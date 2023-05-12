Хавбек ЦСКА Здьелар: «РПЛ точно сильнее лиги Сербии. Чемпионат физически более, каждый цепляется за мяч, не оставляет пространства»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Сербия Саша Здьелар Футбол

Саша Здьелар считает Мир РПЛ сильнее чемпионата Сербии.

– Подготовка в Сербии и в России на сборах отличается?

– Начнем с того, что в Сербии и России абсолютно разный футбол.

Во-вторых, перерыв в середине чемпионата в моей стране не больше 15 дней, а в России больше двух месяцев.

Если говорить о нагрузках, то тут тоже можно отталкиваться от времени. Чем его больше, тем лучше ты можешь подготовиться к рестарту.

Нельзя не отметить, что чемпионат России – физически более сильная лига. Чувствую, что в играх мы больше бегаем, проводим больше тяжелых матчей. РПЛ точно сильнее, чем сербская лига.

– Что тебя больше всего удивило и поразило в первые дни в клубе?

– Наверное, сам уровень футбола, насколько плотнее борьба в чемпионате России, как сложно тут играть.

Почти каждый хорошо цепляется за мяч, пытается всеми силами его отобрать, не оставляет пространства. Как я и говорил, в Сербии совсем другой футбол.

Также отмечу профессиональное отношение в клубе ко всем моментам. В этом плане ЦСКА находится на высшем уровне, – сказал полузащитник ЦСКА Саша Здьелар.

Хавбек сыграл 23 матча в нынешнем сезоне РПЛ.

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11 комментариев

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svft
догнать и перегнать Сербию
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Роман Буянов
Игры в сезоне: 3
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Екн Лор
Почему-то из этой слабой Сербской лиги больше игроков сверкают в топ-лигах
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Добрый Ретроград
Ну, вот когда колченогая РПЛ будет Сербию 5-0 делать, тогда поговорим.
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Спартак Уокер
Чемпионат Сербии примерно на одном уровне с чемпионатом Швейцарии
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Aleksandr Blaugranas
Ответ Екн Лор
Почему-то из этой слабой Сербской лиги больше игроков сверкают в топ-лигах
Почему-то эти Сербские игроки на больших турнирах играют хуже сборной России.
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Давид Agabekyan
Ответ Екн Лор
Почему-то из этой слабой Сербской лиги больше игроков сверкают в топ-лигах
Может дело не в лиге а в воспитании игроков?
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Андоррский почтальон
Ответ Екн Лор
Почему-то из этой слабой Сербской лиги больше игроков сверкают в топ-лигах
Поэтому она и слабая, что все сильные игроки оттуда уезжают. Некоторые усиливают РПЛ.
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