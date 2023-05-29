Создан российский футбольный мяч из переработанного пластика. Ранее «Сибур» сделал экологический мяч для Единой лиги ВТБ

В РФС рассказали о новом футбольном мяче российского производства.

По словам генерального секретаря РФС Максима Митрофанова, мяч отличается тем, что сделан из продуктов вторичной переработки.

– Новый мяч – проект компании «Сибур». Это социально ответственная компания, и им очень нравится спорт. Они ранее для уже сделали баскетбольный мяч – экологический.

– Что это значит?

– Он делается из продуктов вторичной переработки, то есть из переработанного пластика. Баскетбольной лиге мяч понравился.

И «Сибур» с российской компанией Jogel создали аналогичный экологический футбольный мяч.

– Какова роль РФС в этом проекте?

– Мы выступили в роли консультантов. Мяч уже прошел сертификацию FIFA Pro и «Ростестом». Это продукт российский, но у него несколько точек сборки. Этими мячами уже играли некоторые команды РПЛ на сборах зимой.

– Этот мяч может стать официальным в РПЛ?

– Это вопрос к . Официальный мяч – это коммерческий статус, вопрос переговоров коллег.

Важно что страна, бизнес обращают на это внимание и производят собственную продукцию высокого качества, – сказал Митрофанов.

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