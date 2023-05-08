Личка об 1:2 от ЦСКА: «У «Оренбурга» целых 10 ударов, но мы мало забили. Плохая реализация»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Оренбург Марцел Личка Футбол

Марцелу Личке не понравилась реализация «Оренбурга» в матче с ЦСКА (1:2) в Мир РПЛ.

«У наших ребят чуть-чуть тряслись ноги. Хорошо, что ЦСКА так быстро забил гол, нервозность сразу же спала. Мы начали играть с мячом после их гола. Но все решается в штрафной площади. Сложно побеждать, когда ты не бежишь вперед, не отыгрываешь игроков один в один.

Я могу быть доволен нашей игрой в середине поля. Мы хорошо разыгрывали там мяч. Но наша команда плохо отработала в последних 20 метрах поля. У нас целых десять ударов, но мы мало забили. Это говорит о плохой реализации. В этих моментах нам надо добавлять. Нужно прибавлять в игре с мячом и в агрессии. Мы забили очень красивый мяч, это стоит отметить.

Мы изначально планировали играть в атаку. Без разницы, кто наш соперник — ЦСКА, «Зенит» или кто-то другой. Мы хотим играть в агрессивный атакующий футбол. Но я не отрицаю, у нас есть проблемы в обороне. Над этим, конечно же, надо работать», — сказал главный тренер «Оренбурга».

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2 комментария

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iden prime
Марцел давай ты нам нужен.Орен сила
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Dimych888
Оренбург показывает очень смелый футбол!
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