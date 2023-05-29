Хавбек «Аякса» Бергейс ударил фаната «Твенте», оскорбившего Бробби на почве расизма

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Футболист «Аякса» ударил болельщика соперников после матча.

«Аякс» уступил «Твенте» на выезде в 34-м туре чемпионата Нидерландов (1:3). 

После игры футболисты гостей подходили к автобусу, рядом стояли фанаты хозяев. На видео попал момент, когда полузащитник амстердамского клуба Бергейс ударил одного из фанатов.

По словам очевидца, поступок игрока был связан с тем, что этот фанат оскорбил форварда «Аякса» Брайана Бробби на почве расизма. 

Позднее Бергейс принес извинения за свое поведение. «Я сожалею о своем поступке, мне не следовало этого делать. После каждой выездной игры у автобуса в наш адрес сыплются оскорбления, в то время как мы находим время раздавать автографы болельщикам, которые просят об этом.

Я уже привык к этому, но люди думают, что могут кричать все, что угодно. Моя реакция ничего не решает, я это понимаю. Это нехорошо, я должен подавать пример, будучи игроком «Аякса», – написал футболист. 

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7 комментариев

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Тиджани Бабангида
Иногда можно и по морде. Бывает гораздо действеннее всех запретов и увещеваний
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Trappy D
Что ж, раньше темнокожих игроков обвиняли в нытье, когда те уходили с поля, а лиги и ассоциации — в показухе, когда те проводили символические акции против расизма.
Бергейс как будто прислушался и обошёлся без нытья и показухи.
Неужели и за это будут порицать?
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Timur_A
Эрика Кантона за подобное дисквалифицировали на 8 месяцев. Это самый известный прецедент. Там тоже болельщик не был прав, в свою очередь предстал перед судом за тот момент и был признан виновным.
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Анатолий Бабкин
Ответ Timur_A
Эрика Кантона за подобное дисквалифицировали на 8 месяцев. Это самый известный прецедент. Там тоже болельщик не был прав, в свою очередь предстал перед судом за тот момент и был признан виновным.
Ну там это все-таки на поле было. А тут возле автобуса. Не одно и то же
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