Депутат Терюшков предлагает переименовать «Химки» в «Новатор»: «Клуб должен стать не городским, а областным. Надо, чтобы каждый житель Подмосковья чувствовал свою сопричастность»
Роман Терюшков предложил переименовать «Химки» в «Новатор».
– На матче «Химки» – «Динамо» присутствовало 1300 зрителей. Не считаете ли вы стыдным данный показатель?
– Клуб должен стать не городским, а областным. Впереди много работы, чтобы каждый житель Подмосковья чувствовал свою сопричастность, близость к клубу.
Надеюсь, клуб вернется к идее с новым названием. В свое время я предлагал обсудить историческое название «Новатор», – сказал бывший член наблюдательного совета «Химок», депутат Госдумы РФ.
После 26 туров «Химки» занимают в таблице Мир РПЛ 15-е место.
Бюджет Московской области на 2023 г. 954 млрд.
Ну вы поняли, да?
Вот за Сатурн из Раменского и из Жуковского хорошо болели, идешь к стадиону, и толпы местных.
ПРОФИТ