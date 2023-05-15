«Ланс» вышел в Лигу чемпионов. Команда сыграет там впервые с сезона-2002/03

Теги Лилль Ланс Монако лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Ланс» квалифицировался в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В 35-м туре Лиги 1 «Ланс» обыграл «Реймс» со счетом 2:1. Воскресный матч «Монако» и «Лилля», занимающих, соответственно, 4-е и 5-е места в турнирной таблице, завершился вничью (0:0), что обеспечило «Лансу», занимающему 2-ю строчку, участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Последний раз «Ланс» выступал в Лиге чемпионов в сезоне-2002/03, заняв 2-е место в Лиге 1 по итогам предыдущего сезона.

10 комментариев

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Filipp Gorski
Ждём такую же новость про Брагу, Унион/Фрайбург, Сосьедад ну и самое главное Ньюкасл!
Чем больше новых команд в ЛЧ тем лучше! Удачи 👍
+20
-1
+19
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Евгений Квасников
красавцы. уважуха в отличии от мешка псж
+11
-4
+7
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Dr.Gebbelsss
Хороший сезон у Ланса)
2 место на данный момент , ниже тройки точно не упадут впереди только ПСЖ, которых они кстати обыграли в первом круге)
заслуженно в ЛЧ вышли
Молодцы)
+5
-1
+4
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Амир Саетов
Ответ Filipp Gorski
Ждём такую же новость про Брагу, Унион/Фрайбург, Сосьедад ну и самое главное Ньюкасл! Чем больше новых команд в ЛЧ тем лучше! Удачи 👍
Фейеноорд еще
+2
0
+2
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che kaif
Если сохранят состав пошумят еще в лч💪🇲🇫
+1
-1
0
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Сергей Орлов
Красавцы.
0
0
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Уся Ваткин
Тогда кроваво-золотые обыграли по разу Милан и Депор, сгоняли боевую ничейку (3:3) с Баврией, но во второй этап не прошли
0
0
0
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Михаил Лубянский
Ответ Filipp Gorski
Ждём такую же новость про Брагу, Унион/Фрайбург, Сосьедад ну и самое главное Ньюкасл! Чем больше новых команд в ЛЧ тем лучше! Удачи 👍
Фрайбург в ЛЕ будет
0
0
0
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