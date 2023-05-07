Федотов о 2:1 с «Оренбургом»: «ЦСКА рискатушки в мыслях не хватало. Могли все пораньше закончить»
Владимир Федотов отметил нежелание ЦСКА рисковать в матче с «Оренбургом» (2:1).
– В целом позитивно, потому что одержали победу. Прекрасно представляли, что будет непросто. Это хорошая команда с хорошим переходом из обороны в атаку. Они это показали и в эпизоде с голом.
Нужно было нам иметь концентрацию, но не хватало эмоционального фона, доли секунды не позволили сыграть более качественно. Моменты, когда мы выходили на пространство, мы их не доигрывали.
Рискатушки в мыслях не хватало, но это нормально. Было много сил и эмоций потрачено в кубковом матче с «Уралом».
Всех с победой, с проявленным характером и мастерством, мы это сделали. Могли все пораньше закончить и более качественно доиграть эпизоды.
– Играют «Зенит» и «Спартак», будете ли смотреть?
– Нужно болеть за себя, показывать игру и побеждать, тогда ты займешь то место, которое заслуживаешь, показывая хороший результативный футбол на поле, – сказал главный тренер ЦСКА.
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Нужно было нам иметь концентрульку, но не хватало эмоционального фончика, долешки секундульки не позволили сыграть более качественно. Моментики, когда мы выходили на пространство, мы их не доигрывали.
Рискатушки в мыслишках не хватало, но это нормалек. Было много силушек и эмоций потрачено в кубковом матчике с «Уральчиком».
Всех с победулькой, с проявленным характером и мастерством, мы это сделали. Могли все пораньше закончить и более качественно доиграть эпизодики.
– Играют «Зенит» и «Спартак», будете ли смотреть?
– Нужно болеть за себя, показывать игрульку и побеждать, тогда ты займешь то местечко, которое заслуживаешь, показывая хороший результативный футбольчик на полянке, – сказал главный тренер ЦСКА.
Надо же научить игроков пораньше всё заканчивать!
Теперь заодно обогащает русский язык.
"рискатушки в мыслях" - не сразу уразумеешь.
В орене был попроще.
Так вот,о чем это я,отвлекся.
...и Обляков отвратительно смотрелся когда-то. Мухин был очень цепким в Локо,нужно найти к нему подход.уверн,Федотов этим и занимается сейчас. Сегодня в целом он неплохо сыграл, кстати. Да,пожадничал в конце. Но давайте откровенно,процентов 90 из нас,играющих в футбол людей,сделали бы тоже самое в данной ситуации. И процентов 50 из этих 90 не забило бы😅
Может есть ещё какие то пожелания по составу?
Сразу бросается в глаза, что Зделар и Мендес когда только приехали, еще не соображали что делать. Сейчас они играют гораздо лучше, это два важных звена в команде.
В защите Мойзес хорошо в центре играет, надо его продлевать. Дивеев конечно тупит и непонятно останется ли в команде.
Жаль конечно Зайнутдинов не играет, он бы тоже мог сейчас пригодиться, но пока без него справляемся.
Ну и Обляков, Чалов, Заболотный, Медина все играют как надо.