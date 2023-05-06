Канчельскис считает, что Мостовой может тренировать в РПЛ: «Конечно, если у нас берут тренеров из Серии Б. Он футбольный человек, здорово поиграл во многих странах»
Андрей Канчельскис считает, что Александр Мостовой может тренировать не хуже Пепа Клотета.
– Видел, как показали Мостового. Он замахнулся на такую лицензию! Там платиновая или золотая, как мне показалось!
Это хорошо. Почему нет? Он все же здорово поиграл во многих странах. Все-таки футбольный человек. У него должно все получиться.
– Может ли Александр работать в клубе РПЛ?
– Конечно может! Если у нас берут тренеров из Серии Б (имеется в виду Пеп Клотет из «Торпедо» – прим. Sports.ru).
Что неожиданного в поражении 1:5 от «Ахмата»? «Торпедо» рассыпалось. Они заслуженно на последнем месте. Жалко, конечно, ведь команда с именем. Прошлое было хорошее. За них играли великие футболисты.
Времена поменялись. Непонятно кто работает в клубе. Команда уже настроена играть в ФНЛ. Надо было взять тренера не из Cерии Б, а из серии С! Было бы вообще великолепно! В клубе работают дилетанты! – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Мостовой не заполнил анкету РФС для обучения на лицензию тренера. Прием заявок завершен
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
............
Голос Всевышнего:
- Да купи же ты, наконец, лотерейный билет!
особенно Мостовой,с его звёздной болезнью ему будет ой как тяжело найти контакт с футболистами
Вот бы увидеть их тренерский тандем.
Это 1000000 раз доказано .
Только тупинькие люди могут так думать .
Марадона что был офигительным тренером ?
Лэмпорд по- круче Мостового .
И т.д , т.д .....