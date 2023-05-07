Федотов о 2:1 с «Оренбургом»: «ЦСКА рискатушки в мыслях не хватало. Могли все пораньше закончить»

Владимир Федотов отметил нежелание ЦСКА рисковать в матче с «Оренбургом» (2:1).

– В целом позитивно, потому что одержали победу. Прекрасно представляли, что будет непросто. Это хорошая команда с хорошим переходом из обороны в атаку. Они это показали и в эпизоде с голом.

Нужно было нам иметь концентрацию, но не хватало эмоционального фона, доли секунды не позволили сыграть более качественно. Моменты, когда мы выходили на пространство, мы их не доигрывали.

Рискатушки в мыслях не хватало, но это нормально. Было много сил и эмоций потрачено в кубковом матче с «Уралом».

Всех с победой, с проявленным характером и мастерством, мы это сделали. Могли все пораньше закончить и более качественно доиграть эпизоды.

– Играют «Зенит» и «Спартак», будете ли смотреть?

– Нужно болеть за себя, показывать игру и побеждать, тогда ты займешь то место, которое заслуживаешь, показывая хороший результативный футбол на поле, – сказал главный тренер ЦСКА.

ЦСКА продлил беспроигрышную серию до 12 матчей и опередил «Ростов» в таблице РПЛ