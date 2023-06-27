Кофрие покинул «Спартак» – «Клермон» выкупил защитника

Теги Спартак премьер-лига Россия лига 1 Франция Клермон Максимилиано Кофрие Футбол

«Спартак» объявил об уходе Максимилиано Кофрие.

Московский клуб и «Клермон» согласовали полноценный трансфер защитника. Ранее он выступал за французскую команду на правах аренды. 

Бельгиец дебютировал за красно-белых в сентябре 2021 года и провел в их составе 26 матчей. В 2022 году стал обладателем Кубка России.

Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь

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53 комментария

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Dr.Gebbelsss
в данном случае можно поздравить всех
и Спартак, и Клермон, и самого Кофрие)
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Максим Макрушин
удачи, рыжий
+54
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Никита Самарин
А чего по деньгам? Спартак хоть отбил затраты на него?
+23
-2
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Mihail0910
Если за него заплатили реальными деньгами, а не динариями, то однозначно удачная сделка для Спартака
+16
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Владимир Молявин
Удачи, Максимилиано!!!
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Алексей Зуев
Ответ Александр Быкович
Судя по всему нет, наверно ещё и доплатили сами.Как не прискорбно мне болельщику это признавать, скорее всего это так.
Он отличный сезон выдал во Франции. Как и его клуб в целом. 3-4 млн, такие слухи ходили.
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NaGLiY
Спартак точно на чемпионство нацелился!
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OldRedWhite
Ответ Dr.Gebbelsss
в данном случае можно поздравить всех и Спартак, и Клермон, и самого Кофрие)
И острословов тоже )))
Один из лучших ( если не лучший ) игроков Лиги1 в своем амплуа и вряд ли останется в Клермоне на следующий сезон!
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Ветер
Сами себе враги. Защитник - привоз.Доказано отечественными физруками. Не стать Клермону чемпионом.
+7
-4
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Илья Богданов
Ответ Александр Быкович
Судя по всему нет, наверно ещё и доплатили сами.Как не прискорбно мне болельщику это признавать, скорее всего это так.
Там был не Спартаковский Кофрие, а Кофрие, который кучу раз входил в разные символические составы лиги 1, а в Клермоне, которому пророчили вылет и занявшему 8 место, Кофрие стал вторым по средней оценке.
За такого можно было бы не меньше 7-8 просить, но думаю, у Клермона была прописана сумма выкупа 4-5 млн, выше которой уже из-за этого условия было не запросить. Может, на 3-3,5 сторговались, но никак не меньше двух, за которые его покупали
+3
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Ильдар Фарукшин
Вот так всегда бы. Удачи Рыжий ❤️❤️❤️❤️
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Спартак Уокер
Удачи ему в дальнейшей карьере
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pulyalke
на фоне остальных всяких ларсонов и всяких кудрявых этот наш красно белый рыжий брат как и сэм жиго навсегда останется своим!
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Ivan Kopev
Наздоровье!
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Men77
Попёрло у пацана
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LaffyTaffy
Легенда Спартака наряду с Мукунку
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Roman Araslanov
Легенда уходит)
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KOT_B_yHTAX
Это чёрный день Спартака)
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Ростислав Романенко
Я так его и не понял. Вот было видно, что играть умеет, и старается, и не тупо в вынос, а играет с отбором в продвижение мяча. Но какой же костолом и после одной ошибки плывет. Видимо языковая и культурная среды для него играют все-таки роль, раз во Франции у него приличная пресса и статистика.
Удачи Максу.
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Hong Kil
Клермон выкупил, что может забрать его бесплатно.
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Dmitriy Pugach
Ответ Александр Быкович
Судя по всему нет, наверно ещё и доплатили сами.Как не прискорбно мне болельщику это признавать, скорее всего это так.
на трансфермакете 3,5 миллиона евро
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krokodilych
Ответ Ростислав Романенко
Я так его и не понял. Вот было видно, что играть умеет, и старается, и не тупо в вынос, а играет с отбором в продвижение мяча. Но какой же костолом и после одной ошибки плывет. Видимо языковая и культурная среды для него играют все-таки роль, раз во Франции у него приличная пресса и статистика. Удачи Максу.
Вот я тоже не понял. Было видно, что очень старается и школа есть, но почему-то регулярные ошибки и в выборе позиции, и в отборе мяча, в результате чего - карточки и опасные штрафные, а то и пенальти. По самоотдаче к нему претензий не было, по качеству игры - были. Из основы "Спартака" Кофрие выпал по делу.

Но потом он переходит в чемпионат уровнем повыше нашего - и начинает там стабильно играть в основе. Причем хорошо играть - не так, как в РПЛ.

Почему так?..
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Зелёный гопник
Клермон сильнее Спартака, можно считать пошёл на повышение 👏🏻
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Алексей Панфёров
Ответ Никита Самарин
А чего по деньгам? Спартак хоть отбил затраты на него?
купили за 850 тыс, продали за 3,5млн
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Overkiller
Ответ Илья Богданов
Там был не Спартаковский Кофрие, а Кофрие, который кучу раз входил в разные символические составы лиги 1, а в Клермоне, которому пророчили вылет и занявшему 8 место, Кофрие стал вторым по средней оценке. За такого можно было бы не меньше 7-8 просить, но думаю, у Клермона была прописана сумма выкупа 4-5 млн, выше которой уже из-за этого условия было не запросить. Может, на 3-3,5 сторговались, но никак не меньше двух, за которые его покупали
О, так Спартак тоже топов подписывает, не только Зенит, выходит.

А где они на поле то?
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