Канчельскис считает, что Мостовой может тренировать в РПЛ: «Конечно, если у нас берут тренеров из Серии Б. Он футбольный человек, здорово поиграл во многих странах»

Андрей Канчельскис считает, что Александр Мостовой может тренировать не хуже Пепа Клотета.

– Видел, как показали Мостового. Он замахнулся на такую лицензию! Там платиновая или золотая, как мне показалось!

Это хорошо. Почему нет? Он все же здорово поиграл во многих странах. Все-таки футбольный человек. У него должно все получиться.

– Может ли работать в клубе ?

– Конечно может! Если у нас берут тренеров из (имеется в виду из « » – прим. Sports.ru).

Что неожиданного в поражении 1:5 от «Ахмата»? «Торпедо» рассыпалось. Они заслуженно на последнем месте. Жалко, конечно, ведь команда с именем. Прошлое было хорошее. За них играли великие футболисты.

Времена поменялись. Непонятно кто работает в клубе. Команда уже настроена играть в ФНЛ. Надо было взять тренера не из Cерии Б, а из серии С! Было бы вообще великолепно! В клубе работают дилетанты! – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Мостовой не заполнил анкету РФС для обучения на лицензию тренера. Прием заявок завершен

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