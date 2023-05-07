Федотов о 2:1 с «Оренбургом»: «ЦСКА рискатушки в мыслях не хватало. Могли все пораньше закончить»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Урал Оренбург Владимир Федотов Матч ТВ Футбол

Владимир Федотов отметил нежелание ЦСКА рисковать в матче с «Оренбургом» (2:1).

– В целом позитивно, потому что одержали победу. Прекрасно представляли, что будет непросто. Это хорошая команда с хорошим переходом из обороны в атаку. Они это показали и в эпизоде с голом.

Нужно было нам иметь концентрацию, но не хватало эмоционального фона, доли секунды не позволили сыграть более качественно. Моменты, когда мы выходили на пространство, мы их не доигрывали.

Рискатушки в мыслях не хватало, но это нормально. Было много сил и эмоций потрачено в кубковом матче с «Уралом».

Всех с победой, с проявленным характером и мастерством, мы это сделали. Могли все пораньше закончить и более качественно доиграть эпизоды.

– Играют «Зенит» и «Спартак», будете ли смотреть?

– Нужно болеть за себя, показывать игру и побеждать, тогда ты займешь то место, которое заслуживаешь, показывая хороший результативный футбол на поле, – сказал главный тренер ЦСКА.

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33 комментария

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Иван Колгашкин
Владимир Валентинович спасибо Вам!!!!
+31
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Илья Храбров
Отличный отрезок у ЦСКА во второй части сезона. Хорошая работа, Владимир!
+26
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инок
С победой ЦСКА конечно, но так играть нельзя в конце. Столько растранжирили моментов
+25
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Shuller18
За 4 тура до финиша ЦСКА уже набрал очков больше, чем в четырёх предыдущих полноценных сезона, плюс вышел в финал Кубка. А все потому, что с Федотовым мы в кои-то веки не завалили весну. И это блин без усиления!
+21
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naxerger
Не хватает концентрации и в атаке,и,особенно,в обороне. Дивеев отвратительно сыграл в моменте с пропущенным голом. Так что пускай подписывает новый контракт,рано ему в Наполи. Бекао смотрелся гораздо сильнее,но даже он почему то до сих пор в Удинезе...
+6
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+6
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Anton Strukov
Ответ инок
С победой ЦСКА конечно, но так играть нельзя в конце. Столько растранжирили моментов
Нужно летом подписать нападающего хорошего, который как раз на острие может играть
+7
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Эндрю81
– В целом позитивненько, потому что одержали победку. Прекрасненько представляли, что будет непросто. Это хорошая командочка с хорошим переходиком из оборонки в атакушку. Они это показали и в эпизодике с голешком.

Нужно было нам иметь концентрульку, но не хватало эмоционального фончика, долешки секундульки не позволили сыграть более качественно. Моментики, когда мы выходили на пространство, мы их не доигрывали.

Рискатушки в мыслишках не хватало, но это нормалек. Было много силушек и эмоций потрачено в кубковом матчике с «Уральчиком».

Всех с победулькой, с проявленным характером и мастерством, мы это сделали. Могли все пораньше закончить и более качественно доиграть эпизодики.

– Играют «Зенит» и «Спартак», будете ли смотреть?

