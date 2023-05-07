Перес о Винисиусе: «Лучший в мире на своей позиции. На нем много фолят, а он возмущается и получает карточки. Не понимаю этого. Тех, кто дарит шоу, нужно защищать»

Флорентино Перес считает Винисиуса лучшим левым вингером мира.

« – лучший игрок мира на своей позиции.

Его действительно очень сложно остановить. Из-за этого те, кто играют против него, совершают много фолов, а Винисиус возмущается и получает за это карточки. Я не понимаю этого. Нужно защищать игроков, которые дарят шоу и радость», – сказал президент «Реала» после победы в Кубке Испании.

В этом сезоне у бразильца 22 гола и 18 результативных передач в 50 матчах за « » во всех турнирах. Полную статистику 22-летнего вингера можно изучить здесь.

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