Бензема и «Реал» отписались друг от друга в соцсетях. Карим по-прежнему подписан на Анчелотти и бывших партнеров по команде

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда соцсети Футбол

Карим Бензема отписался от аккаунтов «Реала» в соцсетях.

В начале июня француз покинул «Реал» на правах свободного агента и перешел в саудовский «Аль-Иттихад».

Спустя две недели после перехода Бензема отписался от аккаунтов мадридского клуба в социальных сетях. При этом форвард по-прежнему подписан на страницы большинства бывших партнеров по «Реалу», а также главного тренера команды Карло Анчелотти.

Ранее от игрока отписались аккаунты «Реала», придерживающиеся политики подписок только на игроков текущего состава.

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36 комментариев

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Михо
Реал первый начал😃
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Eden Hazard
Отписка в соц сетях - это конечно для главных новостей тема. А он подписался на Аль-Иттихад? Или это для другой главной новости? В общем, держите в курсе, это важно для нас
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Константин Юрьевич
Бабские движения
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Фут.Боль
Бывшие отписались друг от друга, но если что через общих друзей можно подсматривать иногда.
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ApXuMaHqPuT
Ранее от игрока отписались аккаунты «Реала», придерживающиеся политики подписок только на игроков текущего состава.
______________

Глупая политика, для легенд клуба можно было сделать исключение😕
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Партизанен
А Бензема отписался от аккаунта Лиона?
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Геннадий Чеботарев
Ответ v.belorussky
Арабский наёмник он и есть арабский наёмник.
если ты не в курсе,он легенда Реала. и он дал Реалу гораздо больше,чем получил от него,в отличии от того же португала.
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corazón blanco
Если честно, то это вообще не показатель. Роналду тоже сразу же отписался после ухода. Хотя на Лион Карим до сих пор подписан))

Но ведь главное, что Карим отдал клубу лучшие годы своей карьеры, стал легендой и самым титулованным игроком клуба, внеся огромный вклад в каждый завоеванный трофей- вот это главное, а не подписки в соц.сетях.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Кайыргали Юнусов
И этот португал забил больше всех
и что из того? да он делал свою работу очень хорошо и за это получил рекордные суммы денег. а что он бы стоил без Карима? раздели то что он забил на два,это как минимум.
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Саркастичный Чел
кто отслеживает эту шляпу?
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aseke
Где-то сидит специально нанятый человек и отслеживает, кто на кого подписался и отписался...
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Геннадий Чеботарев
Ответ v.belorussky
Показатель того, что этот клуб - просто место работы с высокой зарплатой, где можно нафармить себе разных чашек. Никаких истинных чувств (как тот же Ливерпуль) у игроков он не вызывает.
Карим ни когда себя не ставил выше клуба,а наоборот выполнял то что надо команде. а почему ты его так ненавидишь? он тебе а кашу нагадил?))))
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
И?
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JENNINGS
Ответ GuruFutbola
Ну да, наверное просто кнопкой ошибся 🤣🤣🤣 а не осознано вычеркнул мчк из своей жизни
Какое отношение Бензема имеет к «Барселоне»?
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M93
Ответ v.belorussky
Показатель того, что этот клуб - просто место работы с высокой зарплатой, где можно нафармить себе разных чашек. Никаких истинных чувств (как тот же Ливерпуль) у игроков он не вызывает.
Бензема всю карьеру был спокойным, не устраивал истерик, не требовал повышения зарплаты и делал все ради клуба.

Про истинные чувства, советую посмотреть на недавние презентации Беллингема и Хоселу. Где отец Беллингема был очень горд за сына и даже заплакал. Сегодня на пресс-конференции мать и жена Хоселу также не сдержали слез.
Можешь прочитать историю Родриго, почему этот мальчик хотел именно в Реал и как его места осуществилась.

Хотя как понимаю, у тебя просто горит, что тот же Беллингем выбрал Реал, а не твой Ливерпуль.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Vlad
Вроде он клялся, что завершит карьеру только в Реал, что Реал до конца его дней. Какие удивительные метаморфозы происходят, магия денег и больше ничего.
он правильно все сделал. ты почитай что умники ,которые называют себя болельщиками писали про Карима в сезоне. что он такой,растакой.э,а сейчас все это пытается ему что то предъявить. он отражал на клуб ни когда не выпячивая себя. кто бы ещё согласился играть на кого то а сам оставаться вторым номером? нор,или Месси? кто,кроме Карима? даже после продажи Рона перец ставку сделал на гольфиста и переподписал с ним контракт и увеличил личку,но тянул Реал и тогда Карим ни смотря ни на что! Карим это легенда и он сделал правильно. и настоящие болельщики это уважают.
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Vlad
Ответ Амин Чич
Он клялся закончить в Реале, вот он и закончил играть в Реале
"Спортивную карьеру" в общем в Реале, и всё потом - бутсы на гвоздь. А он продолжает ведь её в СА.
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Амин Чич
Ответ Vlad
Вроде он клялся, что завершит карьеру только в Реал, что Реал до конца его дней. Какие удивительные метаморфозы происходят, магия денег и больше ничего.
Он клялся закончить в Реале, вот он и закончил играть в Реале
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Предан Мадриду!!!
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
интересно, зачем? значит, его каким-то образом заставили уйти
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Homelender_666
спид-инфо
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Vlad
Вроде он клялся, что завершит карьеру только в Реал, что Реал до конца его дней. Какие удивительные метаморфозы происходят, магия денег и больше ничего.
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