– Нужно болеть за себя, показывать игрульку и побеждать, тогда ты займешь то местечко, которое заслуживаешь, показывая хороший результативный футбольчик на полянке, – сказал главный тренер ЦСКА.
+8
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Krem236
Ответ Карьерные переходы
И такие рискатушки с проваленными и нервными концовками каждый матч. Надо же научить игроков пораньше всё заканчивать!
Как ты научишь?? Если мастерства нет?? Заба на 5 минуте с 5ти метров не попадает в угол! Еле вымучили победу!! Без усиления в нападении, чемпионами не стать!
+5
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Карьерные переходы
И такие рискатушки с проваленными и нервными концовками каждый матч.
Надо же научить игроков пораньше всё заканчивать!
+4
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Против грусти
Владимир действительно в ЦСКА вышел на новый уровень.
Теперь заодно обогащает русский язык.
"рискатушки в мыслях" - не сразу уразумеешь.
В орене был попроще.
+3
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Vagner01
Тренер вы молодец!
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блокад блокадыч
Ответ Anton Strukov
Нужно летом подписать нападающего хорошего, который как раз на острие может играть
сколько ещё должен забить Чалов, чтобы болельщики ЦСКА начали считать его топовым напом?🤦‍♂️
+2
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naxerger
Ответ Эндрю81
– В целом позитивненько, потому что одержали победку. Прекрасненько представляли, что будет непросто. Это хорошая командочка с хорошим переходиком из оборонки в атакушку. Они это показали и в эпизодике с голешком. Нужно было нам иметь концентрульку, но не хватало эмоционального фончика, долешки секундульки не позволили сыграть более качественно. Моментики, когда мы выходили на пространство, мы их не доигрывали. Рискатушки в мыслишках не хватало, но это нормалек. Было много силушек и эмоций потрачено в кубковом матчике с «Уральчиком». Всех с победулькой, с проявленным характером и мастерством, мы это сделали. Могли все пораньше закончить и более качественно доиграть эпизодики. – Играют «Зенит» и «Спартак», будете ли смотреть? – Нужно болеть за себя, показывать игрульку и побеждать, тогда ты займешь то местечко, которое заслуживаешь, показывая хороший результативный футбольчик на полянке, – сказал главный тренер ЦСКА.
Повеселил😅
+1
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Игорь Соколов
Ответ блокад блокадыч
сколько ещё должен забить Чалов, чтобы болельщики ЦСКА начали считать его топовым напом?🤦‍♂️
Ну я думаю голов тридцать в чемпе.
+1
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ICE78
Повезло, что был второй гол, а так бы как с Локомотивом было бы.
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Andrei313
Очень важная победа! Всех с ней!
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*BG*
Ответ ICE78
Повезло, что был второй гол, а так бы как с Локомотивом было бы.
Там концентрация была бы другая. На последних секундах не побежали бы зачем-то, практически всей командой, забивать третий гол.
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naxerger
Ответ mbauer
Присоединяюсь. 12 матчей без поражений физрук же провёл, хотелось бы послушать мнение настоящего специалиста))
Не,ну а чё он? Прикопался к пацану. Дайте время. И Обляков отвратительно выглядел,бывало. В локомотиве мне Макс очень нравился,и,признаться,я думал "жалко,что он не в ЦСКА..." Поэтому я думаю легко представить себе на сколько я *скажем удивился*,когда сообщили про этом переход. Да,тики и марадишвили было жалко,конечно,но первому была необходима практика,а второго перехода я не понял,если честно.возможно,на бабки повелись,все таки предложили немало(а с учётом бесплатного Мухина на ту же позицию,решение само напрашивалось)
Так вот,о чем это я,отвлекся.
...и Обляков отвратительно смотрелся когда-то. Мухин был очень цепким в Локо,нужно найти к нему подход.уверн,Федотов этим и занимается сейчас. Сегодня в целом он неплохо сыграл, кстати. Да,пожадничал в конце. Но давайте откровенно,процентов 90 из нас,играющих в футбол людей,сделали бы тоже самое в данной ситуации. И процентов 50 из этих 90 не забило бы😅
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mbauer
Ответ naxerger
Так кого..? Может есть ещё какие то пожелания по составу?
Присоединяюсь. 12 матчей без поражений физрук же провёл, хотелось бы послушать мнение настоящего специалиста))
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RSI
Ответ воробей джек
Игра ЦСКА невнятна. Каким чудом мы берем очки не понятно. Дивеев соавтор гола в наши ворота,откровенный Чудак. Такого футбола не хватит на финиш. С Кубком нужно приложить все на,что способны.
Трудом берем. Своим трудом. Очки сами в руки не прибегут.
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naxerger
Ответ .ru
любого кто умеет на поле что то ещё кроме беготни...
Так кого..?
Может есть ещё какие то пожелания по составу?
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naxerger
Ответ .ru
зато у тренера рискатушки в мыслях завались... если он Мухина на поле выпускает
Ну ка,научи: кого надо было выпустить..?
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Stilet525
Несмотря на претензии по некоторым персоналиям и неумению позитивно влиять на игру путём замен, нельзя не отметить, что Федотов системно наладил игру команды.
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Владимир Лоншаков
Такие моменты запарывают напы, один случайно забил, скорости ни у одного нет, если Чалова кто-нибудь купит-надо отдавать, из 15 моментов реализует один, про Зе и говорить нечего, только кувырки умеет делать, если случайно забьёт, про Дивеева что говорить, реакция Акинфеева на его ляп говорит сама за себя, наш вратарь до того был расстроен, что сразу пошёл в раздевалку, не подходя к трибунам после игры, отдать надо этого Дивеева в Италию, раз так хочет-с такой игрой будет лавку полировать. Забил сегодня-посчитал героем, к концу игры еле ноги волочил, физ подготовка, похоже, отсутствует.
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Alex Metallov
Да, сейчас стали наконец-то стабильно играть. Давно не проигрываем, почти всегда выигрываем. Видимо зимой хорошо поработали.
Сразу бросается в глаза, что Зделар и Мендес когда только приехали, еще не соображали что делать. Сейчас они играют гораздо лучше, это два важных звена в команде.
В защите Мойзес хорошо в центре играет, надо его продлевать. Дивеев конечно тупит и непонятно останется ли в команде.
Жаль конечно Зайнутдинов не играет, он бы тоже мог сейчас пригодиться, но пока без него справляемся.
Ну и Обляков, Чалов, Заболотный, Медина все играют как надо.
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