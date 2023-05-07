Перес о Винисиусе: «Лучший в мире на своей позиции. На нем много фолят, а он возмущается и получает карточки. Не понимаю этого. Тех, кто дарит шоу, нужно защищать»
Флорентино Перес считает Винисиуса лучшим левым вингером мира.
«Винисиус – лучший игрок мира на своей позиции.
Его действительно очень сложно остановить. Из-за этого те, кто играют против него, совершают много фолов, а Винисиус возмущается и получает за это карточки. Я не понимаю этого. Нужно защищать игроков, которые дарят шоу и радость», – сказал президент «Реала» после победы в Кубке Испании.
В этом сезоне у бразильца 22 гола и 18 результативных передач в 50 матчах за «Реал» во всех турнирах. Полную статистику 22-летнего вингера можно изучить здесь.
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бразильца отлично дополняют друг друга!
А летом "Реалу" всё же нужно очень серьёзное пополнение.
Парень создан для больших побед, но засиделся в Париже
Как это уже было , после его травмы Сити и посыпался в Мадриде
Вот например вырезка из канала LSR :
Ну раз уж такая активность под сообщением с ключевым вопросом, давайте не будем тянуть до завтра 😄
На картинке выше - данные по всем ключевым атакующим метрикам в ЛЧ 22/23 в исполнении Холанда, Винисиуса, Мбаппе и Месси. И место, которое каждый из них занимает в конкретной категории среди всех игроков турнира.
Месси включен в сравнение, поскольку является основным кандидатом на ЗМ-2023 по версии большинства авторитетных изданий.
Первое, на что бы хотелось обратить внимание - абсолютно нечеловеческий объем работы Вини во всех компонентах атакующей игры.
Теперь, перейдем к самим данным (источники - Opta и официальный сайт УЕФА).
Сверху - вниз:
• Голы
• Голевые передачи
• Ожидаемые голы
• Передачи в штрафную
• Рывки с мячом в ногах
• Рывки с мячом в ногах с проникновением в штрафную площадь
• Рывки с мячом в ногах в финальную треть
• Касания мяча в штрафной
• Касания мяча в финальной трети
• Количество ударов в створ ворот
• Количество действий, приведших к удару по воротам
• Количество действий, приведших к голам
Винисиус лидирует в 6 аспектах, ещё в 6 случаях - занимает второе место.