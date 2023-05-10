Депутат Терюшков предлагает переименовать «Химки» в «Новатор»: «Клуб должен стать не городским, а областным. Надо, чтобы каждый житель Подмосковья чувствовал свою сопричастность»

Теги Химки премьер-лига Россия Роман Терюшков Футбол

Роман Терюшков предложил переименовать «Химки» в «Новатор».

– На матче «Химки» – «Динамо» присутствовало 1300 зрителей. Не считаете ли вы стыдным данный показатель?

– Клуб должен стать не городским, а областным. Впереди много работы, чтобы каждый житель Подмосковья чувствовал свою сопричастность, близость к клубу.

Надеюсь, клуб вернется к идее с новым названием. В свое время я предлагал обсудить историческое название «Новатор», – сказал бывший член наблюдательного совета «Химок», депутат Госдумы РФ.

После 26 туров «Химки» занимают в таблице Мир РПЛ 15-е место.

Материалы по теме

95 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
StHappyOne
Вообще эти люди должны были бы в нормальной стране в нормальное время выступать в цирке или быть городскими сумасшедшими. Но так как мы живем в зазеркалье, то они депутаты и их мнения зачем-то печатают в СМИ
+187
-9
+178
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
schwein
Бюджет г. Химки на 2023 г. 17 млрд.
Бюджет Московской области на 2023 г. 954 млрд.
Ну вы поняли, да?
+105
-3
+102
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красный чай
Может сразу в "Путинатор" чтоб тебя повысили.
+93
-8
+85
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Давыдов
Ответ Алексей Сигаев
Комментарий удален модератором
Сапоги лижи
+38
-2
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Был уже Раменский Сатурн - лицо Московской области . Теперь Химки -Новатор. Бггг
+33
-1
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Конифеев
Давайте лучше в Новичок :)
+27
-1
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Petrov
зачем области еще один клуб с никаким прошлым и никакущим будущим!?
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Гирин
Лучше "Терюшок"
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Pb-SE
По-моему, в Подмосковье больше топят за московские клубы, чем за однодневки из соседнего колхоза.
Всем на Химки пофиг в Подмосковье, даже в самих Химках.
Вот за Сатурн из Раменского и из Жуковского хорошо болели, идешь к стадиону, и толпы местных.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Пичугин
Тоесть каждый житель Московской области должен отстегиваать господину Терешкову.
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
По-моему, в Подмосковье больше топят за московские клубы, чем за однодневки из соседнего колхоза.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Ответ Игорь Пичугин
Тоесть каждый житель Московской области должен отстегиваать господину Терешкову.
Так-то каждый житель РФ отстегивает Терюшкову
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gustav Forsberg
Ответ Andrew Petrov
зачем области еще один клуб с никаким прошлым и никакущим будущим!?
под новый проект - новые бюджеты - новые распилы!
ПРОФИТ
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Спиридонов
У жителей Ногинска есть свой клуб Знамя, у жителей Раменского Сатурн, у жителей Орехово-Зуево Знамя Труда и т.д. Пусть этот тадепут идет лесом.)))
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Тимофеев
Я. как житель Московской области, не хочу быть сопричастным к этому безнадежному делу
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЕгориЙ
У московской области был и есть раменский Сатурн. Лучше им помогите, у них очень хорошая школа для юных футболистов.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уся Ваткин
Ответ Красный чай
Может сразу в "Путинатор" чтоб тебя повысили.
ФК «Бункер»
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Подкат Пенальтьевич
Чтобы за Химки платили не только налогоплатильщики Химок, но и налогоплатильщики всей московской области
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Смею предположить, что большинству жителей Подмосковья абсолютно все равно как будет называться клуб и будет ли он существовать.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Ответ Алексей Сигаев
По существу есть что возразить? Человек возбуждается на терюшкова. И искренне считает, что факт наличия терюшкова - это признак неких глобальных проблем в стране. В то время как на самом деле это спортс специально постит терюшкова, чтобы "молодые умом" (тм) пользователи на него возбуждались. А какие-то глобальные проблемы здесь не причём. Неужели, настолько простые вещи непонятны? Если так, это и называется "зазеркалье в отдельно взятых головах".
персонажи без справки из дома с желтыми стенами, в ГД - это, действительно, признак глобальных проблем
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Beriya
Хоть Хогвартс назовите,, ни кто на это дно ходить не будет
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Glyb Aleksey
Он реально полагает, что это клуб будет когда-либо интересен жителям условного Можайска или Волоколамска? В какой же параллельной реальности он живет....
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ ЕгориЙ
Громова убрали из губернаторов вот и прекратили финансирование.
Афёра с МОИТК, ИКМО и РИГрупп закончилась задолго до ухода Громова. На ней фактически и завершилось финансирование Сатурна, в году так 2009.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Циник Петербургский
"Новатор", "Мелиоратор" и прочие "Тракторы" уже неактуально. Предлагаю название "Хоровод". И в память о незабываемом перфомансе и чтобы хоть как-то круговорот тренеров в Химках обозначить.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Давыдов
Постоянно о какой то сопричастности бубнит
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий