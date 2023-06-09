Неста возглавит «Реджану». Клуб вышел в Серию Б
Алессандро Неста близок к назначению главным тренером «Реджаны».
«Сделка с «Реджаной» почти закрыта. Я хотел вернуться к работе, и теперь я рад. Жду, когда клуб объявит о назначении официально», – сказал Неста.
Последним местом работы 47-летнего итальянца был «Фрозиноне». Ранее он также возглавлял «Перуджу» и «Майами».
В минувшем сезоне «Реджана» выиграла группу B в Серии С (третий дивизион) и вышла в Серию Б.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Удачи Сандро.