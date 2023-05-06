Канчельскис считает, что Мостовой может тренировать в РПЛ: «Конечно, если у нас берут тренеров из Серии Б. Он футбольный человек, здорово поиграл во многих странах»

Теги премьер-лига Россия Торпедо Александр Мостовой Ахмат Андрей Канчельскис Д2 Италия Спорт-Экспресс Пеп Клотет Футбол

Андрей Канчельскис считает, что Александр Мостовой может тренировать не хуже Пепа Клотета.

– Видел, как показали Мостового. Он замахнулся на такую лицензию! Там платиновая или золотая, как мне показалось!

Это хорошо. Почему нет? Он все же здорово поиграл во многих странах. Все-таки футбольный человек. У него должно все получиться.

– Может ли Александр работать в клубе РПЛ?

– Конечно может! Если у нас берут тренеров из Серии Б (имеется в виду Пеп Клотет из «Торпедо» – прим. Sports.ru).

Что неожиданного в поражении 1:5 от «Ахмата»? «Торпедо» рассыпалось. Они заслуженно на последнем месте. Жалко, конечно, ведь команда с именем. Прошлое было хорошее. За них играли великие футболисты.

Времена поменялись. Непонятно кто работает в клубе. Команда уже настроена играть в ФНЛ. Надо было взять тренера не из Cерии Б, а из серии С! Было бы вообще великолепно! В клубе работают дилетанты! – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Мостовой не заполнил анкету РФС для обучения на лицензию тренера. Прием заявок завершен

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17 комментариев

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igls54
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-2
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EnzoAmatera
Хороший футболист не всегда хороший тренер, неужели они этого не понимают?
особенно Мостовой,с его звёздной болезнью ему будет ой как тяжело найти контакт с футболистами
+10
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blaugrano
Они нашли друг друга.
Вот бы увидеть их тренерский тандем.
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44ndfwwgbr
Ответ EnzoAmatera
Хороший футболист не всегда хороший тренер, неужели они этого не понимают? особенно Мостовой,с его звёздной болезнью ему будет ой как тяжело найти контакт с футболистами
Это вообще разные профессии. Не зря говорят - тренер должен убить в себе футболиста.
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Газонокосильщик Хави
Я в детстве мог марио пройти и ни разу не погибнуть. Это значит я прирождённый водопроводчик или мне стоит присмотрется к странном поведению Эмилии Кларк?
+1
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zeleee
Ответ blaugrano
Они нашли друг друга. Вот бы увидеть их тренерский тандем.
Собутыльники
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romaroman26
ну а что, я бы посмотрел на это)
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shiko101
Нет прямой связи между успешной футбольной карьерой игрока и успешным тренером .
Это 1000000 раз доказано .
Только тупинькие люди могут так думать .
Марадона что был офигительным тренером ?
Лэмпорд по- круче Мостового .
И т.д , т.д .....
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old folk
Блохин вообще золотой мяч брал, и что?)
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Два великих тренера нашли друг друга. Правда, у одного бумажка есть, если не потерял.
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tolstiy
да не может он тренеровать, он даже документы подать на тренерскую лицензию не может...
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Django Liberated
наяривает от души)
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Иван Шуткин
Сказочный фантик) При чем здесь где он играл и как) Лэмпард легенда Челси и что?) Как тренер пока ноль
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Иван Шуткин
Сладкая парочка инфантилом
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Сергей Лепехин
Мостовой: Канчельскис может стать тренером РПЛ
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Spaten
Они на пару что ли работают?
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