Создан российский футбольный мяч из переработанного пластика. Ранее «Сибур» сделал экологический мяч для Единой лиги ВТБ

Теги премьер-лига Россия бизнес РФС Максим Митрофанов Единая лига ВТБ стиль Экология Футбол

В РФС рассказали о новом футбольном мяче российского производства.

По словам генерального секретаря РФС Максима Митрофанова, мяч отличается тем, что сделан из продуктов вторичной переработки.

– Новый мяч – проект компании «Сибур». Это социально ответственная компания, и им очень нравится спорт. Они ранее для Единой лиги ВТБ уже сделали баскетбольный мяч – экологический.

– Что это значит?

– Он делается из продуктов вторичной переработки, то есть из переработанного пластика. Баскетбольной лиге мяч понравился.

И «Сибур» с российской компанией Jogel создали аналогичный экологический футбольный мяч.

– Какова роль РФС в этом проекте?

– Мы выступили в роли консультантов. Мяч уже прошел сертификацию FIFA Pro и «Ростестом». Это продукт российский, но у него несколько точек сборки. Этими мячами уже играли некоторые команды РПЛ на сборах зимой.

– Этот мяч может стать официальным в РПЛ?

– Это вопрос к РПЛ. Официальный мяч – это коммерческий статус, вопрос переговоров коллег.

Важно что страна, бизнес обращают на это внимание и производят собственную продукцию высокого качества, – сказал Митрофанов.

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14 комментариев

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tiga1
молодцы
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Velirpa
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+6
-2
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OldRedWhite
Ответ tiga1
молодцы
А то !
Главное чтоб шнуровка удобная была !
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catcher69
вторчермет рулит !!!!!!!!!!!!!!!!
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-3
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invincible
Фото?
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DVS1
Ответ Sinister Kid
Запад вздрогнул, узнав чем россиянне будут играть в футбол...
Ну то что то же Найк давно может делать футбольную форму из переработанного пластика либералу конечно не известно, ибо не особо образован, но агрится на все что связано с Россией
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OldRedWhite
Ответ Log in
Запад в лице мировых брендов давно на переработке, правда есть нюанс. Последствия экологичности их мячей почувствуют всё так же рабочие на заводах Индии и Пакистана.
А мудрые бангладешские инженеры под руководством афганских ученых их изобретают !
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Pb-SE
Ответ catcher69
вторчермет рулит !!!!!!!!!!!!!!!!
Попробуй крикнуть это на сортяге
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