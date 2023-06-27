Кофрие покинул «Спартак» – «Клермон» выкупил защитника

«Спартак» объявил об уходе Максимилиано Кофрие.

Московский клуб и « » согласовали полноценный трансфер защитника. Ранее он выступал за французскую команду на правах аренды.

Бельгиец дебютировал за красно-белых в сентябре 2021 года и провел в их составе 26 матчей. В 2022 году стал обладателем Кубка России.

Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.