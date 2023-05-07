Перес о Винисиусе: «Лучший в мире на своей позиции. На нем много фолят, а он возмущается и получает карточки. Не понимаю этого. Тех, кто дарит шоу, нужно защищать»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Винисиус Жуниор Футбол

Флорентино Перес считает Винисиуса лучшим левым вингером мира.

«Винисиус – лучший игрок мира на своей позиции.

Его действительно очень сложно остановить. Из-за этого те, кто играют против него, совершают много фолов, а Винисиус возмущается и получает за это карточки. Я не понимаю этого. Нужно защищать игроков, которые дарят шоу и радость», – сказал президент «Реала» после победы в Кубке Испании.

В этом сезоне у бразильца 22 гола и 18 результативных передач в 50 матчах за «Реал» во всех турнирах. Полную статистику 22-летнего вингера можно изучить здесь.

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56 комментариев

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Yubaba
Вини вырос просто в нереального игрока. Лучший на своей позиции без вопросов. Вчера выдал выдающуюся игру. Вот вам и бегунок)
+57
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РВКИН СУ ГС СВ
В топ-3 лучших игроков мира однозначно
+25
-10
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Андрей Хенто
Винисиус именно как футболист- шикарный игрок. За два сезона сделал неимоверный скачок в своем развитии. От не пасуйте на него до одной из лучших связок Европы наряду с Каримом. Главное теперь научиться бороться со своими эмоциями. И тогда он добьется больших успехов в мире футбола, возможно даже когда-нибудь будет всерьез претендовать Золотой Мяч.
+16
-2
+14
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Пако
С Винисиусом, как и с Родриго, Перес не ошибся. Эти два
бразильца отлично дополняют друг друга!
А летом "Реалу" всё же нужно очень серьёзное пополнение.
+5
0
+5
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sports!
Ответ moldfan
Везде. Как Винисиус сыграл за сборную Бразилию на ЧМ ?
3 гол+пас в 5 матчах вроде очень не плохо
+6
-1
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Турко Ибрагимов
Ответ Андрей Хенто
Винисиус именно как футболист- шикарный игрок. За два сезона сделал неимоверный скачок в своем развитии. От не пасуйте на него до одной из лучших связок Европы наряду с Каримом. Главное теперь научиться бороться со своими эмоциями. И тогда он добьется больших успехов в мире футбола, возможно даже когда-нибудь будет всерьез претендовать Золотой Мяч.
в смысле когда нибудь он уже второй сезон подряд играет на уровне ЗМ
+5
-1
+4
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DolJun
лучше пусть свое шоу прибережет на матчи против сити
+11
-8
+3
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Adam Almurzaev
Ответ moldfan
Везде. Как Винисиус сыграл за сборную Бразилию на ЧМ ?
Отлично сыграл, из 6 голов в 5 принимал непосредственное участие.
+2
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ZA.RMA
Ответ moldfan
Cерьезно, то есть будем просто игнорировать существование Мбаппе ? У которого даже в неудачном сезоне, стата сильно лучше.
Киллиан, конечно, на данный момент лучше, но статистика лучше где? В ПСЖ?)
+10
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Сикарио
Ответ ZA.RMA
Киллиан, конечно, на данный момент лучше, но статистика лучше где? В ПСЖ?)
кто сказал, что он лучше?
+6
-4
+2
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Данил Торба
Ответ Юрий Кечко
С Эндриком значит обсер будет Не может так всегда фартить
На трансферах йовича и азара карму себе набили на годы вперёд
+2
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zzzeeerrrooo
Ответ Adam Almurzaev
Тем не менее у Вини уже есть ЛЧ и гол в финале, и в этом году как по голам так и по ассистам в ЛЧ он тоже лучше.
Ну у Мбаппе золото и серебро ЧМ и 3 гола в финале + такого чувство гола у Винисиуса и близко нет
Парень создан для больших побед, но засиделся в Париже
+1
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Ramin Mamedov
Ответ ZA.RMA
Киллиан, конечно, на данный момент лучше, но статистика лучше где? В ПСЖ?)
то есть когда Левандовски разрывал всех в Бундеслиге, все говорили, что он должен получить Золотой Мяч, а если кто то делает это во Франции - то это не то?
+1
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Adam Almurzaev
Ответ zzzeeerrrooo
У него матчей за сборную меньше чем у Мбаппе голов
Тем не менее у Вини уже есть ЛЧ и гол в финале, и в этом году как по голам так и по ассистам в ЛЧ он тоже лучше.
+1
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zzzeeerrrooo
Ответ DolJun
лучше пусть свое шоу прибережет на матчи против сити
Уокер его схавает
Как это уже было , после его травмы Сити и посыпался в Мадриде
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Спартак Уокер
Ответ Геннадий Чеботарев
а он был до анчелоти в аренде? а то что с ним Зидан год персонально дополнительно работал,это ни о чем? а анчелоти ща месяц предсезонка сделал топа? тогда почему анчелоти из топа сделал середняка ,Чуамени? при анчелоти деградирует Вальверде,Милитао,Чуамени.
Не кто в Реале кроме Азара не деградировал
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Svobodu Mne
Очередного фрукта выращиваете
+4
-3
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moldfan
Ответ ZA.RMA
Киллиан, конечно, на данный момент лучше, но статистика лучше где? В ПСЖ?)
Везде. Как Винисиус сыграл за сборную Бразилию на ЧМ ?
+7
-7
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РВКИН СУ ГС СВ
Ответ Оламаукбери
Топ-3?! Огласите весь список, пожалуйста🤦🏻
Ну допустим Мбаппе, Холланд, Винисиус.В целом не знаю игрока в мире сильнее Вини.
Вот например вырезка из канала LSR :

