Бензема и «Реал» отписались друг от друга в соцсетях. Карим по-прежнему подписан на Анчелотти и бывших партнеров по команде
Карим Бензема отписался от аккаунтов «Реала» в соцсетях.
В начале июня француз покинул «Реал» на правах свободного агента и перешел в саудовский «Аль-Иттихад».
Спустя две недели после перехода Бензема отписался от аккаунтов мадридского клуба в социальных сетях. При этом форвард по-прежнему подписан на страницы большинства бывших партнеров по «Реалу», а также главного тренера команды Карло Анчелотти.
Ранее от игрока отписались аккаунты «Реала», придерживающиеся политики подписок только на игроков текущего состава.
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Глупая политика, для легенд клуба можно было сделать исключение😕
Но ведь главное, что Карим отдал клубу лучшие годы своей карьеры, стал легендой и самым титулованным игроком клуба, внеся огромный вклад в каждый завоеванный трофей- вот это главное, а не подписки в соц.сетях.
Про истинные чувства, советую посмотреть на недавние презентации Беллингема и Хоселу. Где отец Беллингема был очень горд за сына и даже заплакал. Сегодня на пресс-конференции мать и жена Хоселу также не сдержали слез.
Можешь прочитать историю Родриго, почему этот мальчик хотел именно в Реал и как его места осуществилась.
Хотя как понимаю, у тебя просто горит, что тот же Беллингем выбрал Реал, а не твой Ливерпуль.