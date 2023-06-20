Бензема и «Реал» отписались друг от друга в соцсетях. Карим по-прежнему подписан на Анчелотти и бывших партнеров по команде

Карим Бензема отписался от аккаунтов «Реала» в соцсетях.

В начале июня француз покинул « » на правах свободного агента и перешел в саудовский « ».

Спустя две недели после перехода отписался от аккаунтов мадридского клуба в социальных сетях. При этом форвард по-прежнему подписан на страницы большинства бывших партнеров по «Реалу», а также главного тренера команды .

Ранее от игрока отписались аккаунты «Реала», придерживающиеся политики подписок только на игроков текущего состава.

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