Ну раз уж такая активность под сообщением с ключевым вопросом, давайте не будем тянуть до завтра 😄

На картинке выше - данные по всем ключевым атакующим метрикам в ЛЧ 22/23 в исполнении Холанда, Винисиуса, Мбаппе и Месси. И место, которое каждый из них занимает в конкретной категории среди всех игроков турнира.

Месси включен в сравнение, поскольку является основным кандидатом на ЗМ-2023 по версии большинства авторитетных изданий.

Первое, на что бы хотелось обратить внимание - абсолютно нечеловеческий объем работы Вини во всех компонентах атакующей игры.

Теперь, перейдем к самим данным (источники - Opta и официальный сайт УЕФА).

Сверху - вниз:

• Голы
• Голевые передачи
• Ожидаемые голы
• Передачи в штрафную
• Рывки с мячом в ногах
• Рывки с мячом в ногах с проникновением в штрафную площадь
• Рывки с мячом в ногах в финальную треть
• Касания мяча в штрафной
• Касания мяча в финальной трети
• Количество ударов в створ ворот
• Количество действий, приведших к удару по воротам
• Количество действий, приведших к голам

Винисиус лидирует в 6 аспектах, ещё в 6 случаях - занимает второе место.
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zzzeeerrrooo
Ответ Adam Almurzaev
В Ферм лиге Златан под 60 гол+пас делал, так что сомнительная стата.
Не припомню Златана с 8 голами на ЧМ
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zzzeeerrrooo
Ответ Adam Almurzaev
Отлично сыграл, из 6 голов в 5 принимал непосредственное участие.
У него матчей за сборную меньше чем у Мбаппе голов
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Vlad
Ответ Moscwow
Бедный Гави, за что ты его так грубо
Внимательно читайте, он вроде про вини пишет.
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Ruslan3132
так и есть. Игрок, который приносит своему клубу трофеи.
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Vlad
Ответ Фёдор Кузнецов
Винисиус играет не в единственном нормальном клубе своей Лиги, и у него соперники не в несколько раз слабее в лиге
В АПЛ его надо, тогда и можно будет уже полностью оценить его.
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Vlad
Что то когда фолили на Месси или Неймаре, Перес молчал. А тут просит защитить склочника и скандалиста
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