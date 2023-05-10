Депутат Терюшков предлагает переименовать «Химки» в «Новатор»: «Клуб должен стать не городским, а областным. Надо, чтобы каждый житель Подмосковья чувствовал свою сопричастность»

Роман Терюшков предложил переименовать «Химки» в «Новатор».

– На матче « » – «Динамо» присутствовало 1300 зрителей. Не считаете ли вы стыдным данный показатель?

– Клуб должен стать не городским, а областным. Впереди много работы, чтобы каждый житель Подмосковья чувствовал свою сопричастность, близость к клубу.

Надеюсь, клуб вернется к идее с новым названием. В свое время я предлагал обсудить историческое название «Новатор», – сказал бывший член наблюдательного совета «Химок», депутат Госдумы РФ.

После 26 туров «Химки» занимают в таблице Мир 15-е место.