Где смотреть Ньюкасл – Арсенал, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 7 мая

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Арсенал Футбол

В воскресенье, 7 мая, сыграют Ньюкасл и Арсенал в 35 туре АПЛ.

Во сколько играют Ньюкасл – Арсенал

  • Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Ньюкасл – Арсенал

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