ) игроков Лиги1 в своем амплуа и вряд ли останется в Клермоне на следующий сезон!
За такого можно было бы не меньше 7-8 просить, но думаю, у Клермона была прописана сумма выкупа 4-5 млн, выше которой уже из-за этого условия было не запросить. Может, на 3-3,5 сторговались, но никак не меньше двух, за которые его покупали
Удачи Максу.
Но потом он переходит в чемпионат уровнем повыше нашего - и начинает там стабильно играть в основе. Причем хорошо играть - не так, как в РПЛ.
Почему так?..
А где они на поле то?