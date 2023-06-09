Неста возглавит «Реджану». Клуб вышел в Серию Б

Алессандро Неста близок к назначению главным тренером «Реджаны».

«Сделка с «Реджаной» почти закрыта. Я хотел вернуться к работе, и теперь я рад. Жду, когда клуб объявит о назначении официально», – сказал .

Последним местом работы 47-летнего итальянца был «Фрозиноне». Ранее он также возглавлял «Перуджу» и «Майами».

В минувшем сезоне « » выиграла группу B в (третий дивизион) и вышла в Серию Б.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?