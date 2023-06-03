Дуглас Сантос о том, что «Зенит» выиграл РПЛ без особого напряжения: «Сказать так означало бы проявить неуважение к соперникам. Защитить титул гораздо сложнее»
Дуглас Сантос не считает, что «Зенит» легко выиграл чемпионат России.
— «Зенит» вновь выиграл чемпионат с большим преимуществом и как будто без особого напряжения. Это обманчивое впечатление?
— Сказать так означало бы проявить неуважение к нашим соперникам. Защитить титул гораздо сложнее, чем завоевать его впервые, поэтому каждый сезон эти победы даются нам с большим трудом, мы прилагаем для этого максимум усилий. Чемпионат России очень конкурентный, ни одного слабого противника, в любом матче концентрация должна быть на высочайшем уровне.
— За счет чего «Зенит» становится лучше своих соперников из года в год?
— Думаю, главная причина этих пяти чемпионств за пять лет в том, что, взяв золото в одном сезоне, в начале следующего мы забываем об этом, стартуем с чистого листа. Новый сезон — это новый настрой на борьбу в каждом матче, домашнем и выездном, без оглядки на прежние достижения.
Такой образ мыслей помогает сохранить блеск в глазах и голод до побед, что необходимо для команды, всегда преследующей самые высокие цели, как «Зенит», – сказал защитник «Зенита».
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