Константин Зырянов: «Цель «Черноморца» – через 4-5 лет быть в Премьер-лиге»

Новый главный тренер «Черноморца» рассказал об амбициях клуба.

– В начале сентября мне позвонили и рассказали, что за инвестор будет работать с «Черноморцем», каковы перспективы и что предстоит сделать. А дальше сказали: «Если есть желание поучаствовать в перспективном проекте, подумайте». В ответ сразу поинтересовался – сколько думать? Оказалось – чем быстрее, тем лучше. В итоге взвесил все «за» и «против» и сказал, что подумал.

Затем была встреча в Москве с Сергеем Николаевичем Шишкаревым, который, к слову, родился в Новороссийске и очень любит футбол. Познакомились, после чего Сергей Николаевич пригласил съездить в Новороссийск, куда благополучно с ним и слетал.

Провел там три дня. Побывал на игре – , после чего решение окончательно созрело: дал согласие возглавить новороссийскую команду.

– Была информация, что вы тогда побывали и на базе «Черноморца».

– Да. Надо же было познакомиться с клубной инфраструктурой, в том числе со стадионом. Еще съездил на базу гандбольной команды «Черноморочка». Она находится в Абрау-Дюрсо – думаю, это название многим знакомо. Все это в течение сентября произошло. С 30-го уже нахожусь здесь, в Новороссийске.

– Перед вами уже стоит конкретная задача?

– Глобально она такова – через 4-5 лет быть в Премьер-лиге.

– На сколько рассчитан ваш контракт?

– На три с половиной года.

– Солидно.

– Вы удивлены? Думали, всего на полгода приехал?

– Просто в наше время при заключении контрактов с новым главным тренером редко кто готов «играть вдолгую».

– У нас есть договоренность – люди верят в меня, не знаю, правда, почему (улыбается). А я верю в них, зная почему.

Доверять людям – это вообще мое свойство. Не знаю, хорошее или нет, но оно есть. В общем, мы нашли точки соприкосновения. Хотя прекрасно понимаю, что моя кандидатура была не единственной. Тем приятнее, что остановились на мне.

– Задача серьезная, срок контракта – солидный. Трансферную политику в глобальном масштабе с руководством клуба обговаривали?

– Конечно. Решили, что все будет происходить постепенно. Все прекрасно понимают – от руководства клуба до футболистов: чтобы попасть в Премьер-лигу, надо здорово прогрессировать. Усиления тоже будут. Это неизбежно, – сказал Зырянов.