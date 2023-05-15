«Ланс» вышел в Лигу чемпионов. Команда сыграет там впервые с сезона-2002/03
«Ланс» квалифицировался в Лигу чемпионов на следующий сезон.
В 35-м туре Лиги 1 «Ланс» обыграл «Реймс» со счетом 2:1. Воскресный матч «Монако» и «Лилля», занимающих, соответственно, 4-е и 5-е места в турнирной таблице, завершился вничью (0:0), что обеспечило «Лансу», занимающему 2-ю строчку, участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Последний раз «Ланс» выступал в Лиге чемпионов в сезоне-2002/03, заняв 2-е место в Лиге 1 по итогам предыдущего сезона.
Чем больше новых команд в ЛЧ тем лучше! Удачи 👍
2 место на данный момент , ниже тройки точно не упадут впереди только ПСЖ, которых они кстати обыграли в первом круге)
заслуженно в ЛЧ вышли
Молодцы)