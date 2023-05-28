Директор «Арсенала» Эду не считает, что клуб провалил сезон: «Раньше мы праздновали четвертое место, третье. Сегодня разочарованы вторым»

Теги премьер-лига Англия Эду Гаспар Арсенал Футбол

Эду Гаспар поделился мыслями о сезоне «Арсенала» в АПЛ.

«Это требует более тщательного анализа. В мои обязанности входит оценивать сезон в целом. Возможно, в последних пяти матчах качество нашей игры снизилось, что не позволило бороться за титул.

Чтобы бороться за титул, нужно демонстрировать стабильность. Мы должны разобраться, почему все так произошло.

«Арсенал» «провалил» чемпионскую гонку? Это не то слово, которое я бы хотел использовать. Мы сами создали свое разочарование. Но никто не ожидал, что мы будем бороться за титул.

Если разочарование связано с тем, что «Арсенал» не взял трофей – значит, мышление изменилось. Это можно считать положительным явлением, учитывая то, что было в прошлом.

Раньше мы праздновали четвертое место, третье место. Сегодня мы разочарованы вторым», – сказал спортивный директор «Арсенала» Эду Гаспар.

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6 комментариев

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Тиджани Бабангида
Конечно,это никакой не провал. А большое достижение с долей разочарования из-за нереализованых моментов близости к чемпионству
+7
0
+7
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Misson
Чтобы бороться с МанСити на постоянной основе нужно, чтобы в каждой линии были игроки уровня Холланда, де Брюйне и т.д. Для этого надо потратить на рынке летом не меньше 250 млн. евро. Глубина и качество состава решают всё на длинной дистанции. У МанСити 2 состава уровня сборных Мира. Чтобы более-менее на равных бороться с ними надо обладать хотя бы 1,5 составами, сравнимым с составом МанСити. Такого класса игроков в Арсенале 5-6 - не больше. А надо в 2 раза больше!
+6
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RiFF RAFF
На самом деле это провал потому как они слили это чемпионство, больше таких шансов может и не быть, потому что Ливерпуль будет без ЛЧ и Сити врядли продаст еще пару игроков из-своего состава
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Мыкола
Это был единственный за 20 лет шанс взять чемпионство. В следующем сезоне соперники выйдут из кризиса и привет 4-6 место)))
А Арсенал конечно же будет стоять на месте. Не будет покупать игроков, игроки команды не будут прогрессировать. Арсенал перестанет обыгрывать тех кого обыграл в этом сезоне. Кого из обыгранных в этом сезоне команд, Арсенал не сможет обыграть? Челси? Тоттенхем? МЮ? Кристал Пэлас? Ньюкасл? Ливерпуль? Брентфорд? Брайтон? Кого?
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