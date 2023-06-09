Неста возглавит «Реджану». Клуб вышел в Серию Б

Теги Алессандро Неста отставки Д2 Италия Реджана Футбол

Алессандро Неста близок к назначению главным тренером «Реджаны».

«Сделка с «Реджаной» почти закрыта. Я хотел вернуться к работе, и теперь я рад. Жду, когда клуб объявит о назначении официально», – сказал Неста.

Последним местом работы 47-летнего итальянца был «Фрозиноне». Ранее он также возглавлял «Перуджу» и «Майами».

В минувшем сезоне «Реджана» выиграла группу B в Серии С (третий дивизион) и вышла в Серию Б.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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2 комментария

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Los Galácticos
Удачи одному из лучших защитников в истории футбола на посту главного тренера Реджаны.
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Игорь Новиков
Анчелотти начинал там тренерскую карьеру.

Удачи Сандро.
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