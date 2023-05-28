Директор «Арсенала» Эду не считает, что клуб провалил сезон: «Раньше мы праздновали четвертое место, третье. Сегодня разочарованы вторым»

Эду Гаспар поделился мыслями о сезоне «Арсенала» в АПЛ.

«Это требует более тщательного анализа. В мои обязанности входит оценивать сезон в целом. Возможно, в последних пяти матчах качество нашей игры снизилось, что не позволило бороться за титул.

Чтобы бороться за титул, нужно демонстрировать стабильность. Мы должны разобраться, почему все так произошло.

«Арсенал» «провалил» чемпионскую гонку? Это не то слово, которое я бы хотел использовать. Мы сами создали свое разочарование. Но никто не ожидал, что мы будем бороться за титул.

Если разочарование связано с тем, что «Арсенал» не взял трофей – значит, мышление изменилось. Это можно считать положительным явлением, учитывая то, что было в прошлом.

Раньше мы праздновали четвертое место, третье место. Сегодня мы разочарованы вторым», – сказал спортивный директор « » .

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